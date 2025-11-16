Directo | Europa - FC Cartagena

20:26

El once de Javi Rey

El técnico gallego le da continuidad a Lucho García en la portería. La defensa es la que más confianza le ha dado y, por las bajas, tiene presencia en el día de hoy. El tridente Luismi - Larrea - Fidalgo para dominar el centro del campo, a pesar de que Luismi debe tirar más del equipo, ya que se espera más de él por su gran calidad y visión en ataque. Arriba, la principal baja es Kevin Sánchez, el extremo lleva varios partidos apagado porque los rivales saben que es un gran arma de ataque y buscan anularlo cuanto antes.