Calderón chutando a portería. Antonio Gil / AGM

Directo | FC Cartagena - Valencia

El conjunto albinegro quiere dar la sorpresa de la Copa del Rey ante un histórico de Primera División

Javier Brocal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:54

22:13

53' | 1-0 |

Un disparo raso de Santamaria cuando estaba en el área acaba siendo atrapado por Iván Martínez

22:11

51' | 1-0 |

Un disparo desde la frontal de Ugrimic se marcha por encima del larguero

22:08

🟨 48' | 1-0 | Amarilla para Santamaría

Por un agarrón continuado

22:06

46' | 1-0 | Comienza la segunda parte

21:47

45' + 2' | 1-0 | Final de la primera parte

21:45

45' | 1-0 | Se añaden 2 minutos de descuento

21:44

44' | 1-0 |

Un disparo de Ramazani desde la frontal acabó en las manos de Iván Martínez

21:42

42' | 1-0 |

Un saque de esquina lanzado por Dani Raba fue despejado por Imanol Baz, que está imperial en defensa

21:41

41' | 1-0 |

Una gran jugada individual de Ramazani en la que se marchó de cuatro jugadores acabó en disparo, pero lo bloqueó Imanol Baz para evitar el tanto visitante

21:38

38' | 1-0 |

Una falta lejana lanzada por el Valencia por despejada por Ortuño y el balón se fue a córner rozando el palo izquierdo. El saque de esquina se lanzó y no fue rematado ni despejado, se marchó por la línea de fondo

21:34

34' | 1-0 |

Un saque de esquina lanzado por Ander Martín fue rematado por Imanol Baz en el primer palo, pero se marchó por encima del larguero

21:30

⚽ Aquí se puede ver el gol de Alfredo Ortuño para abrir el marcador

21:29

29' | 1-0 |

Un disparo lejano, desde la frontal, de Danjuma se marchó por la izquierda de la portería de Iván Martínez

21:27

27' | 1-0 |

Un saque de esquina lanzado por Ander Martín y el portero visitante realizó una salida a por la pelota, pero le hicieron falta

21:26

26' | 1-0 |

Un disparo desde 40 metros de Alfredo Ortuño obliga a realizar una gran parada al portero rival

21:25

25' | 1-0 |

El Valencia ha reaccionado al gol teniendo aún más la posesión, pero no genera peligro al área albinegra

21:21

⚽ 20' | 1-0 | GOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA

Un perdida de Danjuma acabó en los pies de Calderón, que le dio un pase a Ortuño en el punto de penalti y solo. El atacante chutó, el portero visitante la tocó y el balón entró para abrir el marcador

21:17

🟨 18' | 0-0 | Amarilla para Chuca

Por un pisotón al rival

21:17

17' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena

Una buena jugada dejó a Alfredo Ortuño solo ante el defensor en el área. El atacante chutó y el portero rival sacó un pie espectacular para evitar el primero

21:12

12' | 0-0 |

Un disparo, desde la frontal, de Chuca acaba en las manos del portero valencianista

21:09

9' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena

Un gran pase filtrado para Calderón, que le dejó solo delante del portero, pero se precipitó y mandó el balón fuera a centímetros del palo

21:05

5' | 0-0 |

Un disparo de Ramazani se marcha por la izquierda de la portería del Efesé

21:01

1' | 0-0 |

Un gran pase filtrado para Danjuma, que le dejó solo en la esquina del área, pero salió Iván Martínez para arrebatarle el balón.

21:00

0' | 0-0 | Comienza el partido

20:57

Ya se saludan ambos equipos

20:41

Saltan los jugadores de FC Cartagena y Valencia a calentar

20:20

El once de Javi Rey

El técnico gallego realiza muchos cambios en la alineación titular. Iván Martínez vuelve a la portería. Perejón e Imanol Baz continúan siendo titulares. Fidalgo sigue siendo titular, pero actuará como central. Muchos cambios en el ataque y centro del campo. Chuca será el mediapunta, por delante estará Ortuño; a una banda Calderón y a la otra Ander Martín

20:18

Alineación del Valencia

Dimitrievski; Foulquier, Rubo, Cömert, Jesús Vázquez; Santamaría, Ugrinic; Ramazani, Danjuma, Raba, Beltrán.

20:16

Alineación del FC Cartagena

Iván Martínez; Dani Perejón, Imanol Baz, Fidalgo, Nil Jiménez; Edgar Alcañiz, Chuca, Nacho Sánchez; Carlos Calderón, Ander Martín, Alfredo Ortuño.

20:15

¡Buenas noches! Bienvenido al minuto a minuto del partido de Copa del Rey entre FC Cartagena y Valencia. Preparen su cena ante uno de los partidos en los que puede haber otra sorpresa copera.

