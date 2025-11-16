Directo | Europa - FC Cartagena
El conjunto albinegro quiere conseguir la segunda victoria consecutiva como visitante en un estadio complicado
Javier Brocal
Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:53
22:12
48' | 0-0 |
El Europa sale con la misma iniciativa de mantener la posesión y el FC Cartagena espera en su campo de manera cómoda
22:09
🔄 45' | 0-0 | Comienza la segunda parte
Entra al campo Edgar Alcañiz y se marcha Ander Martín
21:51
45' + 4' | 0-0 | Final de la primera parte
21:48
45' | 0-0 | Se añaden 4 minutos
21:47
44' | 0-0 |
Un disparo desde la frontal de Ghailan acaba con una buena mano de Lucho y la manda a córner. El saque de esquina quedó en nada.
21:45
42' | 0-0 |
Un centro de Nacho Martínez acaba en nada al ser despejado por la defensa local. El FC Cartagena está bien plantado atrás y sale bien a la contra.
21:42
39' | 0-0 |
Un disparo desde la frontal de Ghailan se marcha por encima de la portería de Lucho García.
21:40
38' | 0-0 |
El FC Cartagena ha conseguido frenar el éxtasis del Europa en los primeros 30 minutos y está teniendo más la posesión. El Europa sigue siendo dueño de la posesión, pero tiene menos ocasiones. Los locales tiene buen criterio a la hora de sacar el balón jugado
21:36
🖥️ 34' | 0-0 | Revisión VAR
El entrenador del Europa pidió revisión por un posible penalti al atacante. El árbitro revisó la acción y dictaminó que no hay nada. La revisión comenzó en el 32'
21:32
30' | 0-0 |
La falta lanzada por Caravaca (Europa) fue despejada por la defensa y quedó en nada
21:32
🟨 29' | 0-0 | Amarilla para Nacho Martínez
Por un agarrón a George cuando le ganó la espalda por banda
21:29
26' | 0-0 |
Un disparo lejano de George pasa cerca del larguero de Lucho García, pero se marcha fuera.
21:25
23' | 0-0 |
Un córner lanzado por el Europa fue rematado de forma errada por el atacante
21:24
22' | 0-0 |
Disparo de Ander Martin desde fuera del área, pero que despeja el portero local. En la contra, Khalid disparó desde dentro del área y Luchó realizó una gran parada
21:21
🖥️ 18' | 0-0 | Se anula el gol (clara) por mano del atacante del Europa
21:19
⚽ 16' | 0-0 | Gol del Europa
Un centro lateral de Escoruela perfecto al segundo palo para que Khalid remate completamente solo y abra el marcador
21:17
14' | 0-0 |
Remate esquinado de Luismi Redondo, pero el portero local atrapa el balón fácilmente. No llegó a colocarlo bien
21:15
12' | 0-0 |
Un centro lateral de Escoruela acaba en las manos de Lucho sin problemas
21:12
9' | 0-0 |
Un saque de esquina a favor del Europa quedó en nada tras ser despejado por la defensa del Efesé y después de que George mandase el balón por encima de la portería
21:07
6' | 0-0 |
El FC Cartagena presiona alto e intenso, pero el Europa no tiene ningún problema para sacar el balón jugado y con criterio.
21:06
3' | 0-0 | Ocasión del Europa
Gran disparo de George dentro de área que obliga a Lucho García a realizar una gran parada para evitar el primero del partido
20:59
Saltan ambos equipos al terreno de juego
20:47
Calientan ambos equipos en el terreno de juego
⚔️🔥 pic.twitter.com/uXukP7lRCh— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) November 16, 2025
20:27
Alineación del Europa
Juan Flere; Guillem Rodríguez, Joan Puig, Campeny, Escoruela; Vacas, Izan González, Toni Caravaca; Ghailan, Noureddine, George
20:26
El once de Javi Rey
El técnico gallego le da continuidad a Lucho García en la portería. La defensa es la que más confianza le ha dado y, por las bajas, tiene presencia en el día de hoy. El tridente Luismi - Larrea - Fidalgo para dominar el centro del campo, a pesar de que Luismi debe tirar más del equipo, ya que se espera más de él por su gran calidad y visión en ataque. Arriba, la principal baja es Kevin Sánchez, el extremo lleva varios partidos apagado porque los rivales saben que es un gran arma de ataque y buscan anularlo cuanto antes.
20:21
Alineación del FC Cartagena
Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Álex Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Ander Martín, Chiki, Diego Gómez
20:20
¡Buenas noches! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Europa y FC Cartagena. Preparen su cena y sus estómagos para un duelo de la parte alta de la clasificación.
