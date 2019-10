Chus, un káiser en la época dorada Chus Herrero deja atrás a Dani López y Cedric, en el partido disputado el 19 de febrero de 2011 en el Cartagonova, contra el Numancia. / antonio gil / agm El central maño jugó en el Efesé durante las tres temporadas en Segunda, sumando 79 partidos; como Jesús Álvaro, será baja este domingo en el Córdobapor lesión RUBÉN SERRANO CARTAGENA Jueves, 17 octubre 2019, 02:31

Estuvo presente en la histórica goleada (1-4) al Real Murcia en Nueva Condomina; compartió pareja de baile con Pascal Cygan, para contribuir a que la portería del Cartagena fuera un candado; puso en pie a la grada una mañana de abril de 2010, anotando el gol del empate ante la Real Sociedad de Zurutuza, Xabi Prieto, Agirretxe y un jovencísimo chaval de mechas rubias llamado Antoine Griezmann. También aplaudió las exhibiciones de su amigo Antonio Longás y se llevó las manos a la cabeza cuando vio cómo Víctor Fernández le marcaba a Las Palmas un golazo desde el centro del campo. Le tocó vivir luego un oscuro descenso al infierno de Segunda B. Y hasta festejó un triunfo en el Nuevo Arcángel, donde a sus 35 años apura su larga y contrastada carrera deportiva, siempre en el fútbol profesional y con una breve etapa en Chipre.

Es Chus Herrero (Zaragoza, 1984), central que defendió los colores del Cartagena probablemente en los momentos más dulces de su historia: las tres temporadas en Segunda División, desde 2009 hasta 2012, con los dos primeros cursos gloriosos y con la ciudad enloquecida por el Efesé. Este domingo (Cartagonova, 18.00 horas) iba a regresar a la que fue su casa con un Córdoba que necesita dar un golpe en la mesa y lograr su primera victoria a domicilio del curso. Iba a ser titular, porque el panameño Fidel Escobar no ha podido participar en los entrenamientos de esta semana al estar concentrado con su selección. Pero en el entrenamiento de ayer, en un lance con su compañero Gabriel Novaes, se lesionó en el tobillo izquierdo. Abandonó la Ciudad Deportiva del Córdoba con evidentes signos de dolor y auxiliado por miembros del cuerpo médico. No estará, por tanto, este domingo en el Cartagonova.

El currículum Nombre Chus Herrero (Zaragoza, 1984). 35 años. Puede jugar de central, lateral y pivote. Etapa de albinegro Llegó en julio de 2009 procedente del Zaragoza. Jugó en el Cartagena las tres temporadas de Segunda, acumulando 79 partidos, 67 de ellos como titular, y marcó 2 goles. Trayectoria Ha disputado más de 258 encuentros en el fútbol profesional, contando al Efesé. Pasó por Zaragoza, Girona, Valladolid, Llagostera y Albacete. Es su segunda temporada en el Córdoba. También pasó un año en Chipre.

Vacaciones en La Manga

«No piso el Cartagonova desde agosto de 2017. Entré al campo unos minutos, para jugar la Carabela de Plata», en un choque disputado ante el Albacete y que terminó con 2-0 a favor de los albinegros, con tantos de Óscar Ramírez y Aketxe. «La verdad es que desde que salí [en el verano de 2012] nunca me he despegado de la ciudad. Hice muy buenos amigos allí, que aún conservo, y este verano pasé con la familia unos días en La Manga», cuenta el zaragozano, que disputó 79 partidos con la camiseta del Cartagena, 67 como titular, y 2 goles en su cuenta particular. Herrero vivía en el polígono de Santa Ana, «justo al lado» de Víctor Fernández.

