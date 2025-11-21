La deuda con Hacienda deja al Cartagena sin una ayuda de la RFEF El conjunto albinegro no puede beneficiarse de un paquete de derechos televisivos porque un requisito es estar al día con las administraciones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó hace menos de un mes un paquete de ayudas a los clubes de Primera Federación por derechos televisivos. La solicitud, ya cerrada de plazo, permite a los equipos recibir una inyección económica por importe de cinco millones de euros, a repartir entre todos en varios plazos y en porcentajes que varían por el cumplimiento de objetivos.

Fuentes federativas no aclararon ayer a LA VERDAD si el Efesé solicitó o no beneficiarse de esas ayudas, pero uno de los requisitos de la convocatoria exige a los clubes estar al día con Hacienda y la Seguridad Social, con un certificado además que lo acredite. Alejandro Arribas y Víctor Alonso conocieron durante su estancia en la entidad albinegra de la existencia de una deuda de 800.000 euros con las administraciones públicas, lo que directamente deja a la SAD albinegra sin la posibilidad de recibir ese dinero extra de la RFEF. Tampoco se pueden tener embargos, requerimientos judiciales o administrativos.

No hay una cantidad fija asignada a los equipos de Primera RFEF que sean beneficiarios, pero entre los requisitos influyen las audiencias de televisión, los puntos conseguidos y hasta un incentivo que depende de la cantera.

Al margen de esto también existen los premios en metálico por avanzar rondas en la Copa del Rey. En concreto, al equipo de Javier Rey le correspondieron algo más de 30.000 euros por derrotar a domicilio al Puente Genil, de Segunda RFEF, en la primera ronda. Esta vez el premio incrementará de cara al jueves 4. Lo normal es que el Cartagena ingrese una buena suma de dinero por la venta de entradas; pero si los albinegros son además capaces de tumbar a todo un Valencia se llevarán a cambio 42.000 euros.

Hay que tener en cuenta que según la parte compradora de Alejandro Arribas sobre la SAD albinegra no solo pesan las deudas con las administraciones públicas, sino que aseguran que existen media docena de embargos en marcha y que es urgente atajar este problema.