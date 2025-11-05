La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Arribas charla con Manuel Sánchez Breis y Sívori en el palco del estadio Cartagonova, junto a Javier Hernández (izq.), antes de un partido del Efesé. A. G. / AGM

La deuda con Hacienda y Seguridad Social, un serio peligro para el futuro del Cartagena

Según Arribas, el club debe cerca de un millón de euros y no afrontar esa cantidad puede acarrear más impagos y hasta embargos

Rubén Serrano
Francisco J. Moya

Rubén Serrano y Francisco J. Moya

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:57

El grupo de trabajo que encabeza Alejandro Arribas teme que la demora para firmar el acuerdo de compraventa tenga consecuencias «irreparables» para el futuro ... del Cartagena. Según la versión de la parte compradora, la situación económica actual de la SAD albinegra es «complicada», estiman que la deuda pendiente con Hacienda y la Seguridad Social se acerca al millón de euros y sostienen que de no afrontar a corto plazo esas facturas podría acarrear embargos y una mayor parálisis de la entidad albinegra.

