Chiki renovará de forma automática si el equipo sube

El regreso a Segunda División es la gran ilusión deportiva de la afición albinegra esta temporada. Pese a la fea derrota del pasado sábado contra ... el Villarreal B (0-2), la primera en casa, el inicio de la temporada ha invitado a pensar en grande. La plantilla del Cartagena se ha confeccionado exclusivamente para ese objetivo y son varios los futbolistas que tienen ese aliciente en sus contratos: si hay ascenso, el 30 de junio de 2026 renovarían automáticamente y formarían parte del proyecto en el fútbol profesional.

Antes de despedirse oficialmente, Belmonte, Breis, Sívori y César Remón confeccionaron la actual plantilla acordando ciertos matices en las negociaciones y con cláusulas en la redacción de los contratos como aliciente. Una fórmula similar se empleó en la temporada 2019/20, cuando prácticamente la totalidad del equipo renovaba automáticamente en caso de ascenso a Segunda. Eso sucedió el 20 de julio en Málaga y el gran porcentaje de esos futbolistas se ganó la continuidad pactada en sus contratos, salvo contadas excepciones como el delantero Pablo Caballero.

Esta vez hay situaciones similares en la actual plantilla. Una de ellas es la de Cristian Borrego Chiki, según ha podido saber La VERDAD. El delantero madrileño de 28 años llegó en verano procedente del Racing de Ferrol y en estos primeros meses en el Cartagena ha demostrado su capacidad ofensiva con dos goles en diez jornadas y una buena aportación al frente de ataque. El '19' del Efesé estampó su firma en el contrato sabiendo que sería una pieza importante en los esquemas de Javi Rey. Pronto lo demostró, agarró la titularidad y desde entonces es el ariete de referencia casi todos los fines de semana.

En su currículum figuran destacados números en la tercera categoría del fútbol español. Las últimas experiencias en el Cornellá y el Alcorcón se saldaron con 24 goles. En su regreso a Primera RFEF, tras dos años sin fortuna en el fútbol profesional, ya va por dos y es titular en el Cartagena. Si hay ascenso, Chiki tendrá la recompensa de volver a intentar rendir en Segunda División: renovará automáticamente hasta el 30 de junio de 2027. De lo contrario, finalizará su compromiso con la entidad albinegra el 30 de junio de 2026 y será agente libre para fichar por otro equipo.