Cuenta atrás para José Ángel

El centrocampista sevillano José Ángel Jurado, de 27 años, podría debutar este domingo por fin con la camiseta del Cartagena, siempre y cuando se confirme este miércoles la noticia de que FIFA manda al club un tránsfer provisional para que la ficha del ex de Almería, Mirandés y Villarreal sea dada de alta en la Federación Española.

José Ángel lleva un mes entrenándose con total normalidad junto a sus compañeros, pero todavía no ha podido competir, ya que su último equipo, el Sheriff Tiraspol moldavo, no ha mandado su pase internacional y la ficha del futbolista no se puede tramitar en España. En el club albinegro aseguran que mañana termina el plazo que dio la FIFA al Sheriff Tiraspol y al Bodø/Glimt noruego (anterior equipo del sevillano) para que desbloquearan el caso.

Si no hay acuerdo (parece evidente que no lo habrá), la FIFA facilitará un tránsfer provisional al futbolista, quien de este modo podría jugar ya este domingo contra el Algeciras. «Es un futbolista muy bueno. Merece la pena esperar por él. Si hay que hacerlo hasta el 2 de octubre, lo haremos», dijo Paco Belmonte sobre José Ángel en su presentación, el 28 de agosto. Durante todo el mes de septiembre se ha trabajado en este asunto, pero lo cierto es que no se ha conseguido nada. Los moldavos del Sheriff Tiraspol no han tenido la más mínima voluntad de llegar a un acuerdo.

«Mi posición favorita es la de pivote, la de número 6. Pero soy versátil y quizá también pueda hacerlo un poco más adelantado y de central. Yo soy feliz con el balón en los pies y vengo guiado por lo que siento», apuntó José Ángel al llegar.