«Si me tengo que quedar con algo, son sin duda esos dos primeros años espectaculares con Juan Ignacio Martínez. Hicimos un grupo buenísimo, practicábamos un fútbol muy bonito y eso nos permitió estar arriba en todo momento. Dimos la cara contra grandes equipos [como Real Betis, Real Sociedad y Hércules] e incluso llegamos a ser líderes. Tengo un recuerdo muy bueno de aquella época, conservamos muchas amistades y será bonito regresar», contó en una conversación telefónica con 'La Verdad', antes de caer lesionado. El exalbinegro Jesús Álvaro tampoco estará disponible. Sí Owusu Kwabena, 'pichichi' del Córdoba con tres goles.

Recuerda que «al principio» le costó «convencer» a Juan Ignacio para sumar más minutos. No lo jugó todo hasta la jornada 4, cuando el Efesé le ganó al Castellón (2-1). A partir de ahí, empezó a formar parte de una retaguardia que sacaba la pelota desde atrás y a la que no había manera de hincarle el diente, con Cygan y Pablo Ruiz. «Me llevaba especialmente bien con Cygan. Él me ayudaba muchísimo, porque tenía una colocación en el campo bestial. Me ayudó a coger confianza. Daba muchísima tranquilidad cuando recibía la pelota, sabía manejar los partidos y era muy fácil con él a su lado. Era introvertido, iba a su bola y ya le perdí la pista, no sé nada él», comenta sobre el francés, que fichó por el Cartagena con 35 años tras su paso por Arsenal y Villarreal. Entonces, Chus tenía 25 y era la primera vez que salía del Zaragoza, el club de su ciudad.

«Líos» en los despachos

La clave de aquellos dos primeros años fue, para él, la filosofía de Juan Ignacio. «No había presión. Siempre nos decía que había que disfrutar del momento y demostrar nuestro talento. Nos daba tranquilidad, fallases o no, y eso nos hacía rendir bien. Todo eso estuvo acompañado por los buenos resultados. No olvido esos años». Los peores recuerdos los tiene del curso del descenso a Segunda B. Él vivió desde dentro un verano extraño, con demasiados cambios en la plantilla. «No se mantuvo la base del equipo, cambiaron mucho y eso salió mal. Salieron jugadores importantes, que sumaban dentro del vestuario. Ahora que soy más veterano me doy cuenta de esas cosas». De Paco Gómez, su presidente aquí, no tiene ninguna queja («siempre se portó bien y no nos faltó de nada», recuerda), aunque hubo aspectos que se pudieron mejorar entonces. «Logró lo más difícil [ascender y formar un buen grupo], pero aquel año se cambió mucho, ya no había base. Tampoco existía cantera, pero no creo que eso influyera», opina.

El exalbinegro abandonó el Cartagena en el verano de 2012, en un tira y afloja con Pedro Reverte para intentar renovar. Tenía contrato en vigor hasta 2013, pero quedaba libre en el caso de descenso [como ocurrió] a Segunda B. «Hubiera jugado en Cartagena toda mi carrera, en Segunda. No me hubiera movido de allí. Estaba muy a gusto y mi familia también. Al final no se dieron las cosas. Comprendía que entonces aún era joven [27 años] como para dar un paso atrás a Segunda B». Esos años en el Efesé le dieron alas para seguir enganchado en Segunda: pasó por Girona, Valladolid, Llagostera, Albacete y Córdoba, donde la temporada pasado descendió.

«Ahora estamos obligados a pelear por el ascenso, porque somos el Córdoba. La plantilla es nueva y nos está costando adaptarnos, pero tenemos un equipo competitivo». No obstante, él y sus compañeros son conscientes de la situación económica y de la guerra que hay por la propiedad. «Intentamos abstraernos y estar al margen de los líos que hay. Pero al final somos personas y escuchas lo que dicen en la calle. Manejamos esas situaciones, intentamos no distraernos con eso y hacer nuestro trabajo». Del Cartagena, asegura que «siempre» lo ha seguido, conoce el trabajo de Belmonte y Breis y «tarde o temprano» el club «subirá» porque «se están haciendo las cosas bien».