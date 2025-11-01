La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Arribas, pensativo, atiende a los medios el pasado jueves en el Cartagonova. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Fútbol

Los cinco retos de Arribas para restablecer el orden en el Cartagena

Cumplir con los pagos del día a día, encauzar las deudas, recuperar a los aficionados perdidos por el descenso y acercarse a las empresas son los objetivos a corto plazo

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:36

Alejandro Arribas tiene la difícil tarea de restablecer el orden en el Cartagena, una vez que su entrada al 100% de las acciones de ... la SAD albinegra sea oficial y notificada al Consejo Superior de Deportes. El exfutbolista de Sevilla, Osasuna y Oviedo, entre otros, aterriza con la temporada empezada, en un terreno completamente desconocido y después de una experiencia poco fructífera en el Rayo Majadahonda. Sin necesariamente buenas palabras, sino con hechos, deberá encauzar prácticamente al Efesé en todos sus costados, desde el social y el económico hasta el empresarial, siendo el deportivo el único que no le causa dolores de cabeza por el rumbo del equipo.

