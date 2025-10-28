La crisis del Real Murcia aplaza el traspaso de poderes en el Cartagena Arribas espera el 'sí' definitivo en las próximas horas de Felipe Moreno, una vez que consume su revolución en la entidad grana

La negociación entre Felipe Moreno y Alejandro Arribas para culminar de una vez por todas el proceso de compraventa en el FC Cartagena está prácticamemente finiquitada. Ambas partes están por la labor de entenderse, de llevar a cabo el traspaso de poderes y de que por fin arranque una nueva etapa en el club albinegro. Sin embargo, la parte compradora no canta victoria y no dará nada por hecho mientras no estampe su firma definitiva Fernando Carreño, administrador único de Duino Inversiones, y el 100% de las acciones de la SAD albinegra sean inscritas a nombre de Arrisanz y se informe de ello al Consejo Superior de Deportes (CSD).

Carreño firmará cuando Felipe Moreno se lo ordene y, de momento, no ha llegado esa orden. El propietario del Real Murcia y dueño en la sombra del FC Cartagena ha pedido a Arribas unos días más, con el fin de poder terminar la revolución iniciada ayer en el club grana y, una vez que todo se haya calmado en el Enrique Roca, acometer el cierre de la negociación con Arribas y acordar su salida (y la de Paco Belmonte) del Efesé.

Así las cosas, la crisis del Real Murcia aplaza, al menos de momento, el cambio de propiedad en el FC Cartagena. Pero Arribas no está dispuesto a seguir esperando. El pacto al que llegó con Moreno establecía que esta semana debía quedar terminada la compraventa. En eso quedaron el pasado lunes 20 de octubre cuando se reunieron por última vez en Madrid y el exfutbolista de Osasuna, Rayo Vallecano, Deportivo y Oviedo no está dispuesto a demorar una semana más el cierre de la operación.

Sin más dilaciones

Arribas lleva semanas metiendo prisa a Moreno, consciente de que él es el único que tiene algo que perder en toda esta historia. Porque es él quien prometió vientos nuevos y aires de regeneración a la afición albinegra el pasado verano. Belmonte y Moreno ya no tienen nada que perder en Cartagena, puesto que a estas alturas ya lo han perdido todo. Y, aunque saben que tienen que irse, no tienen prisa en cerrar la operación. Las urgencias están en el otro bando, el de Arrisanz.

De esta manera, el propio Alejandro Arribas ha convocado a los medios de comunicación este jueves a una rueda de prensa que tendrá lugar en el estadio Cartagonova, a partir de las 12.00 horas. En esa comparecencia explicará lo sucedido en las últimas semanas y contará en qué momento exacto se encuentran las negociaciones para poder entrar a gestionar el club en solitario, ya sin la tutela de Felipe Moreno ni de Paco Belmonte. No es un órdago, pero se le parece. Y es la confirmación de que no está por la labor de esperar hasta la semana que viene. Arribas quiere acelerar el proceso, cerrar la compraventa del club, recuperar la normalidad institucional en el Cartagena y sentarse el sábado en el palco del Cartagonova, en el partido del equipo de Javi Rey frente al Villarreal B.

El club, al margen

La convocatoria la ha realizado el propio Arribas, a través de su cuenta de X. El club no ha citado a los medios, pero lógicamente el Ayuntamiento, propietario de la instalación, sí cederá la sala de prensa para que se celebre y el club aportará todos sus soportes publicitarios, tal y como sucede en el resto de ruedas de prensa que se celebran en ese espacio cada semana. Hay que recordar que la entidad albinegra sí organizó y convocó la primera (y hasta el momento única) comparecencia de Arribas en Cartagena. Fue el 17 de julio y entonces le interesaba mucho al presidente del Efesé, Paco Belmonte, que Arribas diera la cara en público y escenificara el comienzo de una nueva era en el club. Enseguida se demostró que no era así y que aquello no era el inicio de nada.

En esta ocasión, ya no hay vuelta atrás: la oferta final de Arribas a Moreno incluye el pago por parte del primero de la deuda de medio millón de euros generada en los últimos meses con Hacienda. La situación económica del club es delicada y hay que acometer pagos urgentes a proveedores, Seguridad Social, Agencia Tributaria y futbolistas. Arribas, que este jueves volverá a estar acompañado de Víctor Alonso y Javier Hernández, dice haber puesto ya 2 millones de euros en el club y cuenta con inversores que le ayudarán a dar viabilidad económica a la entidad albinegra.