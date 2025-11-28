Directo | Betis Deportivo - FC Cartagena
El conjunto albinegro quiere volver a la senda de la victoria ante el colista de la categoría
Javier Brocal
Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:51
19:07
5' | 0-0 |
Un centro chut de Toral obliga a Lucho García a mandar el balón a córner. El saque de esquina quedó en nada
19:05
4' | 0-0 |
Un disparo de Borja Alonso (Betis B) se marchó fuera por la izquierda de la portería
19:04
3' | 0-0 |
Una falta directa de Sorroche acabó en una falta del atacante
19:02
1' | 0-0 |
Un centro de Nacho Martínez se marchó por la línea de fondo sin ser rematado
19:01
0' | 0-0 | Comienza el partido
18:58
Saltan los jugadores de Betis Deportivo y FC Cartagena al terreno de juego
18:49
Varios aficionados del FC Cartagena acompaña al equipo en la ciudad andaluza
Nunca solos… GRACIAS AFICIÓN 🫶🏾 pic.twitter.com/nUdmzkUMm2— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) November 28, 2025
18:37
Calientan los jugadores del FC Cartagena en la Ciudad Deportiva Luis del Sol
Al césped y a calentar #VamosEfesé#BetisDeportivoCartagenapic.twitter.com/OIOZ0OovfS— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) November 28, 2025
18:10
El once de Javi Rey
El técnico gallego realiza cambios en el centro del campo albinegro. Larrea y Fidalgo, al banquillo, por De Blasis, que vuelve a la titularidad tras serlo en la jornada 7, y Edgar Alcañiz, que en los últimos partidos estaba mereciendo aparecer desde el once inicial. Kevin Sánchez vuelve al ataque después de su expulsión en Europa; Chiki se mantiene; y Calderón ocupará un extremo, al igual que Edgar, estaba mereciendo volver a la titularidad.
18:06
Alineación del Betis Deportivo
Manu González; Koré, Oreiro, Moha, Bladi; Gismera, Mawuli, Sorroche; Borja Alonso, Destiny, Toral
18:05
Alineación del FC Cartagena
Lucho García; Dani Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Pablo de Blasis, Edgar Alcañiz, Luismi Redondo; Calderón, Kevin Sánchez, Chiki
18:04
¡Buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Betis Deportivo y FC Cartagena. Preparen su almuerzo o guarden su hambre para la cena porque nos espera un partido frenético.
