Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Julián Delmás y Gastón Valles. Antonio Gil / AGM | LOF

Cartagena

El descenso pasa factura al 40% de los jugadores que terminaban contrato

Alcalá, Kiko Olivas, Delmás y Pepín Machín, además del cedido Gastón Valles, no han encontrado equipo este verano, tras la desastrosa temporada pasada del Cartagena

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:11

El peaje que hay que pagar por un descenso siempre es elevado. En los últimos años, por aquello de que el fútbol moderno ha cambiado ... tanto este juego que en muchas ocasiones ya es difícil hasta reconocerlo, a veces ha podido dar la sensación de que los únicos damnificados por un descenso de categoría son los aficionados del equipo que baja. Por el poder de los representantes y lo engrasado del sistema, en algunas ocasiones nadie ha pagado los platos rotos de un desastre deportivo. Ni jugadores, ni entrenadores, ni directivos. Solo los hinchas.

