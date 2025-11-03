La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El delantero Chiki responde al cariño de la grada. J. M. R. / AGM

Chiki renovará de forma automática si el equipo sube

El delantero madrileño, autor de dos goles esta temporada, tiene una cláusula en su contrato para continuar si hay ascenso a Segunda

R. S.

Cartagena

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

El regreso a Segunda División es la gran ilusión deportiva de la afición albinegra esta temporada. Pese a la fea derrota del pasado sábado contra ... el Villarreal B (0-2), la primera en casa, el inicio de la temporada ha invitado a pensar en grande. La plantilla del Cartagena se ha confeccionado exclusivamente para ese objetivo y son varios los futbolistas que tienen ese aliciente en sus contratos: si hay ascenso, el 30 de junio de 2026 renovarían automáticamente y formarían parte del proyecto en el fútbol profesional.

