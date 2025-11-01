Los cinco retos de Arribas para restablecer el orden en el Cartagena

Alejandro Arribas tiene la difícil tarea de restablecer el orden en el Cartagena, una vez que su entrada al 100% de las acciones de ... la SAD albinegra sea oficial y notificada al Consejo Superior de Deportes. El exfutbolista de Sevilla, Osasuna y Oviedo, entre otros, aterriza con la temporada empezada, en un terreno completamente desconocido y después de una experiencia poco fructífera en el Rayo Majadahonda. Sin necesariamente buenas palabras, sino con hechos, deberá encauzar prácticamente al Efesé en todos sus costados, desde el social y el económico hasta el empresarial, siendo el deportivo el único que no le causa dolores de cabeza por el rumbo del equipo.

1 Pagar nóminas, cargas sociales, viajes y a toda la cartera de proveedores que prestan servicios a la entidad albinegra

Todas las buenas intenciones transmitidas el pasado jueves por Arribas deberán estar respaldadas por un importante colchón económico. El exfutbolista aseguró que ha puesto en juego su «patrimonio personal» en una categoría deficitaria que precisa de una fuerte inyección de las propiedades para salir a flote. De momento, y sin mayor demora, tocará abrir la cartera para afrontar las numerosas obligaciones que tiene un equipo de fútbol en su día a día: pagar nóminas, cargas sociales, desplazamientos y a la amplia carta de proveedores que prestan sus servicios al club no pueden esperar. Y en parte, el destino deportivo del equipo dirigido por Javier Rey dependerá de que desde lo institucional el balón también eche a rodar sin problemas.

2 Hacer auditorías, cifrar la deuda y saber si se está cobrando el fondo de compensación

El futuro director general del Cartagena, Víctor Alonso, adelantó el pasado jueves que una de sus primeras tareas es hacer una auditoría para «cifrar» con exactitud la deuda actual que arrastra el Cartagena. De junio de 2023 a junio de 2024, Belmonte, Breis y compañía apretaron el cinturón para aliviar la tesorería albinegra pero no lo suficiente para volver a una situación mejorable. En la última radiografía hecha pública por la SAD, el auditor Francisco Javier Vigueras hizo hincapié en que existían «dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento», a pesar de que se mejoraron ingresos por televisión, abonos y publicidad y hubo un recorte en el personal.

La deuda neta se disparó de 7,4 a 8,4 millones de euros. Arribas y Alonso no dieron cifras ni ahondaron en esta cuestión, que sí tildaron de «difícil» y «complicada» y aseguraron poder sacarla adelante con «trabajo». La parte compradora no aclaró, igualmente, si la entidad está cobrando ya el fondo de compensación por el descenso. Es de no menos de 1,2 millones de euros y se abona en cuatro plazos, el primero en teoría el 30 de octubre por valor de 300.000 euros. Alonso adelantó que hay pagos pendientes a las administraciones públicas.

3 Las vallas publicitarias del estadio, un filón económico que sigue pendiente de explotar a fondo

Los anillos publicitarios que rodean el terreno de juego del estadio Cartagonova están en su mayoría desérticos, especialmente en el fondo norte. Garantizada la subvención del Ayuntamiento para 2026 y aprobada la ayuda de la Comunidad Autónoma, por valor de 75.00 euros, retomar el contacto con el tejido empresarial se hace necesario para Arribas. No quedan muchos más filones económicos que los de la Copa del Rey y una hipotética fase de ascenso a la que agarrarse, en taquillas, por lo que llamar a la puerta de las empresas se hace imprescindible. El propio exfutbolista solicitó la ayuda de los empresarios, de hecho.

4 Recuperar a los 4.000 abonados perdidos por el descenso con nuevas campañas

El Cartagena reabrirá la campaña de abonados en Navidad, una vez llegado el ecuador de la temporada, a fin de captar nuevos simpatizantes en la segunda vuelta del campeonato en Primera RFEF. Esa medida está contemplada por la futura nueva propiedad y se antoja fundamental para el futuro del Efesé unir puentes y recuperar a los 4.000 abonados perdidos en verano por el descenso de categoría. Que la afición vuelva a ilusionarse y que se eleve la asistencia en las gradas es de suma importancia. También tener de lado a colectivos como el peñista y los veteranos.

5 Un grupo de trabajo, acercarse a la ciudad y sacar rentabilidad a la cantera

Arribas debe rodearse de un grupo de personas de su confianza en prácticamente todas las parcelas de la entidad, al margen de Víctor Alonso y Javier Hernández. En el Rayo Majadahonda se rodeó de su padre, Pedro Arribas; y del gestor de empresas y abogado José María Sanz, al que nombró presidente. Acercarse a la ciudad, implicarse en actos y presentarse oficialmente a las autoridades políticas también será otro paso. Uno de los grandes quebraderos de cabeza de las últimas temporadas es rentabilizar la cantera e intentar obtener beneficios. Hay unos quinientos chavales en Ciudad Jardín y Arribas, en el Rayo Majadahonda, puso a prueba a futbolistas que algunos traspasó.

El argentino Jerónimo Barrales ayudará en la dirección deportiva

Poco a poco van conociéndose las nuevas caras que sustituirán a Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis, Sívori y César Remón en el Cartagena, una vez que se dé por finalizado el proceso de compraventa ante notario y el CSD. En julio se presentaron formalmente Alejandro Arribas como presidente, Víctor Alonso como director general y Javier Hernández como director deportivo. Según pudo saber LA VERDAD, la mano derecha de este será el exfutbolista argentino Jerónimo Barrales.

El exjugador colgó las botas el pasado verano a los 38 años después de una amplia trayectoria deportiva en un sinfín de equipos. Nacido en Buenos Aires, pasó por Grecia (Asteras Trípoli, Lamia y Kalamata), Malasia (Johor), Turquía (Sivasspor) y Chile (Wanderers), además de numerosos clubes de su Argentina natal, incluido un mal paso por el Gimnasia que no olvidan, donde apenas jugó y pasó inadvertido, y coincidió con De Blasis en Grecia. En España jugó en el Recreativo de Huelva, en la temporada 2009/10, aportando dos goles en dieciséis titularidades.

Barrales ayudará a Javier Hernández en la parcela deportiva. Aunque su nombre no ha salido a la palestra ni Arribas lo mencionó el pasado jueves, lo cierto es que el argentino estuvo presente en el acto y se le vio en todo momento junto a Hernández. La idea de ambos es estar presentes no solo en el primer equipo, sino prestar atención a todos los equipos de cantera, acudir a Ciudad Jardín y conocer con detalle esa estructura del club. Así lo hicieron saber en sus primeras horas en los pasillos del Cartagonova.