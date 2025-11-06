La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Operarios de la empresa Cabisuar retiran módulos prefabricados de La Manga Club a inicios de junio. Antonio Gil/ AGM

«Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena

Horus, Royalverd y Cabisuar figuran en una larga lista de empresas que reclaman cerca de un millón de euros a Moreno y Belmonte

Rubén Serrano
Francisco J. Moya

Rubén Serrano y Francisco J. Moya

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:34

La empresa pinatarense Horus Seguridad encabeza la lista de proveedores que está pendiente de cobrar el 100% por parte del FC Cartagena. El listado alcanza ... a «decenas» de sociedades que prestan sus servicios a la SAD albinegra y la cifra adeudada estaría cerca del millón de euros en total, según pudo saber LA VERDAD de diversas fuentes conocedoras de la situación.

