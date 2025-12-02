El FC Cartagena espera una entrada cercana a los 10.000 espectadores este jueves contra el Valencia

El ritmo no es tan espectacular como en el caso del derbi, pero los nuevos propietarios del FC Cartagena también están bastante satisfechos de cómo ... está funcionando la venta anticipada para el duelo copero de este jueves frente al Valencia (Cartagonova, 21.00 horas). De hecho, están empezando a despacharse muchos billetes en las oficinas del estadio y también se está registrando bastante movimiento entre las peñas y aficionados que el club che tiene en la provincia de Alicante. Muchos vendrán a animar al Valencia al recinto de Benipila.

Así las cosas, la previsión es que haya una afluencia cercana a los 10.000 espectadores en el enfrentamiento ante los de Corberán, que anoche tuvieron partido de Liga en Vallecas y hoy comenzarán ya a preparar su encuentro de este jueves ante el Efesé, un viejo conocido al que ya se midieron en la Copa del Rey en dos de las tres últimas ediciones. Las dos veces, con José Bordalás y Rubén Baraja en el banquillo valencianista, el resultado fue el mismo: 1-2. Es cierto que entonces el Efesé estaba en Segunda y tenía mejor plantilla que ahora.

Hay que recordar que todo el fondo norte bajo estará reservado para la afición visitante y que los precios fijados son muy económicos: oscila entre los 10 y los 20 euros para los abonados del Efesé y entre los 20 y los 40 euros para los no abonados. Además, cada socio del Cartagena puede adquirir una entrada adicional a precio reducido. Esto anima –y mucho– a que los no habituales vayan a acudir este jueves al campo.

Arribas vuelve hoy

Mientras tanto, Alejandro Arribas volverá hoy a Cartagena, junto a Javi Hernández y Jerónimo Barrales, para mantener diferentes reuniones y preparar su entrada definitiva al club, que tendrá lugar mañana, cuando Víctor Alonso por fin regrese a las oficinas que abandonó el pasado 13 de octubre por la imposibilidad de seguir cohabitando con Paco Belmonte. Quien ha sido presidente del Efesé durante los últimos 10 años y medio pidió seguir en el club hasta hoy, para terminar de despedirse de los trabajadores y cerrar flecos de su salida definitiva. No obstante, ayer no se pasó por el club, donde hubo mucho ajetreo de aficionados por las largas colas registradas todo el día para comprar entradas.

Está previsto que ambas partes acudan mañana a una notaría para elevar a público el acuerdo privado que firmaron el pasado miércoles y que este jueves se inicien los trámites para relevar a todos los miembros del consejo de administración e informar del cambio de propiedad al Consejo Superior de Deportes (CSD). Arribas y Alonso se sentarán este jueves en el palco del Cartagonova en el partido ante el Valencia y comenzarán a entrevistarte con empresarios, peñistas e instituciones en unos días.