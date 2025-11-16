El Cartagena, a por el liderato en un escenario inédito

Y de repente: el fútbol. Tras otra semana en la que todo el foco ha estado puesto en las negociaciones entre Alejandro Arribas, Paco Belmonte ... y Felipe Moreno para que el primero se haga con el control del FC Cartagena de una vez por todas, el equipo de Javi Rey se presenta esta noche en Barcelona con la oportunidad de ponerse primero. Para ello, deberá ganar en el complicado Nou Sardenya, donde nunca ha jugado, y que a mediodía el Atlético Madrileño pierda en Alcorcón.

Llegan los albinegros al campo del Europa henchidos de moral tras su primer triunfo del curso a domicilio, logrado el pasado fin de semana en Teruel (1-2). En Pinilla no había ganado nadie en los últimos once meses y lo hizo el Efesé. En el Nou Sardenya tampoco se ha llevado nadie los tres puntos desde que hace un año lo consiguiera el Sant Andreu y el plan del Cartagena es repetir lo de hace siete días en Teruel.

Seguro que rotará Javi Rey, que tiene a todos los jugadores a su disposición, salvo a los lesionados Carrascal y Fran Vélez. Los futbolistas viven completamente aislados y ajenos al enorme lío institucional y social que se vive en el club desde hace semanas. Esta semana no han recibido ninguna visita en La Manga Club, ni de los que se fueron pero todavía no se han ido ni de los que pretenden comprar el club.

La única vez que Europa y Cartagena se enfrentaron fue hace 98 años. En el equipo local juega el espigado delantero Óscar Vacas, de 24 años y 1,99 de altura. Es hijo de Agustín Vacas, que fue el sustituto de Rufo en el lateral derecho en el Cartagonova FC. Jugó 30 partidos de albinegro en la 2001-02.