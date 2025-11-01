El Cartagena quiere seguir con el idilio en su estadio

Sin Marco Carrascal ni Pablo de Blasis, el Cartagena aspira esta tarde (Cartagonova, 18.00 horas) a continuar con su idílica dinámica de victorias ... como local. El equipo de Javier Rey dormirá líder de la categoría si es capaz de ganar el quinto partido consecutivo en casa, contra el filial del Villarreal B, uno de los peores visitantes de los cuarenta clubes que integran la Primera RFEF.

El parte médico ni incluye más bajas que las ya conocidas de Carrascal y De Blasis. Al segundo se le espera la próxima semana en Teruel, si bien el entrenador albinegro no quiso ayer ni darlo por hecho ni poner plazos concretos de recuperación hasta que esté al 100%. Rey, en cambio, sí añadió como dudas a dos jugadores con molestias que no desveló tras una semana realmente exigente en el calendario.

Hay que recordar que el Efesé jugó hace seis días en Marbella y el pasado miércoles llegó a Cartagena de madrugada tras clasificarse para la segunda ronda de la Copa del Rey en Puente Genil. Nada menos que 1.798 kilómetros de carretera, manta y un alto cansancio. Sin lugar a dudas, un peaje que no pagará el rival de esta tarde, un Villarreal B que el fin de semana anterior jugó en casa (empató 1-1 frente al Antequera) y no participó en la Copa del Rey por su condición de equipo filial.

El reto del Cartagena, por lo tanto, es enlazar cinco victorias de forma consecutiva en casa. Las cuatro anteriores contra el Atlético de Madrid B (3-2), el Hércules (2-1), el Tarazona (3-0) y el Algeciras (2-0) no las ha conseguido nadie en Primera RFEF y una quinta sería algo inédito para el cuadro albinegro. Camino de entrar en los mejores registros también va la racha sin encajar goles; ya van cinco seguidos sin recoger el balón del fondo de la red, incluido el de la Copa cuatro de ellos con Iván Martínez bajo palos.

«Estamos preparados para hacer un gran partido, tengo muchísimas ganas de volver a casa, de respirar el buen ambiente. Será un partido duro, complejo y en los momentos en que el Villarreal B esté mejor que nosotros el factor afición puede ser determinante», indicó Javi Rey, muy cauteloso con el filial amarillo. «Habrá varios momentos y ellos son capaces de hacer ataques combinados y posicionales [...] Por momentos tendrán el balón y deberemos gestionarlo bien a nivel defensivo, también llevar cuidado en las transiciones. Creo que lo tenemos claro y se decidirá por detalles», añadió.

El césped, mejor

La buena noticia para Javi Rey es que el estado del césped ha mejorado con respecto a las últimas semanas. El entrenador reconoció que este era un asunto que le «preocupaba» anteriormente, pero ayer quedó sorprendido para bien de su mejora. Igualmente, la empresa Royalverd acometerá mañana domingo el proceso de resiembra para que el tapete luzca verde y óptimo para la temperatura invernal el día 23 frente al Eldense.