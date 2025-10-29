La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ortuño sale por Chiki, en el duelo ante el Tarazona. J. M. RodríguezZ / AGM

La Copa, la ocasión ideal de estrenarse fuera para el Cartagena

Javi Rey presentará un once con novedades, que tendrá que adaptarse a la hierba artificial y a la estrechez del campo del Salerm Puente Genil si quiere pasar de ronda

Jesús Fernández

Cartagena

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:21

El Efesé comienza su periplo en la Copa del Rey hoy a las 20.30 contra el Salerm Puente Genil, un rival de Segunda RFEF ... dirigido por Álvaro Cejudo, exfutbolista de Betis y Osasuna, entre otros. Es una competición que a Javi Rey le hace especial «ilusión jugar y se la toma muy en serio».

