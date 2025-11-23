La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fidalgo protegiendo el balón. Antonio Gil / AGM

Directo | FC Cartagena - Eldense

El conjunto de Javi Rey quiere resarcirse de la última derrota liguera con una victoria ante un rival directo en la pelea por el ascenso directo

Javier Brocal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:10

19:37

63' | 0-0 |

El FC Cartagena está mucho mejor en este tramo de partido, tiene más posesión y más presencia en campo contrario que el Eldense

Enlace copiado

19:35

61' | 0-0 |

Un saque de esquina lanzado por Nacho Martínez acabó en un despeje de puños del portero rival

Enlace copiado

19:33

🟨 59' | 0-0 | Amarilla para Macho (Eldense)

Por un agarrón continuado a Luismi Redondo

Enlace copiado

19:30

56' | 0-0 |

El encuentro está muy igualado y ambos equipos dominan por rachas, pero el FC Cartagena parece más cómodo en el terreno de juego

Enlace copiado

19:27

52' | 0-0 |

Un falta directa lanzada por el Eldense no fue rematada por nadie y la jugada acabó en nada

Enlace copiado

19:26

52' | 0-0 |

Un córner a favor del Eldense acabó en despeje de la defensa albinegra

Enlace copiado

19:24

50' | 0-0 |

Un saque de esquina lanzado por Luismi Redondo fue a la manos del portero rival.

Enlace copiado

19:22

48' | 0-0 |

El FC Cartagena quiere ser dominador en este inicio de tiempo.

Enlace copiado

19:19

45' | 0-0 | Comienza la segunda parte

Enlace copiado

19:03

45' + 3' | 0-0 | Final de la primera parte

Enlace copiado

19:01

45' | 0-0 |

Un disparo desde la frontal de Rober Ibáñez se marcha por encima del larguero

Enlace copiado

19:00

45' | 0-0 | Se añaden 3 minutos

Enlace copiado

18:59

🖥️ 44' | 0-0 | Revisión VAR

Javi Rey pidió revisión VAR por un posible penalti por un posible empujón dentro del área. El colegiado revisó la acción y dictaminó que no hay nada en la acción. La revisión comenzó en el 42'

Enlace copiado

18:56

41' | 0-0 |

Un disparo en el punto de penalti de Luismi Redondo es bloqueado por la defensa y provoca un córner. El saque de esquina, lanzado por Nacho Martínez, quedó en nada

Enlace copiado

18:55

40' | 0-0 |

Un disparo en el área pequeña de Gaixas (Eldense) se marchó por encima del larguero

Enlace copiado

18:54

39' | 0-0 |

Una falta lateral a favor del Eldense fue despejada por la defensa del Efesé

Enlace copiado

18:52

36' | 0-0 | Ocasión del Eldense

Un remate de Dioni (Eldense) en el área pequeña se marcha por encima del larguero. El remate le pilló a contrapié y no fue correcto

Enlace copiado

18:50

🟨 34' | 0-0 | Amarilla para Chiki

Por cortar un contragolpe

Enlace copiado

18:49

34' | 0-0 |

Otro saque de esquina lanzado por Luismi Redondo acabó en las manos del portero rival

Enlace copiado

18:49

33' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena

Un saque de esquina lanzado por Luismi Redondo acabó en un disparó de Nacho Martínez desde la frontal y en un paradón del portero visitante

Enlace copiado

18:47

🟨​ 31' | 0-0 | Amarilla para Pablo Larrea

Por realizar varias faltas

Enlace copiado

18:45

30' | 0-0 | Ocasión del Eldense

Un disparo de Quintana desde el punto del área le salió mal, ya que se estaba cayendo, y acabó en las manos de Lucho García

Enlace copiado

18:44

29' | 0-0 |

El partido está dividido. El dominador va cambiando a lo largo de los minutos, no hay ningún equipo que sea constante. Un disfrute para el aficionado neutro

Enlace copiado

18:41

26' | 0-0 |

Un centro desde la izquierda de Nacho Martínez lo atrapa el portero en el segundo palo

Enlace copiado

18:39

23' | 0-0 |

Un saque de esquina lanzado por el Eldense fue despejado por los albinegros

Enlace copiado

18:37

21' | 0-0 |

Un córner lanzado por Nacho Martínez acabó en las manos del portero del Eldense

Enlace copiado

18:34

❌ 18' | 0-0 | Gol anulado al FC Cartagena

El Eldense perdió el balón en la salida de balón, el FC Cartagena la recuperó haciendo falta y Chiki aprovechó para marcar, pero el colegiado pitó falta. La revisión ha sido por audio, no ha acudido a la pantalla

Enlace copiado

18:31

16' | 0-0 |

Un saque de esquina lanzado por el Eldense acabó en despeje de la defensa albinegra

Enlace copiado

18:28

13' | 0-0 | Ocasión del Eldense

Un disparo de Quintana (Eldense) obliga a Lucho García a realizar una gran parada. En el córner posterior, Lucho despejó el balón alejando el peligro

Enlace copiado

18:27

12' | 0-0 |

Un disparo raso y flojo de Nacho Sánchez en la esquina del área acaba en las manos del portero visitante

Enlace copiado

18:26

11' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena

Gran disparo de Luismi Redondo que obliga al portero visitante a realizar una gran parada

Enlace copiado

18:25

10' | 0-0 |

Un centro flojo de Diego Gómez al punto de penalti acaba en despeje de la defensa visitante

Enlace copiado

18:23

8' | 0-0 |

El Eldense también quiere tener la posesión y mandar en el juego. El FC Cartagena espera en su campo e intensifica la presión cuando el rival llega a tres cuartos.

Enlace copiado

18:18

3' | 0-0 |

La posesión está dividida, pero el FC Cartagena es el equipo que quiere tener más la pelota, mientras el Eldense inicia la presión desde el centro del campo y poco a poco va subiendo la línea

Enlace copiado

18:15

0' | 0-0 | Comienza el partido

Enlace copiado

18:13

Se saludan ambos equipos en el terreno de juego del Cartagonova

18:07

Ambos equipos se meten a los vestuarios

17:49

Saltan los jugadores del FC Cartagena al terreno de juego del Cartagonova para calentar

17:14

Alineación del Eldense

Ramón Vila; Smand, Gaixas, Quintana, Dioni, Fidel, Manu Molina, Clemente, Macho, Ibarrondo, Rober Ibáñez

Directo | FC Cartagena - Eldense

Enlace copiado

17:13

Alineación del FC Cartagena

Lucho García; Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Fidalgo, Larrea, Luismi Redondo; Chiki, Diego Gómez, Nacho Sánchez

Directo | FC Cartagena - Eldense

Enlace copiado

17:08

¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre FC Cartagena y Eldense. Espero que la siesta les haya sentado bien, porque ahora viene un duelo espectacular de la parte alta de la clasificación

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  3. 3

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  4. 4 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025
  6. 6 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  7. 7

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  8. 8 Encendido barroco y lírico para la Navidad en Murcia desde la Plaza de Belluga
  9. 9

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  10. 10

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | FC Cartagena - Eldense

Directo | FC Cartagena - Eldense