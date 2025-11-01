Directo | FC Cartagena - Villarreal B

17:29

El once de Javi Rey

Los jugadores que más confianza le dan al técnico gallego. Iván Martínez se ha adueñado de la portería y la defensa más férrea del conjunto albinegro. El tridente Larrea - Fidalgo - Luismi empezó la temporada y continúa siendo la más titular. Chiki y Kevin Sánchez no tienen rivales en el ataque del Efesé. Diego Gómez les complementa en el extremo derecho.