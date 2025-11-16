La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Diego Gómez intenando controlar el balón. FC Cartagena

Directo | Europa - FC Cartagena

El conjunto albinegro quiere conseguir la segunda victoria consecutiva como visitante en un estadio complicado

Javier Brocal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:53

22:12

48' | 0-0 |

El Europa sale con la misma iniciativa de mantener la posesión y el FC Cartagena espera en su campo de manera cómoda

Enlace copiado

22:09

🔄 45' | 0-0 | Comienza la segunda parte

Entra al campo Edgar Alcañiz y se marcha Ander Martín

Enlace copiado

21:51

45' + 4' | 0-0 | Final de la primera parte

Enlace copiado

21:48

45' | 0-0 | Se añaden 4 minutos

Enlace copiado

21:47

44' | 0-0 |

Un disparo desde la frontal de Ghailan acaba con una buena mano de Lucho y la manda a córner. El saque de esquina quedó en nada.

Enlace copiado

21:45

42' | 0-0 |

Un centro de Nacho Martínez acaba en nada al ser despejado por la defensa local. El FC Cartagena está bien plantado atrás y sale bien a la contra.

Enlace copiado

21:42

39' | 0-0 |

Un disparo desde la frontal de Ghailan se marcha por encima de la portería de Lucho García.

Enlace copiado

21:40

38' | 0-0 |

El FC Cartagena ha conseguido frenar el éxtasis del Europa en los primeros 30 minutos y está teniendo más la posesión. El Europa sigue siendo dueño de la posesión, pero tiene menos ocasiones. Los locales tiene buen criterio a la hora de sacar el balón jugado

Enlace copiado

21:36

🖥️ 34' | 0-0 | Revisión VAR

El entrenador del Europa pidió revisión por un posible penalti al atacante. El árbitro revisó la acción y dictaminó que no hay nada. La revisión comenzó en el 32'

Enlace copiado

21:32

30' | 0-0 |

La falta lanzada por Caravaca (Europa) fue despejada por la defensa y quedó en nada

Enlace copiado

21:32

🟨 29' | 0-0 | Amarilla para Nacho Martínez

Por un agarrón a George cuando le ganó la espalda por banda

Enlace copiado

21:29

26' | 0-0 |

Un disparo lejano de George pasa cerca del larguero de Lucho García, pero se marcha fuera.

Enlace copiado

21:25

23' | 0-0 |

Un córner lanzado por el Europa fue rematado de forma errada por el atacante

Enlace copiado

21:24

22' | 0-0 |

Disparo de Ander Martin desde fuera del área, pero que despeja el portero local. En la contra, Khalid disparó desde dentro del área y Luchó realizó una gran parada

Enlace copiado

21:21

🖥️ 18' | 0-0 | Se anula el gol (clara) por mano del atacante del Europa

Enlace copiado

21:19

⚽ 16' | 0-0 | Gol del Europa

Un centro lateral de Escoruela perfecto al segundo palo para que Khalid remate completamente solo y abra el marcador

Enlace copiado

21:17

14' | 0-0 |

Remate esquinado de Luismi Redondo, pero el portero local atrapa el balón fácilmente. No llegó a colocarlo bien

Enlace copiado

21:15

12' | 0-0 |

Un centro lateral de Escoruela acaba en las manos de Lucho sin problemas

Enlace copiado

21:12

9' | 0-0 |

Un saque de esquina a favor del Europa quedó en nada tras ser despejado por la defensa del Efesé y después de que George mandase el balón por encima de la portería

Enlace copiado

21:07

6' | 0-0 |

El FC Cartagena presiona alto e intenso, pero el Europa no tiene ningún problema para sacar el balón jugado y con criterio.

Enlace copiado

21:06

3' | 0-0 | Ocasión del Europa

Gran disparo de George dentro de área que obliga a Lucho García a realizar una gran parada para evitar el primero del partido

Enlace copiado

20:59

Saltan ambos equipos al terreno de juego

20:47

Calientan ambos equipos en el terreno de juego

20:27

Alineación del Europa

Juan Flere; Guillem Rodríguez, Joan Puig, Campeny, Escoruela; Vacas, Izan González, Toni Caravaca; Ghailan, Noureddine, George

Directo | Europa - FC Cartagena

Enlace copiado

20:26

El once de Javi Rey

El técnico gallego le da continuidad a Lucho García en la portería. La defensa es la que más confianza le ha dado y, por las bajas, tiene presencia en el día de hoy. El tridente Luismi - Larrea - Fidalgo para dominar el centro del campo, a pesar de que Luismi debe tirar más del equipo, ya que se espera más de él por su gran calidad y visión en ataque. Arriba, la principal baja es Kevin Sánchez, el extremo lleva varios partidos apagado porque los rivales saben que es un gran arma de ataque y buscan anularlo cuanto antes.

Enlace copiado

20:21

Alineación del FC Cartagena

Lucho García; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Álex Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Ander Martín, Chiki, Diego Gómez

Directo | Europa - FC Cartagena

Enlace copiado

20:20

¡Buenas noches! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Europa y FC Cartagena. Preparen su cena y sus estómagos para un duelo de la parte alta de la clasificación.

