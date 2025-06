Los cinco nombres propios del fracaso del Cartagena

El fracaso deportivo de la temporada 2024/25 en el Cartagena señala también a una plantilla de futbolistas profesionales que nunca terminaron de rendir, ... compenetrarse y sacar su mejor versión. Pasaron hasta tres entrenadores diferentes y los resultados fueron a peor, hasta el punto de que el Efesé ha acumulado los peores números de un equipo en la historia reciente de la Segunda División: el peor récord de derrotas, el segundo descenso más rápido del siglo XXI y la segunda puntuación más baja, además de una racha negra de 0 puntos de 27, quedarán grabadas para siempre en el recuerdo de una afición tremendamente dolida. Dentro del suspenso general hay que poner énfasis en cinco jugadores en concreto que por nivel, expectativas y currículum debían ser muy importantes y rindieron a un nivel realmente bajo.

Alfredo Ortuño Delantero El artífice de la salvación con Calero pierde fuerza y olfato

El delantero yeclano partía como un futbolista fundamental para tirar del carro a base de goles. El rendimiento de Alfredo Ortuño en el Cartagena estaba más que demostrado en el pasado, capaz de aportar siempre ya fuera en un papel protagonista o secundario, inicialmente a la sombra de Rubén Castro. El '9' siempre estuvo al pie del cañón y su hoja de servicios no daba lugar a discusión con 31 dianas en tres temporadas, algunas tan fundamentales como las de la temporada pasada que certificaron una salvación agónica a las órdenes de Julián Calero.

Los dos atacantes de total referencia no marcaron ni un gol en la Liga ni apenas contribuyeron generando peligro en el área rival

Los goles de Ortuño al Levante y el Tenerife terminaron de atar un objetivo que parecía imposible en diciembre de 2023, con el equipo hundido en la clasificación y solo 15 puntos en toda la primera parte del campeonato. Ortuño renovó a las primeras de cambio para convertirse en el buque insignia del ataque albinegro y como una garantía demostrada de gol en el pasado. Sin embargo, el yeclano ha completado la peor campaña de su carrera profesional al quedarse en blanco en las 35 jornadas en las que se vistió de corto, solo 10 de titular y 1 de principio a fin los noventa minutos. Pasó una larga etapa en el banquillo y en varias ocasiones causó división de opiniones entre aplausos y silbidos.

Dani Escriche Delantero Cero goles y tres asistencias en 36 partidos, 21 de titular

Con casi doscientos partidos en el fútbol profesional, dos ascensos a Primera División y una hoja de servicios en equipos de gran nivel como el Huesca y el Albacete, Dani Escriche era otro de los nombres destacados que firmó el Efesé para esta temporada 2024/25. El de Burriana necesitaba encontrar sensaciones y a su llegada aseguró que en esta etapa como albinegro debía «dar un golpe en la mesa». Venía de marcar 3 goles y dar 4 asistencias con el Albacete.

Escriche pudo olvidarse de todo y pasar página cuando descartó ofertas de Grecia, Austria y Estados Unidos para darse otra oportunidad en Segunda División. Pero el '10' albinegro no se encontró, no se sintió cómodo y frente al Mirandés hace una semana cerró una temporada en blanco, sin goles (le anularon uno en casa, frente al Almería) y tres asistencias, de la que finalmente solo una frente al Huesca (uno de sus ex) sirvió para sumar los tres puntos.

Pablo Cuñat, Ndiaye, Luna, Nacho Martínez y Álex Millán se salvan de una quema donde Musto y Alcalá también sumaron

Al de Burriana no le faltaron oportunidades, con 36 partidos disputados, 21 de ellos como titular y con cualquiera de los tres entrenadores: Abelardo Fernández, Jandro Castro y Guillermo Fernández Romo. Tampoco motivos tácticos, pues jugó en las diferentes posiciones del frente de ataque y con diversos compañeros de asociación sin terminar de sentirse cómodo ni rendir a un nivel regular durante la temporada. Es cedido por el Albacete y allí le queda otro año más de contrato.

Sí dan la talla

Un reflejo de la temporada de Ortuño y Escriche es que en la tabla de máximos goleadores aún figuran en las primeras posiciones jugadores que abandonaron el equipo en el mercado invernal como Jairo Izquierdo, Cedric Teguía y Pocho Román. Los tres, este último a fogonazos, se salvaron de la quema rindiendo mejor. Del mismo modo que Luis Muñoz, Gastón Valles, Pablo Cuñat, Nacho Martínez, Luna y Ndiaye, quienes han demostrado su validez para continuar en Segunda División o, en el defecto de otros, para continuar en proyectos punteros de Primera RFEF.

Andy Rodríguez Centrocampista No se pareció al jugador que llevó la batuta con Calero

Era una renovación merecida y sin discusión cuando terminó la temporada pasada. Andy Rodríguez fue el futbolista referencia que le cambió la cara al Cartagena en la segunda vuelta, la que supuso la remontada sin precedentes del equipo, en una escalada sensacional y con números propios de ascenso directo a Primera División.

Con precisión y un buen golpeo a balón parado, el granadino le dio bastante aire al equipo en una faceta muy poco explotada hasta entonces. Su carta de presentación en la goleada al Villarreal B fue toda una declaración de intenciones. Sin esa especialidad hubiera sido impensable pensar en la salvación y con varias jornadas de antelación.

Jairo, Cedric, Luis Muñoz, Pocho Román y Gastón destacaron en tramos hasta marcharse a otros equipos o caer lesionados

Esta temporada, sin embargo, Andy Rodríguez no se ha parecido prácticamente nada a ese futbolista que marcó la diferencia en la permanencia con Calero. Por un momento apareció, como en la victoria en Elda, con gol y asistencia (1-2), y también en parte de la segunda vuelta con tantos de penalti, apariciones desde segunda línea y remates al larguero. No así en cómputos generales.

Kiko Olivas Central Superado a nivel físico en el año donde más juega

Cuando las lesiones le respetaron, Kiko Olivas siempre estuvo ahí para contribuir y aportar su experiencia en el eje de la zaga. Su jugada personal la temporada pasada con asistencia, en Zaragoza, acercó muchísimo la salvación. En la temporada donde menos lesiones sufrió y más jugó, el central antequerano precisamente fue donde peor nivel mostró. Lo pasó francamente mal a la espalda, a la carrera y se vio realmente superado en muchos partidos.

Aguirregabiria Lateral derecho Caos en una posición que deja huérfana Iván Calero

Era el sustituto de Iván Calero. Martín Aguirregabiria llegó para ser titular y hacerse indiscutible en el lateral derecho. Al vasco se le vio superado y fuera de lugar, con errores evidentes. Esta posición en concreto fue un quebradero de cabeza, pues Jorge Moreno no estuvo a la altura y el regreso de Julián Delmás no se pareció en nada a la de la etapa de Luis Carrión en el banquillo.