La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chiki, delantero del FC Cartagena, después del entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de La Manga Club. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Delantero del FC Cartagena

Chiki: «Dando esta versión la gente se va a sumar. Sin ellos, es muy complicado»

«Me sorprendió porque sabía mucho sobre mí y lo que podía dar el campo. Eso me gustó», dice sobre la llamada de Javi Rey

Jesús Fernández

CARTAGENA.

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:43

Comenta

A Christian Borrego Isabel (Madrid, 29 años) todo el mundo le conoce por Chiki. Un compañero en la cantera del Getafe le empezó a llamar ... así y con ese apodo se ha dado a conocer en el mundo del fútbol. Llega al Cartagena después de pasar dos años en Segunda con las camisetas de Alcorcón, con el que ascendió, y del Racing de Ferrol. Además, ha pasado por el Rayo de Mahadahonda, donde también consiguió subir; por el filial del Sporting de Gijón e hizo su mejor año goleador con el Cornellá. Ahora, está en el Cartagonova para aportar su granito de arena a base goles para conseguir su tercer ascenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  7. 7 La empresa de demolición asegura que el derrumbe en Madrid fue un «accidente» en una zona donde no se trabajaba
  8. 8

    Salud retrasa la anunciada ampliación del cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia
  9. 9 Evacúan a dos personas por un accidente múltiple en Cartagena
  10. 10 Herido por quemaduras al explotar una furgoneta en Alcantarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Chiki: «Dando esta versión la gente se va a sumar. Sin ellos, es muy complicado»

Chiki: «Dando esta versión la gente se va a sumar. Sin ellos, es muy complicado»