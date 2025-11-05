La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Efesé hacen una pausa para refrescarse durante un entrenamiento. Antonio GIl/ AGM

El Cartagena, ajeno al ruido: «Aquí no viene nadie desde el viernes»

La plantilla de Javi Rey prepara el partido del sábado en Teruel sin que nadie del club acuda a los entrenamientos ni les comunique nada sobre la compraventa

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:54

Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y Sívori han desaparecido del día a día desde el pasado viernes, cuando a las 10.30 horas de la ... mañana se despidieron oficialmente de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico, así como de trabajadores vinculados a la entidad desde hace años, como el analista Ricardo Redondo. El adiós parece mantenerse, a pesar de que la compraventa no es efectiva, puesto que desde entonces ninguna de las tres caras visibles ha regresado para charlar e informar de la situación institucional a los futbolistas.

