Diego Gómez, con el balón en las manos, en el partido contra el Sevilla Atlético en el Jesús Navas. LOF
Fútbol

El Cartagena quiere sacarse la espina de no ganar fuera

Los albinegros están convencidos de dejar en el olvido el mal bagaje como visitantes y Marbella tiene que ser el punto de inflexión para cerrar este capítulo

Jesús Fernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:27

Comenta

Una nueva oportunidad es lo que tendrá el FC Cartagena este domingo a las 12.00 horas para conseguir su primera victoria a domicilio. ... Su rival será el Marbella, que llega al partido sin conocer la derrota en su feudo. Un invicto que el Efesé quiere arrebatarle para sacarse la espina que arrastran desde aquel 31 de agosto cuando empezaron su periplo en Primera Federación en Antequera. Es la única china que llevan en el zapato y que quieren sacudirse cuanto antes. Para ello, Javi Rey ya ha reconocido que tienen que ser más valientes fuera del Cartagonova para poder empezar a sumar de tres.

