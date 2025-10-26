Directo | Marbella - FC Cartagena

11:57

Rey sigue sorprendiendo

Al técnico gallego le da igual que haya Copa del Rey dentro de tres días. Él sigue con su plan de tener a todos los chicos activados y si tiene que sentar a Kevin lo hace. Como hoy, que en su lugar vuelve Luismi y desplaza a Ander Martín a la izquierda. Además, Chiki también deja su puesto a Ortuño, que no era titular desde el día del Atlético Madrileño. Por último, Alcañiz será la pareja de Larrea en el doble pivote en detrimento de Fidalgo.