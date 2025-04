Cinco años de gloria, luz, ruina y adiós cruel a LaLiga

Rubén Serrano Martes, 15 de abril 2025, 00:24 Comenta Compartir

Diez momentos resumen el ciclo del FC Cartagena en Segunda, que concluye tras cinco años de luces y sombras. Del ascenso en Málaga a los goles de Rubén Castro, del entusiasmo al desamparo. El estadio Juegos del Mediterráneo fue la última parada de un equipo que se despide como uno de los peores del siglo XXI. Con más derrotas (95) que victorias (64) y más goles en contra (270) que a favor (213), el Efesé tocó el cielo y también el suelo. Conquistó estadios donde antes brilló y acabó arrastrándose por ellos. Fueron 1.731 días de fútbol, gloria, caos y tristeza.

1 La primera victoria en Segunda División tras más de ocho años de ausencia en la categoría y una pandemia mundial de por medio

El cartagenerismo guardará en un buen lugar de su corazón la primera vez que vio al Cartagena ganar su primer partido en Segunda más de ocho años y medio después. Fue el 4 de octubre de 2020 al Lugo, en el estadio Cartagonova, que de alguna manera sirvió para arrancar con una sonrisa una temporada 2020/21 repleta de caras nuevas y que se antojaba difícil para sobrevivir. Elady y Álex Gallar llevaron las primera alegría a los televisores, con los aficionados en sus casas en medio de la pandemia del coronavirus. Era la jornada 4 y el Efesé no ganaba un partido en el fútbol profesional desde el 2 de junio de 2012, cuando cerró el curso del descenso 2011/12, para olvidar, en Huelva (1-2).

2 Victoria ante el Almería, conquista de Cornellá y la noche en que el Cartagena selló su primera salvación en Segunda

El 18 de mayo de 2021 el Efesé venció al Almería (3-2) y logró matemáticamente la permanencia. Fue una salvación épica, la primera en la historia reciente del club en Segunda, y que pocos vaticinaban. Se alcanzó tras la conquista de Cornellà (0-2) frente al Espanyol, un gigante que acabaría subiendo a Primera. Aquella semana fue una montaña rusa de emociones que el cartagenerismo nunca olvidará. Mientras el Sabadell, el Castellón y el Logroñés regresaban al pozo, el Cartagena de Luis Carrión se aferraba a la categoría con alma y goles. El aterrizaje estaba completo. Tocaba construir desde ahí.

3 Luis Carrión, De Blasis y Rubén Castro: tres leyendas que se fueron entre silencio y reproches, por la puerta de atrás

Estas cinco temporadas del Efesé jamás hubieran sido posibles sin tres personas que brillaron con luz propia. Pase lo que pase, Luis Carrión, De Blasis y Rubén Castro quedarán en el recuerdo como el tridente que permitió al Cartagena pelear por la fase de ascenso a Primera División y, de algún modo, revivir momentos tan mágicos como los de Juan Ignacio Martínez, Toché y Víctor Fernández en 2009. Luis Carrión fue el técnico que más tiempo dirigió al Efesé en Segunda: dos años y medio. A su lado, De Blasis fue el metrónomo en el campo, un jugador diferente, con magia y compromiso. Y delante, Rubén Castro, que marcó 39 goles en dos temporadas. Pero todos se marcharon mal: Carrión por la puerta de atrás, De Blasis lanzando dardos desde Argentina y Rubén Castro reclamando dinero pendiente.

Los 1.731 días del Efesé en Segunda División terminan con más derrotas (95) que victorias (64) y más goles en contra (270) que a favor (213)

4 Un liderato efímero en Valencia y una etapa donde el Cartagena soñó, goleó y se creyó equipo de 'playoff'

Dos temporadas de constante pelea por jugar el 'playoff' tuvieron un punto especialmente culminante la noche del viernes 16 de septiembre de 2022. Ese día, el Cartagena durmió como líder de la Segunda División, en puesto de ascenso directo a Primera, después de tumbar al Levante en el Ciudad de Valencia (0-1) y un inicio de ensueño de curso con 15 puntos de 18 posibles. Jamás volvió a repetirse algo así, en meses de locura donde hubo goleadas al Ibiza (5-1) y tramos incluso donde el Efesé fue capaz de tumbar a tres líderes distintos, desde el Sporting de Gijón (1-0) y el Almería (0-1) hasta un partido redondo frente al Eibar (4-1). Victorias al Zaragoza (3-0), al Girona de Míchel (3-0) y en Anoeta (1-2), con un Mo Dauda sideral, también forman parte del baúl de los recuerdos.

