Directo | Betis Deportivo - FC Cartagena

18:10

El once de Javi Rey

El técnico gallego realiza cambios en el centro del campo albinegro. Larrea y Fidalgo, al banquillo, por De Blasis, que vuelve a la titularidad tras serlo en la jornada 7, y Edgar Alcañiz, que en los últimos partidos estaba mereciendo aparecer desde el once inicial. Kevin Sánchez vuelve al ataque después de su expulsión en Europa; Chiki se mantiene; y Calderón ocupará un extremo, al igual que Edgar, estaba mereciendo volver a la titularidad.