El descenso del Cartagena anticipa este domingo la peor asistencia al estadio

El estadio municipal Cartagonova puede ser hoy testigo de una imagen insólita en el fútbol profesional: que la afición visitante supere o esté cerca de ... superar a la local. El descenso matemático del Efesé a Primera RFEF, el horario de las dos de la tarde, la previsión de lluvia y la procesiones de Semana Santa pueden precipitar esta dolorosa escena. A esto hay que sumar que el Granada se juega hoy buena parte de sus aspiraciones por el ascenso a Primera División, lo que motivará el desplazamiento de mal de mil simpatizantes rojiblancos.

La asistencia al Cartagonova ha caído paulatinamente durante la temporada y con especial notoriedad a lo largo de estos cuatro meses de 2025, al mismo ritmo que el equipo se hundía en la clasificación sumando hasta nueve derrotas de forma consecutiva. La asistencia ya nunca supera los tres mil espectadores y son poco más de dos mil abonados los que resisten en su butaca esta dura temporada.

Ahora que el descenso es matemático a Primera RFEF, y definitivamente estas siete jornadas que quedan por delante son intrascendentes, la cifra podría hoy decaer un poco más y verse incluso muy próxima a la de la afición visitante. «Vosotros sabéis cómo está la situación, el día que es, la hora... Todo. Los que vengan, bienvenidos y a hacer el mejor partido posible por ello», dijo ayer al respecto Guillermo Fernández Romo.

El entrenador del Cartagena no conoce la victoria en las trece jornadas que lleva dirigidas con 11 derrotas, 2 empates y 2 puntos de 39 posibles. Por ello, sumado al descenso, entiende que «no procede» ni siquiera mencionar la palabra renovación y futuro. «Uno también tiene su ambición personal, su reconocimiento y sabe que cuando tampoco lo ha hecho bien no tiene ganas de hablar de nada de eso porque no tiene ningún mérito ni fuerza para continuar en ese sentido». El técnico madrileño tiene únicamente las bajas por lesión de Gastón Valles y Luis Muñoz. En el Granada estarán tanto el exalbinegro Marc Martínez como Miguel Ángel Brau.