5 El adiós de Toni Datkovic, los recortes en verano y las grietas irreparables en el proyecto deportivo

El proyecto del Cartagena se desmorona en el verano de 2023. La extraña salida de Datkovic con la temporada ya iniciada hizo temblar los cimientos. El croata se enganchó en redes sociales con la directiva. «Al Cartagena no lo vuelvas a poner en tu boca» y «nos está jodiendo» son duras frases pronunciadas por Belmonte y Breis, respectivamente. LaLiga impuso una sanción de 1.1 millones de euros al Efesé por cerrar la 2022/23 con un déficit de 800.000 euros. Se fue Luis Carrión, entró Víctor Sánchez del Amo, llegaron muchos jugadores cedidos y varias apuestas, el año comenzó con uno de los peores arranques posibles siete partidos, tres puntos y colistas destacados.

6 La llegada de Julián Calero, un rayo de luz y esperanza que revivió y volvió a unir a todo el cartagenerismo

Ampliar Julián Calero celebra eufórico la permanencia oficial del Efesé en la 2023/24. A. Céspedes/ FCC

La llegada de Julián Calero al Cartagonova, aquel 25 de septiembre de 2023, fue desde el primer día sentido como un torbellino de ilusión a raudales, un aluvión de fé en casa del ateo. «Que busquen a otro equipo para bajar porque el Cartagena va a salir», fueron sus primeras palabras al llegar a un Efesé que estaba prácticamente roto, y en el que la relación entre grada y palco ya estaban con serias brechas entre sí. «Pero no será fácil» advirtió, y como si de un mesías se tratara, en pocas semanas el técnico de Parla se convirtió en entrenador, portavoz y líder absoluto de toda Cartagena, aunque los resultados no terminaran de llegar.

7 La noche de Copa ante el Valencia y el 'click' emocional que cambió el rumbo de la temporada

Ese primer partido del año 2024 en el feudo albinegro ante el Valencia en Copa del Rey fue el impulso anímico que necesitaba un Cartagena moribundo. Aquel día nació un equipo nuevo, que dejó atrás los lamentos para convertirse en un conjunto competitivo, valiente y con fe. El colista pasaba a ser un aspirante real a la salvación, con otra actitud, otro compromiso y otra alma. Tuteó a un Valencia de Primera División, mucho mejor que el actual, y mostró una cara totalmente distinta. Fue el inicio de un cambio radical que nadie esperaba, pero que todos anhelaban. El Cartagonova volvió a ser un fortín y la afición se volvió a enganchar. Eran los primeros pasos para soñar con un equipo capaz de quedarse en Segunda División tras una primera vuelta que fue un auténtico desastre.

8 Gesta tras gesta: el milagro de la segunda vuelta y una salvación que ya es historia del fútbol cartagenero

El Cartagena de Calero se convirtió en el mejor equipo de la segunda vuelta. Goleó al Villarreal B, venció al Amorebieta y asaltó La Romareda con un golazo de Fontán en el 89'. El doblete de Ortuño ante el Tenerife selló la salvación en una temporada que parecía condenada al fracaso. Fue una resurrección épica. Una remontada imposible que será recordada como una de las mayores gestas del fútbol cartagenero.

9 El adiós de Calero y la pérdida de identidad de un club que dejó de escuchar, comunicar y conectar con su gente

Durante años, el Cartagena se sintió cercano, de la calle, con alma de barrio. Pero una vez consumada la salvación, y con la despedida de Julián Calero, volvieron los problemas tapados del pasado, que seguían ahí, pero que el de Parla supo perfectamente como desviar. La nefasta planificacion de plantilla, los resultados y el miedo a volver a caer en la misma piedra decantaron el adiós de Abelardo. La directiva se encerró en sí misma. No hubo entrevistas, ni explicaciones. Jandro Castro no funcionó. Se rompió la conexión con la afición, con los medios, con la ciudad. Las críticas se interpretaron como ataques. La autocrítica brilló por su ausencia. El club dejó de ser ese equipo que hablaba con su gente y se convirtió en una estructura opaca. La directiva abandonó el palco, dejando solo a un proyecto que murió solo. El divorcio fue emocional. El Efesé ya no representaba a su gente como antes. Y cuando eso se pierde, ya todo está perdido.

10 El pitido final en Almería, un descenso anunciado y la herida abierta de un club que tocó fondo

Ampliar Pedro Alcalá, capitán albinegro, desconsolado y con la mirada perdida en el último choque en el Cartagonova. Antono Gil/ AGM

El pasado 13 de abril de 2025 el Cartagena cayó con Romo al mando en Almería y certificó su descenso matemático. Fue el final más triste a cinco años de travesía. Un adiós anunciado desde hacía meses. El Efesé se despide con números escalofriantes: el segundo peor equipo del siglo en Segunda. Pero más allá de los datos queda el dolor, la impotencia, una sensación de fracaso colectivo y de, sobretodo, incertidumbre sobre el futuro más inmediato. Reencontrarse con la identidad perdida y volver a emocionar a la ciudad es primordial. Porque Cartagena merece un proyecto digno, uno que le represente.

