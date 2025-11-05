El Cartagena, ajeno al ruido: «Aquí no viene nadie desde el viernes»

Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y Sívori han desaparecido del día a día desde el pasado viernes, cuando a las 10.30 horas de la ... mañana se despidieron oficialmente de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico, así como de trabajadores vinculados a la entidad desde hace años, como el analista Ricardo Redondo. El adiós parece mantenerse, a pesar de que la compraventa no es efectiva, puesto que desde entonces ninguna de las tres caras visibles ha regresado para charlar e informar de la situación institucional a los futbolistas.

El equipo de Javi Rey prepara el partido de este sábado (Pinilla, 14.00 horas) contra el Teruel con un desconocimiento total de lo que va a suceder finalmente con la propiedad de la entidad, si continúa Belmonte o entra definitivamente Alejandro Arribas. Plantilla y cuerpo técnico desconocen qué va a suceder y desde el pasado viernes no han vuelto a ver a nadie en la ciudad deportiva de La Manga Club.

El equipo entrenó el lunes y ayer martes en las instalaciones del resort de Los Belones sin la presencia de ningún directivo o miembro de la comisión deportiva. «Aquí no viene nadie desde el viernes. Cuando terminó el partido del sábado tampoco vino nadie ni en estos dos días de entrenamiento», relatan fuentes consultadas por LA VERDAD.

Jugadores y empleados, al margen, se enteraron por las redes sociales del comunicado de Arribas y de la respuesta del club

Hasta el pasado viernes era habitual que alguien del club presenciara los entrenamientos y charlara con jugadores y miembros del cuerpo técnico. Por allí era normal encontrar a Sívori, a veces a Breis y en ocasiones puntuales también a Belmonte. Sin embargo, desde el viernes, nadie ha vuelto a hacer acto de presencia ni los futbolistas tienen conocimiento de lo que va a suceder. Nadie les ha informado de nada y todo lo que conocen, según las fuentes consultadas, no es más allá de lo que sale publicado en los «medios de comunicación».

De momento, jugadores, miembros del cuerpo técnico y empleados han cobrado al día sus nóminas, incluida hace poco la de octubre. La actividad sigue su transcurso normal como hasta ahora, con la diferencia de que ya no hay nadie presente en los entrenamientos ni existe una jefatura presente en el día a día que se encargue de pensar en el proyecto en el medio y largo plazo.

Trabajo y normalidad

Los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, según los consultados, aseguran estar «tranquilos», con normalidad y a la espera de acontecimientos mientras siguen centrados en preparar el partido del sábado. Tan al margen están de las decisiones que se toman que no eran conscientes de que Alejandro Arribas iba a lanzar un comunicado el sábado ni sabían que el club respondería al día siguiente. Es una situación inusual, que se llevan a casa y lógicamente tratan con sus familias con la mayor naturalidad posible mientras siguen trabajando como siempre.