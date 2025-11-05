La deuda con Hacienda y Seguridad Social, un serio peligro para el futuro del Cartagena

El grupo de trabajo que encabeza Alejandro Arribas teme que la demora para firmar el acuerdo de compraventa tenga consecuencias «irreparables» para el futuro ... del Cartagena. Según la versión de la parte compradora, la situación económica actual de la SAD albinegra es «complicada», estiman que la deuda pendiente con Hacienda y la Seguridad Social se acerca al millón de euros y sostienen que de no afrontar a corto plazo esas facturas podría acarrear embargos y una mayor parálisis de la entidad albinegra.

Siempre según el relato de la parte compradora, el Cartagena debe alrededor de medio millón de euros a Hacienda, el acumulado de los últimos meses; mientras que el corriente con la Seguridad Social se eleva a unos 300.000 euros. En total, unos 800.000 euros que entienden es necesario afrontar de inmediato para evitar problemas serios que afecten al normal funcionamiento de la SAD. Antes de que el acuerdo saltara por los aires, y de que Víctor Alonso dimitiera de sus funciones, el director general que iba a entrar al Efesé de la mano de Arribas aseguró que el club estaba «en una situación complicada, con deuda y en Primera RFEF» y que parte de esas facturas eran «importantes, acuciantes y con las administraciones públicas».

Esa deuda que asciende a alrededor de 800.000 euros, siempre según la parte compradora, podría derivar en importantes consecuencias para el club de no afrontarse próximamente. Entre ellos, embargos, un mayor bloqueo general a todos los niveles y hasta el extremo de tener que acudir a un concurso de acreedores como hace años, cuando estaba al frente Sporto Gol Man tras la marcha de Paco Gómez.

Hay pagos pendientes a proveedores y agentes, como el de Ortuño, y otros que en breve deberán cobrar una comisión

La situación económica del club no viene de nuevas y viene arrastrándose de años atrás. A 30 de junio de 2024, el auditor de cuentas Francisco Javier Vigueras puso en relieve las «dudas significativas» que existían entorno a la SAD para seguir con vida. Este profesional basó la afirmación en la deuda neta, disparada entonces a 8,4 millones de euros; en los márgenes de maniobra y en los ratios de liquidez.

Entonces, ya con una situación deportiva compleja en Segunda División, se daba pie a que la entidad tuviera dificultades reales para afrontar pagos en el corto plazo. Así sucedió la temporada pasada, cuando el equipo firmó un descenso ridículo a Primera RFEF y de enero en adelante entró en situación de impagos a los futbolistas de la primera plantilla. El asunto llevó a intervenir al sindicato de futbolistas (AFE), a poner la situación en conocimiento de los estamentos oficiales (RFEF y LaLiga) y a estirar el cobro prácticamente hasta los márgenes legales de inscripción en Primera RFEF. El Cartagena, de hecho, fue uno de los últimos en formalizar su inscripción en la categoría.

Exjugadores como Jairo Izquierdo y Gonzalo Verdú tuvieron que plantarse y con otros (Ríos Reina) se abrió un proceso en juicio. Con anterioridad, el club también incumplió el calendario de pagos acordado con el exentrenador Víctor Sánchez del Amo y su cuerpo técnico, ayudantes de Luis Carrión tuvieron que acudir a la justicia y con Abelardo y su hijo tampoco se cubrió en tiempo lo acordado según lo previsto. «La gente alucinaría con las cosas que vivimos. Por ejemplo, la situación era tan jodida que no cobrábamos», denunció recientemente en una entrevista Delmás, integrante de la plantilla del pasado curso.

Menos abonos y publicidad

Esta temporada, el club la ha afrontado con una caída de casi el 50% en la venta de abonos, sin el sostén económico de la televisión en LaLiga y menos patrocinadores, pues buena parte de los anillos publicitarios que rodean el estadio Cartagonova están desérticos. Al margen, el Pleno del Ayuntamiento aprobó romper la cesión de uso del campo de San Antón al no utilizarla ni explotarla como se preveía.

Al margen de Hacienda y Seguridad Social existen pagos pendientes a proveedores como Royalverd, según la parte compradora; y a representantes, entre ellos el del capitán Alfredo Ortuño. Otros deben cobrar comisiones este mes. Los pagos se amontonan y en el club no hay nadie dispuesto a asumirlos.