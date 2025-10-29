La Copa, la ocasión ideal de estrenarse fuera para el Cartagena

El Efesé comienza su periplo en la Copa del Rey hoy a las 20.30 contra el Salerm Puente Genil, un rival de Segunda RFEF ... dirigido por Álvaro Cejudo, exfutbolista de Betis y Osasuna, entre otros. Es una competición que a Javi Rey le hace especial «ilusión jugar y se la toma muy en serio».

La competición copera le da una bola extra al Cartagena de reconciliarse con la victoria a domicilio, donde sabe que no puede fallar si no quiere volver a casa con una eliminación bajo el brazo. Para que eso no ocurra, el entrenador albinegro no duda en subir al autobús a todos los jugadores que tiene disponibles para el partido y solo se lleva a Jhafets y a Checo con ficha del filial, pero no es lo más destacable de la convocatoria, ya que Rubén Serrano es baja por una roja que vio hace dos temporadas con la elástica del Recreativo en el enfrentamiento contra el Tudelano, en el que su equipo fue eliminado a las primeras de cambio, él no jugó y fue expulsado por protestar desde el banquillo. Esta sanción provoca que Javi Rey tenga que modificar lo último que le quedaba por tocar del once: la pareja de centrales. A no ser que el de Ourense tenga un plan distinto, es una oportunidad perfecta para que Fran Vélez debute y empiece a coger ritmo ante un rival de menor categoría que, a priori, le exigirá menos. Chuca, que ya tuvo minutos ante el Marbella, tiene muchas papeletas de salir de inicio para limar las asperezas, en un once en el que se esperan muchas rotaciones, como ya avisó Rey.

Rotaciones a la vista

Lucho volverá a proteger el arco albinegro, mientras que Nil y Perejón apuntan a ser los que flanqueen el centro de la zaga compuesto por Vélez e Imanol Baz. En el medio, junto a Chuca, las probabilidades se las reparten Fidalgo y Alcañiz, puesto que Larrea viene de jugar todo el partido en Marbella y lleva más fatiga acumulada. Incluso, podrían jugar los tres en el medio. Nacho Sánchez y Ortuño también son los que parten con más opciones de ser titulares en la izquierda y en el centro del ataque, mientras que las mayores incógnitas, porque es donde más ha rotado últimamente, son la mediapunta y el extremo derecho.

La mayor dificultad para el Cartagena seguramente no esté en la plantilla del Salerm Puente Genil, sino que tendrá que conseguir el pase a la siguiente ronda en un tapete de césped artificial, una superficie a la que no están acostumbrados los futbolistas albinegros. A esto, también se le añaden las dimensiones del Manuel Polinario, que apenas superan los 100 metros de largo por los 64 de ancho. Para poner en contexto, el Cartagonova mide cuatro metros más tanto de longitud como de anchura. Estas medidas van a impedir que el Efesé pueda desplegar su fútbol cómodamente y le van a dar más opciones a los locales, que están invictos en su feudo. Javi Rey sabe que no pueden salir con el prejuicio de que son un combinado de menor categoría y salir sin el cuchillo entre los dientes porque reconoce que es un equipo con buenas armas y que tiene muchas virtudes en su juego. «Los dos laterales muy largos, Rafita y Carmona. Marcos es un central de muy buen pie; Joel y Carlos hacen un buen doble pivote; Salva es un mediapunta de muchísimo talento; y Cacho es un extremo de uno contra uno», destacó Rey de su rival de hoy.