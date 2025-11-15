Carrasquilla, una venta estéril para el Cartagena

La de Adalberto Carrasquilla (Panamá, 1998) se convirtió el 10 de mayo de 2022 en la venta más importante del FC Cartagena en toda su ... historia. 1,7 millones pagó por el centrocampista panameño el conjunto estadounidense del Houston Dynamo. Sin embargo, según ha podido confirmar ahora LA VERDAD, ni un céntimo de ese traspaso entró en las arcas del club. Esa operación, de hecho, no aparece en ningún balance anual ni en ninguna memoria económica de la SAD albinegra. Tampoco en las auditorías exigidas hace un año por el empresario valenciano Enrique Martí en su intento fallido por hacerse con el control del Efesé. Es un dinero que jamás llegó al club presidido por Paco Belmonte, algo que se ocultó primero y jamás se aclaró después.

El 80% de ese dinero ingresado hace tres años y medio por el traspaso de Carrasquilla fue a manos de Felipe Moreno, la misma persona que en noviembre de 2019 había asumido personalmente el pago de los 300.000 euros que hubo que entregar al Tauro panameño para fichar al medio panameño. Se le hizo un contrato con el Cartagena hasta 2025 y se anunció el fichaje por todo lo alto en la zona VIP del estadio Cartagonova, con toda la plantilla presente, junto al entonces entrenador Gustavo Munúa, la directiva y los patrocinadores. Aquella operación rompía el mercado en la desaparecida Segunda B y situaba al Efesé como claro favorito a un ascenso que acabaría celebrando el siguiente verano en Málaga.

El 20% de aquella venta al Houston Dynamo fue a parar al Tauro de Panamá en el que se formó Carrasquilla. De este modo, 1.360.000 euros se quedó Moreno de esa operación, tal y como han admitido esta semana fuentes de Duino Inversiones a LA VERDAD. Hasta ahora, en el club siempre habían defendido que la venta de Carrasquilla se había hecho «con normalidad» y que el dinero lo había ingresado el FC Cartagena. No fue así. Para nada.

Y es que las fuentes de Duino Inversiones consultadas por este periódico añaden que el acuerdo desde el primer momento fue ese: Felipe Moreno pagaba el fichaje de Carrasquilla y se quedaba con una futura plusvalía. Ese fue el pacto al que llegaron Moreno y Belmonte para que el primero recuperara el dinero que había prestado al segundo en septiembre de 2017 para liquidar la deuda del FC Cartagena con Hacienda y Seguridad Social heredada de la etapa anterior, la de Paco Gómez y Sporto Gol Man.

Embargos e intereses

Esa cantidad, que ascendió a 1.057.211 euros, sirvió para eliminar de un plumazo reclamaciones por impago, levantar embargos y evitar que los intereses de dicha deuda con Hacienda y Seguridad Social acabaran convirtiéndose en una losa difícil de sobrellevar en el día a día. El concurso de acreedores, que se terminó de pagar en diciembre de 2022 con 700.000 euros ingresados gracias a LaLiga Impulso (según anunciaron entonces fuentes del club albinegro), fue coser y cantar para Belmonte desde que Moreno eliminó la deuda con Hacienda y Seguridad Social.

Felipe Moreno puso un millón para liquidar la deuda con Hacienda y Seguridad Social en 2017 y recuperó el dinero en 2022

El precio a pagar, no obstante, fue no ver ni un céntimo del traspaso más importante en la historia del fútbol cartagenero. Todo se lo quedó un Felipe Moreno que, más adelante, siguió operando de esta manera con Belmonte. De este modo, entre agosto y diciembre de 2022 y recién salido del Leganés, prestó 2,5 millones de euros en tres plazos, el primero de 1,5 y otros dos más de 500.000 euros. Lo hizo con un interés de Euribor +0,25, con la idea de repetir la fórmula de Carrasquilla y recuperar con creces el dinero con una futura venta. Lo intentó en julio de 2022 con el sueco Isak Jansson, por el que también pagó de su bolsillo 254.000 euros al Kalmar FF. Pero se vendió al Rapid de Viena en mayo de 2024 por 250.000 y ahí no hubo negocio.

Así las cosas, ese préstamo no se le ha devuelto, los intereses han corrido y lo que se le debía en julio de 2025 a Moreno eran 2.752.000 euros. Es la cantidad, de hecho, que Alejandro Arribas tendrá que pagarle a Duino Inversiones en mayo de 2027 para completar la compraventa del FC Cartagena. Así quedó reflejado en el contrato que ambos firmaron el pasado 17 de julio.

Volviendo a Carrasquilla, tras triunfar en la MLS estadounidense (más de 100 partidos, 11 goles y 17 asistencias en el Houston Dynamo), el panameño firmó el pasado mes de enero por el Pumas mexicano. El club de la Liga MX pagó 3,5 millones de dólares por el Coco, quien fue elegido mejor jugador de la Concacaf en la temporada 2023-24. Se da la circunstancia de que en el segundo traspaso más caro en la historia del Cartagena, el del meta Rubén Martínez al Málaga (1,2 millones en 2010), el dinero tampoco llegó a las arcas del club. Se lo quedó el entonces presidente Paco Gómez.