El Cartagena, empeñado en atraer a la afición más rezagada

Unión. Es la palabra a la que se aferra el Cartagena para avanzar con paso firme y soñar con el ascenso. Las cuatro patas de ... la mesa del Efesé (directiva, cuerpo técnico, futbolistas y afición) parecen cada vez más unidas y es fundamental que la soldadura sea férrea para construir un proyecto ganador.

El técnico, Javi Rey, alega cada vez que puede la importancia que tiene el Cartagonova en los resultados del equipo. El técnico gallego ya dijo que era ambicioso y que quiere ver las gradas del estadio llenas porque necesitan el calor de la grada. La campaña de abonados ha sido buena, con alrededor de 6.000 fieles que quieren apoyar y devolver a su equipo al lugar que nunca debió dejar.

La burbuja de negatividad y de dolor que envolvió al club la temporada pasada no ayudó. Los cánticos de 'Belmonte, dimisión' eran continuos en un estadio donde importaba más lo que pasaba en el palco que en el césped. Esta situación hacía presagiar que la temporada en Primera Federación no sería distinta, pero el club ha dado un vuelco a esta situación y ha mostrado diversos argumentos para hacer creer a la afición de que el ascenso es posible.

El palco Belmonte prepara su adiós y Arribas asume la gerencia

El epicentro de la crisis de identidad de la afición es Paco Belmonte. La marea albinegra se hartó y se manifestó abiertamente a favor de la dimisión del dirigente del Cartagena. Fueron muchas las concentraciones pre y post partido que se dieron a las puertas del Cartagonova la temporada pasada pidiendo el cese del dueño de la entidad.

El cambio en la directiva abre una puerta para algunos seguidores que abandonaron su asiento por la mala gestión

Muchos aficionados abandonaron al equipo de su corazón y dejaron su butaca vacía como protesta. La premisa para este tipo de seguidor era clara: hasta que Belmonte no dejara de ser el máximo mandatario del Efesé, no volverían a su asiento.

Fue entonces cuando desembarcó la familia Arribas en los aledaños del Cartagonova para adquirir el club y convertirse en los nuevos dueños. El CSD todavía no tiene constancia de ello, pero Alejandro Arribas ya aparece como cabeza visible de este nuevo proyecto.

El capitán de la nave Javi Rey demuestra su valía en el banquillo albinegro

Desde Ourense llegó Javi Rey para convertirse en la primera piedra del nuevo proyecto deportivo albinegro. El entrenador gallego llegó a Cartagena con la ilusión de conseguir lo que estuvo a punto de hacer con la Ponferradina. En el fútbol gallego dejó buenas impresiones en el CD Barco y en el CSD Arzúa, antes de llegar al Arenteiro, donde consiguió un ascenso a Primera RFEF y lo mantuvo con solvencia antes de fichar por la Ponfe.

Los albinegros han demostrado sobre el campo que son un bloque bien armado y que va a ser difícil de batir

Con el Cartagena ya ha demostrado que tiene las ideas claras. Quiere un equipo que domine el juego y que las bandas tengan mucha importancia en el ataque de los suyos. A Rey le gusta la plantilla que tiene, sobre todo la versatilidad de la que dispone a la hora de hacer los onces. Tener tantas opciones se ha visto reflejado en las rotaciones que ha ido haciendo en el esquema inicial en cada partido para conseguir hacer daño al rival.

Ilusión en el verde La plantilla confeccionada es de las mejores de la categoría

El verano en las oficinas albinegras ha sido movidito. Se asumió el reto de confeccionar una plantilla totalmente nueva y la dirección deportiva cumplió con nota, firmando a jugadores con distintos perfiles, que pueden complementarse entre sí y combinando juventud con veteranía.

Todos los equipos de la categoría se han dejado puntos, lo que demuestra la igualdad que hay en la Primera RFEF

En muchas ocasiones, imponiéndose a rivales de la categoría y firmando al jugador antes que ellos. Como es el caso de Luismi, Ander Martín o Rubén Serrano, entre otros. Una declaración de intenciones en la que ya avisaban de que el Efesé era uno de los 'cocos', pese a que muchos no lo ponían en la terna de favoritos.

Un inicio que engancha El Efesé enseña las garras en las primeras jornadas

Si hay un factor para creer en el ascenso del Cartagena es el de su rendimiento. Lo que ha demostrado en este inicio de temporada ilusiona a la parroquia albinegra. Dejando a un lado el diluvio de Sabadell, que impidió que se pudiese desarrollar un partido limpio. Ante el Antequera y el Atlético Madrileño se pudo ver a un equipo peligroso. En El Maulí empezó sufriendo, pero le consiguió dar la vuelta a la situación. Un par de ocasiones desperdiciadas más la polémica intervención del FVS evitaron que los de Javi Rey se llevasen los tres puntos y, llegados a este punto, con pleno de victorias, ya que en el estreno en el Cartagonova, ante el filial colchonero, sí pudieron hincar el diente en la meta rival y remontar el partido.

Es un inicio esperanzador, en el que se ha podido comprobar que la plantilla tiene recursos para sortear los obstáculos del camino.

Rivales de entidad La imprevisible Primera RFEF educa a base de tropiezos

La categoría de bronce del fútbol español no permite despistes. La igualdad entre todos los equipos es máxima, provocando que los favoritos vayan perdiendo puntos y la lista de los candidatos al ascenso vaya cambiando cada mes. Es una competición muy dura, donde una racha positiva de encumbra a lo más alto y una negativa te hunde con rapidez.

Esa igualdad ya se ha dejado ver en las tres primeras jornadas. La clasificación no miente. Todos los favoritos ya han tropezado en el algún momento y se han dejado puntos por el camino. El Ibiza de Jémez, que ahora es líder, empató con el Marbella. El Real Murcia solo ha conseguido un triunfo, el Alcorcón ha perdido un partido; el Hércules, dos, y el Eldense está fuera del 'playoff' tras sus dos empates. Para demostrar la imprevisibilidad de esta categoría han emergido el Europa y el Atlético Sanluqueño, que han sacado cinco puntos, están invictos y en los puestos de cabeza.

Es un factor a tener en cuenta para el Efesé. Ya que el favoritismo no hace que asciendas porque, a cualquier equipo le puedes dar un susto.