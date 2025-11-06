«Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena

La empresa pinatarense Horus Seguridad encabeza la lista de proveedores que está pendiente de cobrar el 100% por parte del FC Cartagena. El listado alcanza ... a «decenas» de sociedades que prestan sus servicios a la SAD albinegra y la cifra adeudada estaría cerca del millón de euros en total, según pudo saber LA VERDAD de diversas fuentes conocedoras de la situación.

Al margen de los 800.000 euros que se deben a Hacienda y Seguridad Social, la deuda que más preocupa ahora mismo es la que se tiene con Horus Seguridad. Esta empresa es contratada por el Efesé para que vele por la seguridad en la celebración de sus partidos en Primera RFEF, y la campaña anterior en Segunda. Es de obligado cumplimiento que un dispositivo quede repartido en las gradas y de ahí la necesidad de que esas facturas sean pagadas, pues sin este proveedor no sería posible la organización de eventos deportivos en el estadio. En el plazo de un mes, por ejemplo, esta sociedad pinatarense calcula triplicar su presencia en las gradas del Cartagonova porque se prevé una alta asistencia de aficionados por el derbi contra el Real Murcia.

Más personal para el derbi

Esta es una de las deudas «acuciantes» a las que se refería la semana pasada Víctor Alonso. El ya exdirector general del Cartagena (presentó su dimisión voluntaria el lunes) avanzó que de entre todas las facturas pendientes habían varias a las que se debían dar prioridad. Una de ellas es la de Horus Seguridad. Fuentes de la empresa confirmaron a este diario que el equipo de trabajo de Arribas les contactó para acordar pagos, afrontar facturas de la temporada pasada y solventar el problema, pero que la parálisis del proceso de compraventa mantiene a la expectativa a la sociedad afincada en San Pedro del Pinatar.

LA CIFRA 7.000 euros, aproximadamente, es la factura que tiene pendiente de cobrar la empresa Cabisuar por el alquiler de módulos prefabricados, algunos de ellos en la ciudad deportiva de La Manga Club.

Otra firma con la que se resolvieron algunos pagos, para que no detuvieran su trabajo diario, es Royalverd. La empresa especializada en el cuidado del césped inició el pasado domingo los trabajos de resiembra en el estadio Cartagonova y recientemente mejoró su aspecto para albergar el partido contra el Villarreal B. El tapete nunca antes había estado tan mal hasta que el pasado sábado mejoró considerablemente. Su mal estado, de hecho, «preocupaba» al entrenador Javier Rey, quien quedó más satisfecho de un mejor color el pasado sábado.

Es obligatorio que exista una seguridad privada para la organización de eventos deportivos

Dentro del listado de proveedores que siguen pendientes de cobro también está Cabisuar. A la empresa de Isidoro García se le deben alrededor de 7.000 euros, el precio correspondiente al servicio que prestó al club con el alquiler de módulos prefabricados, confirmó García a este diario. Cabisuar los retiró de la ciudad deportiva de La Manga Club al término de la temporada pasada, cuando la firma aún estaba en fecha de cobro. Entonces no podía hablarse de impago, pero el tiempo pasó y quedan facturas pendientes que García, expresidente de la fundación albinegra hasta junio de 2022, ha notificado y reclamado a la entidad.

El mal aspecto del césped preocupaba a Javier Rey hasta que el club medió para que mostrara un mejor aspecto el sábado

Hay, al menos, dos empresas de transportes que según otras fuentes consultadas tampoco estarían al día. Una es la agencia de Viajes Ortuño, con sede en la diputación de Pozo Estrecho; y otra de la empresa alicantina La Serranica, que ha cubierto desplazam ientos por carretera, incluido el fatídico de la temporada pasada, en mayo, donde el autobús oficial sufrió un aparatoso accidente con solo daños materiales.

Un plan de pagos

Fuentes consultadas por este diario sostienen que hay facturas pendientes de pequeña cantidad con otros proveedores; la parte compradora capitaneada por Alejandro Arribas defiende que afrontó el pago de pequeñas facturas y que había contactado con algunos proveedores, además de acordar un plan de pagos, para cuando entraran a la entidad albinegra a todos a los efectos empezar a solventar esas deudas que suman cerca de un millón de euros.