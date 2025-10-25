El Cartagena quiere sacarse la espina de no ganar fuera

Una nueva oportunidad es lo que tendrá el FC Cartagena este domingo a las 12.00 horas para conseguir su primera victoria a domicilio. ... Su rival será el Marbella, que llega al partido sin conocer la derrota en su feudo. Un invicto que el Efesé quiere arrebatarle para sacarse la espina que arrastran desde aquel 31 de agosto cuando empezaron su periplo en Primera Federación en Antequera. Es la única china que llevan en el zapato y que quieren sacudirse cuanto antes. Para ello, Javi Rey ya ha reconocido que tienen que ser más valientes fuera del Cartagonova para poder empezar a sumar de tres.

Si quieren ganar en la Dama de Noche, antes tienen que marcar como mínimo un gol. Parece una tarea sencilla para un equipo que lleva 10 goles, pero el problema es que todos ellos han caído en las redes del Cartagonova. Así que, para celebrar un triunfo, lo primero será conseguir su primer tanto como visitante del curso. Para completar estas dos tareas, Javi Rey tiene a su disposición a 19 soldados de campo con la intención de ejecutar su plan a la perfección.

Además, Javi Rey ya dejó caer en rueda de prensa que en el partido de Copa del Rey del próximo miércoles habrá rotaciones. Así que se puede presuponer que este domingo el equipo que se verá sobre el césped seguirá la línea de los últimos encuentros ligueros.

Las principales incógnitas del once son si Luismi recuperará la titularidad y quién será el extremo derecho esta vez

Mantener el bloque

Parece que el tema de la portería está zanjado e Iván Martínez volverá a enfundarse los guantes para mantener la portería a cero. El soriano no ha encajado gol todavía en los 180 minutos que ha estado sobre el verde.

Su guardia pretoriana estará formada por Marc Jurado, que viene de ser el mejor contra el Algeciras; la dupla Serrano-Baz en el centro de la zaga y Nacho Martínez ocuparía el costado izquierdo. Sin embargo, esta posición deja lugar para la especulación y podría ser Nil el elegido, puesto que el Marbella tiene extremos desequilibrantes y al veterano lateral ya se le ha visto sufrir contra ese tipo de futbolistas.

Por delante, volverá a estar el doble pivote clásico formado por Fidalgo y Larrea. La mayor duda estará en quién será el que ocupe el vértice superior del triángulo del mediocampo albinegro. Luismi lleva dos suplencias seguidas. Primero fue De Blasis el que ocupó su puesto y la semana pasada, ante el Algeciras, fue Ander Martín. Veremos los planes que tiene Javi Rey para esa posición tan crucial en su esquema. En el extremo izquierdo estará Kevin y arriba, Chiki. Dos piezas que no se mueven del esquema.

Solo queda por resolver la incógnita del extremo derecho, una posición que sigue siendo un misterio cada semana. No importa cuántas variantes o virtudes muestren los jugadores, siempre hay sorpresas. Calderón, tras su buena entrada como revulsivo ante el Algeciras, podría tener su momento, pero no se puede descartar ni a Diego Gómez, el que más ha jugado ahí, ni a Ander Martín, que podría regresar a su posición natural.

El Efesé llegó este sábado a Marbella, y como anunció su técnico, modificaron un poco el plan logístico para evitar un descalabro como el de Sanlúcar, que también se jugó a las 12.00 horas de un domingo. Entonces, tras un inicio de partido lamentable, el Efesé acabó perdiendo con toda justicia (3-0).