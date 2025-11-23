Directo | FC Cartagena - Eldense
El conjunto de Javi Rey quiere resarcirse de la última derrota liguera con una victoria ante un rival directo en la pelea por el ascenso directo
Javier Brocal
Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:10
19:37
63' | 0-0 |
El FC Cartagena está mucho mejor en este tramo de partido, tiene más posesión y más presencia en campo contrario que el Eldense
19:35
61' | 0-0 |
Un saque de esquina lanzado por Nacho Martínez acabó en un despeje de puños del portero rival
19:33
🟨 59' | 0-0 | Amarilla para Macho (Eldense)
Por un agarrón continuado a Luismi Redondo
19:30
56' | 0-0 |
El encuentro está muy igualado y ambos equipos dominan por rachas, pero el FC Cartagena parece más cómodo en el terreno de juego
19:27
52' | 0-0 |
Un falta directa lanzada por el Eldense no fue rematada por nadie y la jugada acabó en nada
19:26
52' | 0-0 |
Un córner a favor del Eldense acabó en despeje de la defensa albinegra
19:24
50' | 0-0 |
Un saque de esquina lanzado por Luismi Redondo fue a la manos del portero rival.
19:22
48' | 0-0 |
El FC Cartagena quiere ser dominador en este inicio de tiempo.
19:19
45' | 0-0 | Comienza la segunda parte
19:03
45' + 3' | 0-0 | Final de la primera parte
19:01
45' | 0-0 |
Un disparo desde la frontal de Rober Ibáñez se marcha por encima del larguero
19:00
45' | 0-0 | Se añaden 3 minutos
18:59
🖥️ 44' | 0-0 | Revisión VAR
Javi Rey pidió revisión VAR por un posible penalti por un posible empujón dentro del área. El colegiado revisó la acción y dictaminó que no hay nada en la acción. La revisión comenzó en el 42'
18:56
41' | 0-0 |
Un disparo en el punto de penalti de Luismi Redondo es bloqueado por la defensa y provoca un córner. El saque de esquina, lanzado por Nacho Martínez, quedó en nada
18:55
40' | 0-0 |
Un disparo en el área pequeña de Gaixas (Eldense) se marchó por encima del larguero
18:54
39' | 0-0 |
Una falta lateral a favor del Eldense fue despejada por la defensa del Efesé
18:52
36' | 0-0 | Ocasión del Eldense
Un remate de Dioni (Eldense) en el área pequeña se marcha por encima del larguero. El remate le pilló a contrapié y no fue correcto
18:50
🟨 34' | 0-0 | Amarilla para Chiki
Por cortar un contragolpe
18:49
34' | 0-0 |
Otro saque de esquina lanzado por Luismi Redondo acabó en las manos del portero rival
18:49
33' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena
Un saque de esquina lanzado por Luismi Redondo acabó en un disparó de Nacho Martínez desde la frontal y en un paradón del portero visitante
18:47
🟨 31' | 0-0 | Amarilla para Pablo Larrea
Por realizar varias faltas
18:45
30' | 0-0 | Ocasión del Eldense
Un disparo de Quintana desde el punto del área le salió mal, ya que se estaba cayendo, y acabó en las manos de Lucho García
18:44
29' | 0-0 |
El partido está dividido. El dominador va cambiando a lo largo de los minutos, no hay ningún equipo que sea constante. Un disfrute para el aficionado neutro
18:41
26' | 0-0 |
Un centro desde la izquierda de Nacho Martínez lo atrapa el portero en el segundo palo
18:39
23' | 0-0 |
Un saque de esquina lanzado por el Eldense fue despejado por los albinegros
18:37
21' | 0-0 |
Un córner lanzado por Nacho Martínez acabó en las manos del portero del Eldense
18:34
❌ 18' | 0-0 | Gol anulado al FC Cartagena
El Eldense perdió el balón en la salida de balón, el FC Cartagena la recuperó haciendo falta y Chiki aprovechó para marcar, pero el colegiado pitó falta. La revisión ha sido por audio, no ha acudido a la pantalla
18:31
16' | 0-0 |
Un saque de esquina lanzado por el Eldense acabó en despeje de la defensa albinegra
18:28
13' | 0-0 | Ocasión del Eldense
Un disparo de Quintana (Eldense) obliga a Lucho García a realizar una gran parada. En el córner posterior, Lucho despejó el balón alejando el peligro
18:27
12' | 0-0 |
Un disparo raso y flojo de Nacho Sánchez en la esquina del área acaba en las manos del portero visitante
18:26
11' | 0-0 | Ocasión del FC Cartagena
Gran disparo de Luismi Redondo que obliga al portero visitante a realizar una gran parada
18:25
10' | 0-0 |
Un centro flojo de Diego Gómez al punto de penalti acaba en despeje de la defensa visitante
18:23
8' | 0-0 |
El Eldense también quiere tener la posesión y mandar en el juego. El FC Cartagena espera en su campo e intensifica la presión cuando el rival llega a tres cuartos.
18:18
3' | 0-0 |
La posesión está dividida, pero el FC Cartagena es el equipo que quiere tener más la pelota, mientras el Eldense inicia la presión desde el centro del campo y poco a poco va subiendo la línea
18:15
0' | 0-0 | Comienza el partido
18:13
Se saludan ambos equipos en el terreno de juego del Cartagonova
18:07
Ambos equipos se meten a los vestuarios
💪⚽️ pic.twitter.com/J7yL0Oc69S— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) November 23, 2025
17:49
Saltan los jugadores del FC Cartagena al terreno de juego del Cartagonova para calentar
Vamos que empezamos #VamosEfesé#CartagenaEldensepic.twitter.com/hFiNsWMnzI— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) November 23, 2025
17:14
Alineación del Eldense
Ramón Vila; Smand, Gaixas, Quintana, Dioni, Fidel, Manu Molina, Clemente, Macho, Ibarrondo, Rober Ibáñez
17:13
Alineación del FC Cartagena
Lucho García; Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Fidalgo, Larrea, Luismi Redondo; Chiki, Diego Gómez, Nacho Sánchez
17:08
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre FC Cartagena y Eldense. Espero que la siesta les haya sentado bien, porque ahora viene un duelo espectacular de la parte alta de la clasificación
