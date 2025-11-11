El Cartagena puede repescar al central Luca Lohr del Arenteiro en el mercado invernal
Existe la opción de traer de vuelta al defensa, pero la última palabra la tiene el entrenador Javier Rey, quien aún lo veía verde en la pretemporada
Martes, 11 de noviembre 2025, 00:54
El Cartagena puede recuperar al central Luca Lohr en el mercado invernal si así lo desea. En el contrato firmado el pasado verano existe una ... cláusula para recuperar al futbolista, cedido en el Arenteiro del grupo uno de Primera RFEF. Allí el chico es titular, destaca y es indiscutible en un equipo que pisa puestos de descenso a Segunda RFEF y ha destituido al entrenador Jesús Arribas, hermano del exfutbolista Alejandro Arribas, quien pretende acceder al poder de la SAD albinegra.
Luca Lohr es un central espigado, contundente y con buena salida de balón. El rendimiento del central es una de las pocas noticias positivas en el plano deportivo del Arenteiro. El Cartagena solo tiene dos centrales disponibles (Rubén Serrano e Imanol Baz) por las lesiones de Marco Carrascal y Fran Vélez. En ese vacío aparece la posibilidad de rescatar a Lohr en el mercado invernal.
El futbolista fichado hasta el 30 de junio de 2028 llegó a debutar con el primer equipo del Getafe y es una apuesta personal del futuro director deportivo Javier Hernández, hombre de confianza de Alejandro Arribas y quien lo conoce bastante bien de verlo jugar en el filial azulón. En cualquier caso, la última palabra sobre el regreso de Luca Lohr la tiene Javi Rey. El entrenador del Efesé tuvo a prueba al central durante la pretemporada, pero el chico se quedó sin hueco y tampoco terminó de convencer plenamente al técnico albinegro. En contra de Lohr juega además ser debutante en la categoría y su carácter introvertido.
