Fútbol | FC Cartagena Una cita para pensar en grande Rodrigo, Esteve, Fucile y Jovanovic, de frente, con Cordero, Berman y Verza de espaldas, en un entrenamiento de esta semana en Pinatar Arena. / pablo sánchez / agm Los albinegros quieren mantener el coliderato en casa y los de Enrique Martín, dar un golpe en la mesa y llevarse el primer triunfo a domicilio Cartagena y Córdoba, viejos conocidos, vuelven a verse en Segunda B con la trágica noche de 1999 siempre presente RUBÉN SERRANO CARTAGENA Domingo, 20 octubre 2019, 08:07

No descubre uno la pólvora si habla de la Segunda B como una categoría infausta, limitada, con campos impracticables y la mayoría de gradas desérticas. Pero ante todo, el tercer escalón del fútbol español es un lugar fangoso. Un lodazal del que es difícil salir y en el que hay atrapados equipos de exquisito nivel, que para nada merecen ese estatus. Por eso, a veces, la categoría regala auténticos partidazos como el de esta tarde (Cartagonova, 18 horas) entre el Cartagena y el Córdoba, dos gigantes que tratan de escalar y no hundirse. Cada año que pasa, por mucha entereza y orgullo que sacas, más pesado se hace. El duelo de hoy es un ejemplo de lo que ambas entidades podrían encontrar en el fútbol profesional cada siete días.

Albinegros y verdiblancos son dos viejos forasteros, conocidos de sobra y que se han hecho daño en las últimas décadas. El que siempre ha salido peor parado de esos encontronazos, como de costumbre, ha sido el Cartagena: aún escuece el 'Cordobazo' de 1999, mientras que el Córdoba, que esta semana ha sacado pecho de aquella gesta, ha pasado los últimos 12 en el fútbol profesional e incluso con un breve pero histórico paso por Primera División, en 2014. Aunque no todo es oro lo que reluce. Cuidado.

Ese jolgorio ha pasado factura ahora, con el regreso al infierno, una deuda que no termina de quedar clara y una guerra institucional por la propiedad, entre un Jesús León que suma capítulos extradeportivos y esta semana aún estaba pagando nóminas, y un Manuel González que sigue a la espera de que éste termine de ejecutar el proceso de compraventa. Y en medio del lío, Luis Oliver, exigiendo dinero por su despido. Aquí, como ya saben, fue dueño del Cartagonova durante la temporada 2002-03 y lo dejó al borde de la desaparición. Un cóctel con no muy buen sabor el que fabrican ahora en Córdoba.

Mermados por las bajas

El equipo, entrenado por el mismo Enrique Martín que subió a Osasuna a Primera, no es ajeno a ese revuelo y tiene que convivir con eso a diario. No es fácil, más aún cuando el inicio liguero de los cordobesistas les exige dar un golpe en la mesa en el Cartagonova: no es el Mallorca de hace dos años y les costará subir, pero deben demostrar ya algo ante un grande como el Efesé. El Córdoba no ha sido capaz de ganar a cuatro recién ascendidos (Yeclano, Villarrubia, Cádiz B y Algeciras), no conoce la victoria a domicilio (3 puntos de 12) y se agarra al exalbinegro Owusu, pichichi con tres dianas. Más aún en un día como hoy, donde encima son bajas los exalbinegros Jesús Álvaro y Chus Herrero. También Javi Flores, un magnífico pelotero. En cualquier caso, hay artillería con Miguel de las Cuevas y el yeclano Juanto Ortuño, entre otros.

Los albinegros quieren mantener el coliderato en casa y los de Enrique Martín, dar un golpe en la mesa y llevarse el primer triunfo a domicilio

Los visitantes regresan al infierno tras el ascenso a Primera de 2014 y conviven con el lío institucional y unos pagos que no van al día

Al otro lado de la orilla anda el Cartagena, que ya pasó sus tres años de bonanza en Segunda, lleva ocho seguidos en Segunda B y numerosos golpetazos que le han hecho de acero. Al contrario que el Córdoba, el Efesé no ha tenido el gusto de probar un solomillo de primera ni convivir con el caviar día sí y día también. El club tiene bagaje y luce unas cuentas saneadas de la mano de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis. Un proyecto con cabeza, con dosis de barro y decepciones, que debería haber obtenido ya el premio. Parece y debe ser la única fórmula para conseguirlo.

Pendientes de las sanciones

El equipo de Gustavo Munúa sabe que se enfrenta al que es posiblemente «el rival más duro» del grupo IV, y capaz de acabar con la genial racha albinegra: cinco jornadas consecutivas sin perder (cuatro victorias y un empate) y solo dos goles encajados en las ocho jornadas disputadas hasta la fecha. Para mantenerla, lo que sí debería hacer el Efesé es estirarse un poco más e intentar tener más suerte de cara a portería. Siete dianas en una plantilla con Elady, Araujo, Caballero, Jovanovic y compañía es muy poca cosecha para tanta 'roca' defensiva. Hoy además está de vuelta Manu Viana. Lo normal es que Sergio Ayala entre en el lugar del sancionado Carlos David, en el centro de la retaguardia. Jorge Fucile, Cordero y Andújar están a solo una amarilla de ser sancionados. Si la ven esta tarde, no estarán el domingo 27 en Huelva, para enfrentarse a las cinco de la tarde al Recreativo de Alberto Monteagudo.