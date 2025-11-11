La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El central Luca Lohr, antes de salir cedido al Arenteiro. FCC

El Cartagena puede repescar al central Luca Lohr del Arenteiro en el mercado invernal

Existe la opción de traer de vuelta al defensa, pero la última palabra la tiene el entrenador Javier Rey, quien aún lo veía verde en la pretemporada

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:54

El Cartagena puede recuperar al central Luca Lohr en el mercado invernal si así lo desea. En el contrato firmado el pasado verano existe una ... cláusula para recuperar al futbolista, cedido en el Arenteiro del grupo uno de Primera RFEF. Allí el chico es titular, destaca y es indiscutible en un equipo que pisa puestos de descenso a Segunda RFEF y ha destituido al entrenador Jesús Arribas, hermano del exfutbolista Alejandro Arribas, quien pretende acceder al poder de la SAD albinegra.

