El descenso pasa factura al 40% de los jugadores que terminaban contrato

El peaje que hay que pagar por un descenso siempre es elevado. En los últimos años, por aquello de que el fútbol moderno ha cambiado ... tanto este juego que en muchas ocasiones ya es difícil hasta reconocerlo, a veces ha podido dar la sensación de que los únicos damnificados por un descenso de categoría son los aficionados del equipo que baja. Por el poder de los representantes y lo engrasado del sistema, en algunas ocasiones nadie ha pagado los platos rotos de un desastre deportivo. Ni jugadores, ni entrenadores, ni directivos. Solo los hinchas.

Pero, desde luego, este no ha sido el caso del FC Cartagena, que la temporada pasada protagonizó uno de los descensos más ignominiosos de la historia del fútbol español. Fue el peor colista de todos los tiempos en Segunda, perdió 31 partidos, solamente ganó seis veces, encajó 78 goles pese a tener a uno de los mejores porteros de la categoría (Pablo Cuñat) y acabó a una enorme distancia (28 puntos) de la zona de permanencia, con el Cartagonova prácticamente desierto durante toda la segunda vuelta. Y todo este desastre ha tenido consecuencias directas en buena parte de los actores implicados en el mismo.

Así las cosas, el 40% de los jugadores de la plantilla que terminaban contrato el 30 de junio y abandonaron la disciplina albinegra no han podido encontrar equipo este verano. El mercado cerró el pasado lunes sin que Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Julián Delmás y Pepín Machín encontraran un nuevo destino, consecuencia directa del nefasto desempeño del Efesé el pasado curso. A ellos se le suma Gastón Valles, que estaba cedido. Y eso sí que es extraño, puesto que los futbolistas a préstamo siempre tienen la tranquilidad (y el colchón) de contar con un contrato seguro para la siguiente temporada con su club de origen.

Escriche, El Jebari, Jorge Moreno, Álex Millán, Aguirregabiria y Daniel Luna han encontrado sitio en la división de plata

En el caso del ariete uruguayo, que se marchó del Cartagena lesionado a principios de febrero y ya nunca regresó, estuvo a punto de firmar por el Albacete después de rescindir su contrato con el Espanyol (acababa en 2028 y se ha roto este verano). Pero en el club manchego no dieron el paso, precisamente por su historial de lesiones en las últimas temporadas.

Algunas sorpresas

El resto de cedidos, obviamente, sí han tenido acomodo en otros equipos. Juegan con ventaja y todos la han sabido aprovechar. Sorprende que Salim El Jebari siga en Segunda, en este caso en el Mirandés. Y sorprende aún más que Dani Escriche se haya mantenido en el Albacete con el mismo entrenador, Alberto González, que hace doce meses lo descartó. Escriche, que no hizo ni un solo gol en su etapa en el Cartagena, ha tenido minutos en las tres primeras jornadas con el Allacete. Y marcó ante el Almería.

Otro cedido del año pasado que se queda en Segunda es Jorge Moreno, que ha firmado tres años con el Cádiz. Daniel Luna ha salido cedido de nuevo, esta vez al Huesca. En el extranjero han encontrado acomodo Óscar Clemente (Grasshopper suizo), Sipcic (Asteras Tripoli griego) y Vukcevic (Preston North End inglés). Y a Primera Federación han bajado Rafa Núñez (Eldense) y Toni Fuidias (Nástic).

Con todo, los que más complicado lo tenían eran los que finalizaban contrato con el Efesé el 30 de junio. Cuatro de ellos se han quedado sin equipo y están en el paro. Además, Martín Aguirregabiria encontró un hueco a última hora en la plantilla del Zaragoza de manera sorprendente. Andy se tuvo que marchar a la India (NorthEast United), consciente de que en España ya no tenía sitio en Segunda. Y Álex Millán firmó por el Leganés.

Ríos Reina sigue sin equipo, Luis Muñoz no ha podido continuar en Segunda y firmó por el Marbella, Musto apura su carrera en el club de su ciudad, el CA Alumni, y Sergio Guerrero emigró a Polonia (Bruk-Bet Termalica Nieciecza). En definitiva, el desastre del descenso ha tenido consecuencias negativas para casi toda la plantilla del año pasado.

La tercera jornada, el sábado 13, a las dos de la tarde, en Sabadell

La RFEF ya ha anunciado los horarios de la tercera jornada en Primera RFEF. El Efesé visitará la Nova Creu Alta para medirse al Sabadell. El partido se jugará el sábado 13 de septiembre, a las 14.00 horas. El conjunto arlequinado debutó con un empate en su estadio frente al Eldense (0-0). Y este domingo visita el campo del Sanluqueño. El Cartagena recibe este viernes al filial del Atlético de Madrid en el Cartagonova, a partir de las 21.30 horas.

Luca Lohr alimenta la conexión entre el Efesé y el Arenteiro

Los mil kilómetros que separan Espiñedo, estadio del CD Arenteiro, y el Cartagonovo nunca se habían visto tan reducidos. Que Carballiño y Cartagena ahora sean localidades vecinas se lo deben a la familia Arribas, encabezada por Pedro, padre de Alejandro y Jesús. Un tridente que ha hermanado como nunca antes al Efesé y al Arenteiro, tal y como ya se ha visto durante este mercado en el trasvase de futbolistas.

En julio, el presidente del club gallego, Argimino Marnotes, confirmó que empresarialmente Alejandro iba a estar relacionado con su equipo. Pero entró en el Cartagena y eso cambió las cosas. Eso parecía. El madrileño será el próximo presidente del Efesé y ya bajó al césped en el Carabela de Plata para recoger un detalle de la Federación de Peñas. Todo indica que, más pronto que tarde, será el nuevo mandamás del Cartagena a título oficial.

Presidente y entrenador

El exfutbolista madrileño es hermano de Jesús Arribas, que fue nombrado nuevo entrenador del Arenteiro este mismo verano. Y mientras el tema de la propiedad se aclara, este verano ya se han dado los primeros 'favores' entre clubes hermanos. El último jugador en irse al Arenteiro ha sido Luca Lohr. El almeriense ha completado la pretemporada en el Cartagena bajo las órdenes de Javi Rey, demostrando sus cualidades. Pero, las últimas llegadas al Efesé han obligado al central a marcharse cedido para dejar una ficha libre y se ha ido rumbo al Arenteiro en el último día de mercado.

Allí, podrá formar pareja de centrales con Pablo Moya. El mallorquín firmó con el Efesé antes de marcharse cedido e incorporarse a la plantilla dirigida por Jesús Arribas. No estuvo convocado en la primera jornada liguera en la que su equipo perdió 2-1 contra el Arenas de Getxo. A priori, por decisión técnica, ya que el club no emitió ningún parte de lesiones relacionado con el futbolista de 20 años.

Un futbolista que hace el camino inverso es Diego Gómez, que ya estuvo seis meses en Carballiño la temporada pasada cedido por el Deportivo. Pero su caso es distinto y nada tiene que ver con los de Moya y Lohr, que van del Cartagena al Arenteiro por la evidente conexión entre los hermanos Arribas.