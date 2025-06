El Cartagena tiene hasta el día 27 para pedir el fondo de compensación

El primer paso de la temporada 2025/26 en el Cartagena es ponerse en contacto con LaLiga. La entidad tiene de plazo hasta el viernes ... 27 de junio para solicitar el fondo de compensación por el descenso a la tercera categoría del fútbol español, Primera RFEF, consumado oficialmente la noche del 13 de abril en el estadio Juego del Mediterráneo de Almería.

La entidad que preside Paco Belmonte dispone de veinte días hábiles para contactar con la patronal del fútbol español, que lidera Javier Tebas, y solicitar formalmente el cobro de este fondo de compensación. El tiempo empezó a correr ayer, una vez finalizada oficialmente la temporada 2024/25 con la disputa de la jornada número 42 contra el Mirandés. El dinero que recibirá tanto el Efesé como los otros tres clubes descendidos (el Eldense, el Racing de Ferrol y el Tenerife) es de no menos de 1,2 millones de euros.

Esa cantidad es básica para amortiguar la fuerte restricción que sufren los clubes descendidos de Segunda a Primera RFEF, pues sirve para obtener ingresos extraordinarios que ayudan a la confección de las plantillas y, de alguna manera, tener más posibilidades de regresar al fútbol profesional. El viernes 27 acaba el plazo oficial para pedir ese fondo de compensación.

El club albinegro debe entregar numerosa documentación a la patronal con información contable al detalle

Para recibir esos no menos de 1,2 millones de euros no basta con pedirlos. También hay que enviar numerosa documentación a LaLiga para acreditar que, efectivamente, los clubes solicitantes se encuentran al corriente en todas sus obligaciones, no tiene ningún pago pendiente ni se encuentran en una situación de concurso de acreedores. El Efesé en concreto, en sus cuentas publicadas a 30 de junio de 2024, indicó estar pagando un préstamo con varias entidades por valor de 6,8 millones de euros avalados por la patronal de Javier Tebas en caso de descenso.

En cualquier caso, el fondo de compensación se recibe en cuatro pagos de 300.000 euros. LaLiga no da luz verde definitiva a la entrega de ese dinero hasta finales de julio. Y el dinero llegaría de la siguiente manera: el 30 de octubre, el 30 de noviembre, el 30 de diciembre y el 30 de enero. Al margen están los 2.3500.000 euros del valor de la plaza en Segunda que se devuelve en tres temporadas.

Los mellizos Hernández piden perdón por la trifulca del lunes

Fran y Álex Hernández, jugadores del Cartagena B de 19 años que el pasado lunes se vieron envueltos en una pelea con el padre de uno de los alevines que entrena el primero en Ciudad Jardín, pidieron ayer disculpas por lo sucedido.

A través de una nota que colgaron en sus perfiles de redes sociales, los futbolistas del filial albinegro, eso sí, recordaron que todo empezó por una agresión del citado padre, que además es guardia civil, y que Álex, al ver que le pegaban a su hermano, «reaccionó saliendo en mi defensa», destacó Fran.

«Asumimos la responsabilidad de nuestros actos y nos comprometemos a actuar con más calma y madurez en el futuro. Lo ocurrido no nos representa y no volveremos a permitir que una provocación nos desvíe de lo que realmente importa...El fútbol debe ser un ejemplo de valores positivos y nos entristece haber contribuido, aunque sea sin intención, a un momento tan desafortunado», indicaron.