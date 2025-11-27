El Cartagena hace oficial el precio de las entradas para el duelo copero contra el Valencia El cuadro ché hará su tercera visita al Cartagonova, donde siempre le ha costado ganar

Jesús Fernández Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:50

Alejandro Arribas ya ha tomado la primera medida como dueño del Cartagena. Los aficionados interesados en acudir al estadio para el partido de Copa del Rey contra el Valencia ya tienen las entradas a la venta. El choque se disputará en el Cartagonova el próximo jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas, donde la nueva gerencia se estrenará en el palco.

El Cartagena-Valencia en Copa del Rey empieza a ser una tradición. Será la tercera vez que se vean las caras en los últimos años. Esta vez la visita llega un mes antes de lo que nos tienen acostumbrados, ya que siempre han visitado la ciudad portuaria en la época de Reyes. Unas eliminatorias que al cuadro ché le deben servir de experiencia para saber que al Cartagonova se viene a sufrir y en cualquier momento te puedes llevar un susto. Mismo resultado y mismo goleador albinegro se repiten en los anteriores cara a cara: 1-2 y Alfredo Ortuño, único superviviente. En la primera edición, un error de Prior evitó que el partido se fuese a la prórroga y, en el duelo de principios de 2024, los entrenados en aquella época por Rubén Baraja necesitaron del tiempo extra para hacerle hincar la rodilla al cuadro de Julián Calero, que ya empezaba a dar muestras de que su proyecto y su idea iban a funcionar.

Los precios oscilan entre los 10 (fondos) y los 20 euros (tribuna) para los abonados, que también tienen la opción de comprar la entrada de 15 euros en la grada lateral. Los menores socios entre 3 y 14 años podrán acceder por 5 euros. Además, los abonados podrán sacar una entrada extra al mismo precio.

Para el público general, como es normal, el importe incrementa. La entrada más barata cuesta 20 euros en los fondos. Le siguen las de 30 en la grada lateral y las de 40 euros en la tribuna. En este caso, los niños pagan 10 euros. Los ingresos de este duelo copero ante un histórico del fútbol español servirán para empezar a tapar los agujeros económicos que tiene la entidad.

Una afición que seguro que estará al lado de sus jugadores y de su entrenador, que ya ha reconocido que le gusta mucho la copa. Pero, de momento, los albinegros tienen la mente puesta en superar al Betis Deportivo este viernes a las 19.00 horas y volver a recuperar la sonrisa para afianzarse en los puestos de 'playoff'.