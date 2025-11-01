La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Diego Gómez, con la pelota. FC Cartagena

Directo | FC Cartagena - Villarreal B

El conjunto albinegro quiere mantener el invicto en el Cartagonova para dormir líder del grupo II

Javier Brocal

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:53

19:03

46' | 0-0 | Comienza la segunda parte

18:46

45' + 2' | 0-0 | Final de la primera parte

18:45

45' | 0-0 | Se añaden 2 minutos

El FC Cartagena ha perdido su dominio y está sufriendo más, pero sigue manteniendo la posesión en busca del primer gol.

18:40

🖥️ 40' | 0-0 | Revisión VAR

El entrenador del Villarreal B pidió revisión VAR por un posible penalti a su favor por un posible agarrón. El árbitro revisó la acción y dictaminó que no hay penalti. Puede que ser porque es fuera del área o porque no sea nada, ya que parece leve.

18:35

35' | 0-0 | Ocasión del Villarreal B

Un centro de Víctor no es rematado por Álex Rubio, pero la defensa albinegra despeja el balón a saque de esquina cuando el balón se acercaba al atacante amarillo en el área pequeña.

18:33

🟨 33' | 0-0 | Amarilla para Facundo Viveros

Un mal saque de esquina sacado en corto provocó un inicio del contra del Efesé, pero el mediapunta amarillo la cortó con una falta sobre Larrea.

18:30

30' | 0-0 |

Un disparo desde la frontal de Diego Gómez y que el portero visitante sacó con los puños. Se acerca el primero del Efesé

18:24

25' | 0-0 |

El FC Cartagena está dominando el partido. Cuando tiene la pelota, la mueve con más sentido y encierra al filial en su campo. Además, en defensa están sólidos con Pablo Larrea siendo una escoba perfecta en el partido.

18:20

20' | 0-0 |

Ambos equipos tienen sus posesiones largas. Javi Rey está enfadado porque sus defensas no tapan correctamente la banda derecha amarilla. Está todo igualado, pero el FC Cartagena parece más cómodo y hace mucho daño por las bandas.

18:15

🟨​ 15' | 0-0 | Amarilla para Budesca

Kevin le tiró un caño en la línea de fondo y el lateral solo lo pudo parar con una falta.

18:14

14' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena

El FC Cartagena tiene menos posesión, pero consigue llegar al área rival con más facilidad. Un gran pase a la espalda de la defensa amarilla para Chiki que controló el balón y le dejó un caramelo a Luismi al borde del área. El mediapunta chutó, pero el portero visitante evitó el gol.

18:07

8' | 0-0 |

El Villarreal B le quiere quitare la posesión al Cartagena. El Efesé espera en su campo, pero cuando cruzan la línea divisoria presionan con intensidad.

18:04

3' | 0-0 |

Disparo lejano de Nacho Martínez que chuta con la diestra, pero se marcha por encima de la portería.

17:59

1' | 0-0 | Comienza el partido

17:57

Saltan los jugadores de FC Cartagena y Villarreal B al terreno de juego del Cartagonova

17:45

Los jugadores de FC Cartagena y Villarreal B calientan antes del inicio del partido

17:29

El once de Javi Rey

Los jugadores que más confianza le dan al técnico gallego. Iván Martínez se ha adueñado de la portería y la defensa más férrea del conjunto albinegro. El tridente Larrea - Fidalgo - Luismi empezó la temporada y continúa siendo la más titular. Chiki y Kevin Sánchez no tienen rivales en el ataque del Efesé. Diego Gómez les complementa en el extremo derecho.

17:22

Alineación del Villarreal B

Rubén Gómez; Dani Budesca, Sierra, Ives Valou, Eneko Ortiz; Alassane, Carlos Macià; Facundo Viveros, Víctor Moreno, Hugo López; Álex Rubio

17:12

Comienza la concentración de la Federación de Peñas del FC Cartagena en la Explanada del Estadio Cartagonova

17:05

Alineación del FC Cartagena

Iván Martínez; Marc Jurado, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Fidalgo, Larrea, Luismi Redondo; Kevin Sánchez, Chiki, Diego Gómez.

17:04

¡Buenas tardes! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre el FC Cartagena y el Villarreal B.

