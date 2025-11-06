El despacho de Andrés López deja de ser la sede de Duino El abogado borra su huella de la sociedad, que pasa de estar en la avenida Escultor Salzillo de Murcia a un chalé situado en Torrevieja

El abogado que ha mediado durante los últimos meses para cerrar el proceso de compraventa del Cartagena, Andrés López Atenza, se ha desvinculado de Duino Inversiones SL. La sociedad que controla el 100% de la SAD albinegra tenía establecido su domicilio social en el despacho de este profesional, situado en la avenida Escultor Francisco Salzillo de Murcia, hasta que hace unos meses esa huella dejó de existir con el cambio de ubicación a un chalé situado en Torrevieja.

López Atenza ha sido la persona encargada de pilotar varias operaciones de compraventa del club que finalmente no fructificaron. La temporada pasada, por ejemplo, negoció la llegada de un fondo de inversión americano, movió documentos y medió con el Ayuntamiento para buscar un perfil adecuado que se ajustara a la presidencia de la entidad albinegra.

Durante esta última época siempre acompañó a la directiva en el palco del Cartagonova y fue uno de los últimos en ocupar la butaca, antes de que Belmonte, Breis y Sívori decidieran no ver en directo los partidos del equipo. Desde entonces, el abogado no ha vuelto y uno de sus últimos servicios a la causa albinegra fue encomendar a una persona de su círculo profesional, el auditor Francisco Javier Vigueras, la labor de elaborar las últimas cuentas del Efesé.

En la sombra, sin llamar la atención y ceñido a su cometido, durante años ha movido los engranajes jurídicos y económicos tanto del Cartagena como del Real Murcia. En esta última temporada, en clave albinegra, resolvió asuntos jurídicos y cerró las causas abiertas para que exentrenadores como Víctor Sánchez del Amo cobraran lo que se les debía.

La figura de López Atenza ha estado estrechamente vinculada a la del Efesé prácticamente desde el primer día en que desembarcó Paco Belmonte, en abril de 2015 y el intercambio de poderes con Sporto Gol Man. Inicialmente le acompañaron el auditor Ramón Madrid y Rebeca García en la salida del concurso de acreedores. Esas dos personas terminaron por romper relaciones laborales con la SAD albinegra y ahora el abogado ha seguido esos mismos pasos y ya no trabaja para el Efesé.

Hace tiempo que ya no aparece por el palco del Cartagonova y en este proceso de compraventa actual con Alejandro Arribas procuró estar al margen, sin demasiada información y cediendo el peso de las negociaciones a Paco Belmonte, Fernando Carreño y Felipe Moreno. No estuvo ni está.

Una marcha atrás en toda regla. Y fruto de ello es que en el Boletín Oficial del Registro Mercantil consta de agosto el cambio de domicilio social de Duino Inversiones, que pasa de estar en el despacho de la avenida Escultor Francisco Salzilllo a un chalé de la urbanización Aguas Nuevas de Torrevieja. Allí ya estuvo inicialmente de 2017 a 2022, según consta en los boletines oficiales.

