El Cartagena puede firmar en Almería el segundo descenso más rápido de todo el siglo

El Cartagena de la temporada 2024/25 va camino de convertirse en historia negra del fútbol profesional español. No existen prácticamente precedentes de un equipo ... que acumule tan malas estadísticas como este, hundido en lo más profundo de la clasificación con 17 puntos de 102 posibles, con 61 goles encajados, 25 derrotas y solo 4 victorias en 34 jornadas, la última hace ya más de cuatro meses. Los albinegros podrían certificar este domingo matemáticamente la pérdida de categoría (a 23 puntos de la salvación con 24 por disputarse) y sería el segundo descenso más rápido de todo el siglo XXI.

Quedan ocho jornadas por delante y una nueva derrota este domingo en Almería (e incluso un empate si dan los resultados) daría la puntilla al Cartagena en la jornada 35, quedando aún por delante siete sin ya totalmente nada en juego. En lo que va de siglo no existe un precedente similar a excepción de uno: el del Sevilla Atlético en 2009, que matemáticamente dijo adiós a Segunda División una semana antes, en la jornada 34, con solo 13 puntos en la clasificación y con ocho encuentros por delante sin ningún tipo de aliciente.

DESPEDIDAS PREMATURAS 2009 Sevilla Atlético. Jornada 34 con 13 puntos.

¿2025? Cartagena. Podría descender en la jornada 35 con 17 puntos si pierde.

2022 Alcorcón. Jornada 36 con 22 puntos.

2007 Vecindario. Jornada 36 con 24 puntos.

2013 Xerez. Jornada 37 con 24 puntos.

2018 Sevilla Atlético. Jornada 37 con 26 puntos.

2023 Lugo. Jornada 37 con 27 puntos.

Otros descensos por la vía rápida se certificaron después. En 2022 fue precisamente el Cartagena el que empujó al pozo al Alcorcón, matemáticamente equipo de Primera RFEF en la jornada 36. En 2020 y en 2013 se sumaron a esa lista negra el Racing de Santander y el Xerez en el partido número 37 de la temporada. El Albacete y la Ponferradina también se despidieron a la vez, en la fecha 38 del curso 2010/11.

Cruel para el Amorebieta

De un tiempo más reciente está el caso del Lugo, que en la jornada 37 de la temporada 2022/23 dijo adiós a once años instalado en el fútbol profesional, escalón al que no ha podido regresar como tampoco el Alcorcón y el Ibiza de 2022. La pasada campaña tardó mucho más en caer el primer equipo, puesto que la permanencia estuvo tan reñida que el Villarreal B y el Andorra no dilapidaron todas sus opciones matemáticas hasta la jornada 40. Y el Amorebieta del exalbinegro Jandro Castro apuró hasta el final, la 42, cuando cayó en un duelo por la salvación ante el Mirandés.

La gravedad para el Cartagena es que no solo podría certificar uno de los descensos más rápidos del siglo XXI, sino que además también va camino de convertirse en uno de los peores colistas, actualmente con solo 17 unidades. De producirse el adiós a la categoría quedarían siete jornada por delante para al menos intentar superar la peor marca de todas, la del Sevilla Atlético, que en 2009 cerró el curso con 19 puntos. Más lejos queda el siguiente en esa lista, el Alcorcón de 2022, con 29.

El conjunto albinegro arrastra en la actualidad la peor dinámica de resultados de todas, pues llegó a acumular nueve derrotas de forma consecutiva, cortada con un empate en Riazor (2-2). Es el equipo que más tiempo lleva sin ganar: dieciséis jornadas.

El pachequero Rachad apura las opciones para jugar con el Almería

Rachad Fettal es una de las caras más conocidas de la primera plantilla del Almería, rival este domingo del Cartagena. El delantero natural de Torre Pacheco afronta ya la recta final de la rotura sufrida en el menisco externo de la rodilla derecha, lesión de la que fue intervenido a mediados de enero. Ese paso por el quirófano coincidió en uno de sus mejores momentos deportivos del delantero y extremo, pues con 20 años tenía dorsal del filial almeriense pero estaba plenamente integrado en la dinámica del primer equipo, aspirante al ascenso a Primera.

Rachad abandonó la escuela de fútbol de Torre Pacheco en edad cadete para enrolarse en las filas del Almería. Y desde entonces no ha dejado de crecer, como semifinalista de la Copa del Rey juvenil y artífice del ascenso del filial a Segunda RFEF con 15 goles.

Con contrato en vigor hasta junio de 2028, Rachad llevaba trece encuentros este curso con el primer equipo hasta su lesión. En breve volverá a trabajar con el grupo con la idea de que sea un refuerzo para el 'playoff'.