Los jugadores del Efesé celebran la cuarta victoria seguida en casa, ante el Algeciras (2-0). J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Fútbol

El Cartagena quiere seguir con el idilio en su estadio

Los futbolistas de Javi Rey dormirán líderes si esta tarde logran la quinta victoria seguida en casa contra el Villarreal B, el peor visitante del grupo

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

Sin Marco Carrascal ni Pablo de Blasis, el Cartagena aspira esta tarde (Cartagonova, 18.00 horas) a continuar con su idílica dinámica de victorias ... como local. El equipo de Javier Rey dormirá líder de la categoría si es capaz de ganar el quinto partido consecutivo en casa, contra el filial del Villarreal B, uno de los peores visitantes de los cuarenta clubes que integran la Primera RFEF.

