Un Cartagena que genera más ocasiones pero no tiene acierto ni puntería

«En una semana de tres partidos tienes que centrarte en el más cercano en el tiempo», dijo Javi Rey en la rueda de prensa ... previa al partido contra el Marbella. Y lo demostró con evidencias en su once. El gallego creyó que lo mejor era sentar por primera vez a Kevin, o que Ortuño fuese titular, algo que no hacía desde el 5 de septiembre, justo antes de un duelo copero contra un rival de peor categoría donde, presumiblemente, las rotaciones están más justificadas. Pero a Rey le da igual. Solo le importaba llevarse los tres puntos de la provincia de Málaga y cerca se quedó de conseguirlo.

2 Calderón demuestra con hechos que lo del Algeciras no fue algo aislado y que está para ser importante en este proyecto

Fue el mejor mientras estuvo en el campo. Contra el Algeciras se ganó la oportunidad de ser de la partida inicial, después de casi dos meses sin hacerlo, y no falló. El de Almansa fue el hombre más trascendentral en el ataque albinegro, percutiendo por banda derecha para pisar línea de fondo y sacar un centro al área. Eso sí, todo hay que decirlo, le faltó precisión para encontrar un rematador. Además, hay que sumarle su trabajo en la presión. Calderón estuvo muy atento a Álex Martínez para intimidar y evitar demasiadas travesías por la banda del veterano lateral y que no le creara más problemas a Marc Jurado, que bastante tenía con aguantar a Ohemeng con una amarilla desde el minuto 20. Sorprendió su cambio, pero con actuaciones así, Calderón será cada vez más importante para su míster.

3 El Efesé completó su mejor partido como visitante y cómo jugó contra el Marbella es la línea a seguir para que llegue el primer triunfo lejos del Cartagonova

Poco más pudo hacer el Cartagena para sumar sus primeros tres puntos como visitante. Fue más valiente y no especuló en ningún momento. Fue mejor que su rival desde el principio, que solo le dejó transitar cuando por pura lógica física tuvieron que bajar la intensidad de la presión. Solo le faltó el gol y para ello hay que afinar la puntería de cara a puerta porque esta vez sí que generó muchas llegadas a la meta defendida por Vassilev. Incluso, Chiki llegó a perforar las mallas marbellíes, pero, una vez más, el gol fue mal anulado, aparentemente. Ander Martín, Luismi Redondo y Diego Gómez tuvieron las más claras para que su equipo se montase en el autobús con la mejor de las noticias. Mereció ganar el Cartagena.

4 Rey solicitó una innecesaria revisión y frenó el efecto inmediato de su triple cambio, que tardó un poco en hacer efecto

El entrenador albinegro decidió agitar el avispero y metió de una tacada a Chiki, Kevin y Diego Gómez. Leyó muy bien el partido porque el Efesé empezaba a ser claramente mejor y con estos cambios le dio un empujón definitivo para que el partido solo se jugase en un campo. Pero la decisión de pedir una revisión FVS por un posible roja a Rodri Ríos sobre Kevin paró el juego y enfrió al Efesé. El colegiado estuvo revisando una roja que no veía en el monitor, por culpa del sol. Esto hizo que las modificaciones tardasen un poco más en carburar al frenar el partido durante cinco minutos para acabar diciéndole a los entrenadores que no funcionaba el FVS. En ese tiempo, De Lerma recolocó a los suyos y el asedio tardó más en llegar.

5 Ortuño hace historia y ya es el tercer jugador con más partidos en la historia del FC Cartagena, superando a Sivori

Seguramente a Alfredo Ortuño le hubiera gustado superar en partidos a Sivori con una memorable actuación. Pero no fue así. El yeclano fue el atacante más desconectado del cuadro albinegro y estuvo lejos de tener alguna ocasión para celebrar los 174 encuentros con la camiseta del Cartagena. Calderón no consiguió encontrarlo en ninguna de sus internadas y, cuando el partido se abrió y los espacios eran mayores, terminó por desaparecer. Mucho tardó Chiki en darle el relevo, porque el partido le pedía a él. Alfredo Ortuño se ha convertido en el tercer futbolista con más partidos en vestir los colores del FC Cartagena y seguirá peleando como el primer día para devolver a su club a Segunda.

Rey, sobre el gol anulado: «No quiero verlo, estoy enfadado»

Ampliar Javi Rey, observando una disputa entre Alcañiz y Álex Martínez. LOF

El entrenador del Efesé, Javi Rey, se mostró satisfecho con el trabajo de sus chicos en el que calificó como el «mejor partido hasta ahora fuera de casa». Tiene razón el míster. El Cartagena fue superior a su rival y gozó de las mejores opciones. «Fuimos capaces de generar, que era un poquito el debe que teníamos como visitantes. El equipo estuvo bien y sobre todo en un escenario contra un muy buen equipo, sobre todo como local», apuntó.

Se mojó más de lo habitual con el tema del FVS, pese a que «no iba a hablar». «No quiero verla, estoy enfadado como para verla. Tenemos cuerpo técnico, analista, gente que trabaja desde su casa que dice que es gol legal. Somos el equipo que tiene el récord de goles anulados a través de ese VAR, por llamarlo de alguna manera», dijo en referencia al gol en fuera de juego de Chiki, que el videoarbitraje no clarificó. Incluso no funcionó en una revisión que pidió Rey para que fuera a ver un posible penalti. Tienen que tomar una decisión «en una tele de 14 pulgadas, con el sol que hacía hoy (ayer) en la Dama de Noche, con las imágenes que tiene, yo creo que no ayudan ni a los propios árbitros», sentenció el míster albinegro, que ya activa el modo Copa del Rey para preparar el duelo del miércoles.