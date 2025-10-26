Directo | Marbella - FC Cartagena
El conjunto de Javi Rey quiere ser líder en solitario y para ello necesita ganar al equipo marbellí
Jesús Fernández
Domingo, 26 de octubre 2025, 12:51
12:51
45' |0-0| Descanso en la Dama de Noche.
12:50
45 ' |0-0| Le ha podido hacer daño el Marbella al Cartagena en la última de la primera mitad. Tahiru y Palacín se encontraron en posición de 2 contra 1 frente a Serrano, que lo hizo muy bien para tapar el pase y dejar que sus compañeros llegasen para echarle una mano. El ghanés se la intentó dar a su delantero, cuando ya no tenía más opciones, pero el pase no fue preciso.
12:43
37' |0-0| Atrapa en dos tiempos Iván Martínez el cabezazo de Vanheusden.
12:41
36' |0-0| Tahiru roza el gol para el Marbella. Ya había avisado un minuto antes el '7' con un chut que se marchó alto. Ahora combinó con su compatriota Ohemeng, que se la dejó de cara y Tahiru, dentro del área, la echó a un lado de la portería de Iván Martínez.
12:38
33' |0-0| Se le escapa el gol a Ander Martín. Otra llegada por banda derecha del Efesé que está siendo el punto débil del Marbella. Esta vez, Calderón se la dejó a Alcañiz para que fuese él que pisase área. Su pase atrás salió rechazado para Ander Martín, que estaba solo en el segundo palo. El vasco quiso picársela a Vassilev, pero el murciano achicó bien.
12:31
25' |0-0| Se mete en el partido el Marbella, coincidiendo con la disminución de la presión albinegra. Están dejando a los De Lerma salir de su campo y está consiguiendo combinar bien por banda para acabar centrando. De momento, no han rematado ninguno, pero están haciendo que la zaga del Efesé se ponga en modo alerta.
12:25
Amarilla para Marc Jurado
20' |0-0| El lateral agarró a Ohemeng.
12:18
Amarilla para Luismi Redondo
12' |0-0| El extremeño agarró a Luis Muñoz para que su equipo se reorganizara en defensa.
12:17
10' |0-0| El Cartagena completa su mejor inicio como visitante. Los albinegros está muy activos en la presión, obligando al Marbella a patear largo. Dejan a un lado la especulación y quieren resolver la situación cuanto antes.
12:04
1' |0-0| Comienza el partido.
12:01
De Lerma también agita su avispero
Lo más novedoso es la entrada de Luis Muñoz, que es titular por segunda vez en todo el curso y deja en la banca a Álex López que nunca había salido del once. También deja en el banquillo a Gabri para que debute con la casaca marbellí el hispano-argentino Fattore. Rodri Ríos también tendrá que esperar su oportunidad para la segunda parte porque Palacín es el '9' elegido por De Lerma.
11:57
Rey sigue sorprendiendo
Al técnico gallego le da igual que haya Copa del Rey dentro de tres días. Él sigue con su plan de tener a todos los chicos activados y si tiene que sentar a Kevin lo hace. Como hoy, que en su lugar vuelve Luismi y desplaza a Ander Martín a la izquierda. Además, Chiki también deja su puesto a Ortuño, que no era titular desde el día del Atlético Madrileño. Por último, Alcañiz será la pareja de Larrea en el doble pivote en detrimento de Fidalgo.
11:51
Alineación del FC Cartagena:
Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Larrea, Edgar Alcañiz, Calderón, Luismi, Ander Martín; Alfredo Ortuño.
11:50
Alineación del Marbella FC:
Vassilev; Fattore, Escassi, Vanheusden, Álex Martínez; Luis Muñoz, Adrián Ruiz, Luis Alcalde; Tahiru, Ohemeng y Palacín.
11:49
¡Vamos con los onces iniciales!
11:49
¡Buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del Marbella-Cartagena
