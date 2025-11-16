La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Piña de los futbolistas antes del entrenamiento de ayer. FC CARTAGENA
Fútbol

El Cartagena, a por el liderato en un escenario inédito

El equipo de Javi Rey, ajeno al ruido en lo social e institucional, busca asaltar el Nou Sardenya y seguir en lo alto de la clasificación

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:24

Y de repente: el fútbol. Tras otra semana en la que todo el foco ha estado puesto en las negociaciones entre Alejandro Arribas, Paco Belmonte ... y Felipe Moreno para que el primero se haga con el control del FC Cartagena de una vez por todas, el equipo de Javi Rey se presenta esta noche en Barcelona con la oportunidad de ponerse primero. Para ello, deberá ganar en el complicado Nou Sardenya, donde nunca ha jugado, y que a mediodía el Atlético Madrileño pierda en Alcorcón.

