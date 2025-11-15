La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adalberto Carrasquilla, en un partido de Copa del Rey entre el Cartagena y el Girona de 2019. ANTONIO GIL / AGM
Fútbol

Carrasquilla, una venta estéril para el Cartagena

El Efesé no recibió en 2022 ni un céntimo del traspaso del medio panameño, el más importante en la historia del club

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:39

Comenta

La de Adalberto Carrasquilla (Panamá, 1998) se convirtió el 10 de mayo de 2022 en la venta más importante del FC Cartagena en toda su ... historia. 1,7 millones pagó por el centrocampista panameño el conjunto estadounidense del Houston Dynamo. Sin embargo, según ha podido confirmar ahora LA VERDAD, ni un céntimo de ese traspaso entró en las arcas del club. Esa operación, de hecho, no aparece en ningún balance anual ni en ninguna memoria económica de la SAD albinegra. Tampoco en las auditorías exigidas hace un año por el empresario valenciano Enrique Martí en su intento fallido por hacerse con el control del Efesé. Es un dinero que jamás llegó al club presidido por Paco Belmonte, algo que se ocultó primero y jamás se aclaró después.

