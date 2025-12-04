Directo | FC Cartagena - Valencia
El conjunto albinegro quiere dar la sorpresa de la Copa del Rey ante un histórico de Primera División
Javier Brocal
Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:54
22:13
53' | 1-0 |
Un disparo raso de Santamaria cuando estaba en el área acaba siendo atrapado por Iván Martínez
Enlace copiado
22:11
51' | 1-0 |
Un disparo desde la frontal de Ugrimic se marcha por encima del larguero
Enlace copiado
22:08
🟨 48' | 1-0 | Amarilla para Santamaría
Por un agarrón continuado
Enlace copiado
22:06
46' | 1-0 | Comienza la segunda parte
Enlace copiado
21:47
45' + 2' | 1-0 | Final de la primera parte
Enlace copiado
21:45
45' | 1-0 | Se añaden 2 minutos de descuento
Enlace copiado
21:44
44' | 1-0 |
Un disparo de Ramazani desde la frontal acabó en las manos de Iván Martínez
Enlace copiado
21:42
42' | 1-0 |
Un saque de esquina lanzado por Dani Raba fue despejado por Imanol Baz, que está imperial en defensa
Enlace copiado
21:41
41' | 1-0 |
Una gran jugada individual de Ramazani en la que se marchó de cuatro jugadores acabó en disparo, pero lo bloqueó Imanol Baz para evitar el tanto visitante
Enlace copiado
21:38
38' | 1-0 |
Una falta lejana lanzada por el Valencia por despejada por Ortuño y el balón se fue a córner rozando el palo izquierdo. El saque de esquina se lanzó y no fue rematado ni despejado, se marchó por la línea de fondo
Enlace copiado
21:34
34' | 1-0 |
Un saque de esquina lanzado por Ander Martín fue rematado por Imanol Baz en el primer palo, pero se marchó por encima del larguero
Enlace copiado
21:30
⚽ Aquí se puede ver el gol de Alfredo Ortuño para abrir el marcador
𝑷𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 𝑶𝒓𝒕𝒖𝒏̃𝒐 𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓 𝒈𝒐𝒍... ⚽️🎯— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 4, 2025
El @FCCartagena_efs comienza mandando ante el Valencia de Corberán. #LaCopaMola#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/e7DM6kLo8c
Enlace copiado
21:29
29' | 1-0 |
Un disparo lejano, desde la frontal, de Danjuma se marchó por la izquierda de la portería de Iván Martínez
Enlace copiado
21:27
27' | 1-0 |
Un saque de esquina lanzado por Ander Martín y el portero visitante realizó una salida a por la pelota, pero le hicieron falta
Enlace copiado
21:26
26' | 1-0 |
Un disparo desde 40 metros de Alfredo Ortuño obliga a realizar una gran parada al portero rival
Enlace copiado
21:25
25' | 1-0 |
El Valencia ha reaccionado al gol teniendo aún más la posesión, pero no genera peligro al área albinegra
Enlace copiado
21:21
⚽ 20' | 1-0 | GOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA
Un perdida de Danjuma acabó en los pies de Calderón, que le dio un pase a Ortuño en el punto de penalti y solo. El atacante chutó, el portero visitante la tocó y el balón entró para abrir el marcador
Enlace copiado
21:17
🟨 18' | 0-0 | Amarilla para Chuca
Por un pisotón al rival
Enlace copiado
21:17
17' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena
Una buena jugada dejó a Alfredo Ortuño solo ante el defensor en el área. El atacante chutó y el portero rival sacó un pie espectacular para evitar el primero
Enlace copiado
21:12
12' | 0-0 |
Un disparo, desde la frontal, de Chuca acaba en las manos del portero valencianista
Enlace copiado
21:09
9' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena
Un gran pase filtrado para Calderón, que le dejó solo delante del portero, pero se precipitó y mandó el balón fuera a centímetros del palo
Enlace copiado
21:05
5' | 0-0 |
Un disparo de Ramazani se marcha por la izquierda de la portería del Efesé
Enlace copiado
21:01
1' | 0-0 |
Un gran pase filtrado para Danjuma, que le dejó solo en la esquina del área, pero salió Iván Martínez para arrebatarle el balón.
Enlace copiado
21:00
0' | 0-0 | Comienza el partido
Enlace copiado
20:57
Ya se saludan ambos equipos
20:41
Saltan los jugadores de FC Cartagena y Valencia a calentar
Vamos que empezamos #VamosEfesé#CartagenaValencia | #CopaDelReyMAPFREpic.twitter.com/JXi4mhD75j— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) December 4, 2025
20:20
El once de Javi Rey
El técnico gallego realiza muchos cambios en la alineación titular. Iván Martínez vuelve a la portería. Perejón e Imanol Baz continúan siendo titulares. Fidalgo sigue siendo titular, pero actuará como central. Muchos cambios en el ataque y centro del campo. Chuca será el mediapunta, por delante estará Ortuño; a una banda Calderón y a la otra Ander Martín
Enlace copiado
20:18
Alineación del Valencia
Dimitrievski; Foulquier, Rubo, Cömert, Jesús Vázquez; Santamaría, Ugrinic; Ramazani, Danjuma, Raba, Beltrán.
Enlace copiado
20:16
Alineación del FC Cartagena
Iván Martínez; Dani Perejón, Imanol Baz, Fidalgo, Nil Jiménez; Edgar Alcañiz, Chuca, Nacho Sánchez; Carlos Calderón, Ander Martín, Alfredo Ortuño.
Enlace copiado
20:15
¡Buenas noches! Bienvenido al minuto a minuto del partido de Copa del Rey entre FC Cartagena y Valencia. Preparen su cena ante uno de los partidos en los que puede haber otra sorpresa copera.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
- 2 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
-
3
- 4 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
- 5 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
-
6
- 7 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
-
8
- 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
- 10 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad