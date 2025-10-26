La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ortuño encarando a Escassi en una jugada del segundo tiempo. LOF

Un Cartagena que genera más ocasiones pero no tiene acierto ni puntería

Los albinegros tuvieron muchas llegadas, pero les faltó precisión en el remate, en un partido especial para Ortuño, que supera a Sivori

Jesús Fernández

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:42

Comenta

  1. 1

    Javi Rey cumple con su palabra y demuestra que en su cabeza solo importaba el Marbella: rota a sus habituales, aunque haya Copa del Rey

«En una semana de tres partidos tienes que centrarte en el más cercano en el tiempo», dijo Javi Rey en la rueda de prensa ... previa al partido contra el Marbella. Y lo demostró con evidencias en su once. El gallego creyó que lo mejor era sentar por primera vez a Kevin, o que Ortuño fuese titular, algo que no hacía desde el 5 de septiembre, justo antes de un duelo copero contra un rival de peor categoría donde, presumiblemente, las rotaciones están más justificadas. Pero a Rey le da igual. Solo le importaba llevarse los tres puntos de la provincia de Málaga y cerca se quedó de conseguirlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Librilla
  2. 2 Hallan en El Albujón el cadáver del anciano desaparecido en Torre Pacheco
  3. 3

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  4. 4 Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas en la Región de Murcia: hasta 25 litros en una hora
  5. 5 Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país»
  6. 6

    La UCI de La Arrixaca abre sus puertas a los acompañantes: «Cuando mi hijo abre los ojos, no está solo»
  7. 7

    Heridas abiertas en Letur: los vecinos recuerdan la dana un año después
  8. 8 El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable
  9. 9

    La Región de Murcia, cada vez más vieja: así sube la edad media de los municipios desde 2015
  10. 10 El infiltrado murciano que tres veces fingió su muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un Cartagena que genera más ocasiones pero no tiene acierto ni puntería

Un Cartagena que genera más ocasiones pero no tiene acierto ni puntería