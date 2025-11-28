La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Rubén Serrano controlando el balón. LOF

Directo | Betis Deportivo - FC Cartagena

El conjunto albinegro quiere volver a la senda de la victoria ante el colista de la categoría

Javier Brocal

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:51

19:07

5' | 0-0 |

Un centro chut de Toral obliga a Lucho García a mandar el balón a córner. El saque de esquina quedó en nada

19:05

4' | 0-0 |

Un disparo de Borja Alonso (Betis B) se marchó fuera por la izquierda de la portería

19:04

3' | 0-0 |

Una falta directa de Sorroche acabó en una falta del atacante

19:02

1' | 0-0 |

Un centro de Nacho Martínez se marchó por la línea de fondo sin ser rematado

19:01

0' | 0-0 | Comienza el partido

18:58

Saltan los jugadores de Betis Deportivo y FC Cartagena al terreno de juego

18:49

Varios aficionados del FC Cartagena acompaña al equipo en la ciudad andaluza

18:37

Calientan los jugadores del FC Cartagena en la Ciudad Deportiva Luis del Sol

18:10

El once de Javi Rey

El técnico gallego realiza cambios en el centro del campo albinegro. Larrea y Fidalgo, al banquillo, por De Blasis, que vuelve a la titularidad tras serlo en la jornada 7, y Edgar Alcañiz, que en los últimos partidos estaba mereciendo aparecer desde el once inicial. Kevin Sánchez vuelve al ataque después de su expulsión en Europa; Chiki se mantiene; y Calderón ocupará un extremo, al igual que Edgar, estaba mereciendo volver a la titularidad.

18:06

Alineación del Betis Deportivo

Manu González; Koré, Oreiro, Moha, Bladi; Gismera, Mawuli, Sorroche; Borja Alonso, Destiny, Toral

Directo | Betis Deportivo - FC Cartagena

18:05

Alineación del FC Cartagena

Lucho García; Dani Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Pablo de Blasis, Edgar Alcañiz, Luismi Redondo; Calderón, Kevin Sánchez, Chiki

Directo | Betis Deportivo - FC Cartagena

18:04

¡Buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Betis Deportivo y FC Cartagena. Preparen su almuerzo o guarden su hambre para la cena porque nos espera un partido frenético.

