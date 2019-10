Carrasquilla, blindado hasta junio, se quedará si el Efesé sube

Jurado, sobre el tránsfer: «Me han puteado lo máximo»

El centrocampista sevillano de 27 años José Ángel Jurado pasó ayer por la sala de prensa del Cartagonova para repasar su debut liguero con la camiseta del Efesé, el pasado domingo en el partido contra el Marbella (0-0). «Tenía ganas de competir y han sido semanas duras», en las que solo pudo entrenar y no jugar. «Cuando ves que no puedes competir porque falta un papel, es complicado», dijo. El futbolista albinegro pertenecía al Sheriff Tiraspol moldavo, conjunto en el que a su vez estaba cedido por el Bodø/Glimt noruego. Ambas partes debían llegar a un entendimiento y mandar el tránsfer. No fue así y el asunto se alargó todo lo posible, hasta el 4 de octubre. «Sabía que iba a tardar porque sé cómo se las gastan allí. Salí mal, por incumplimientos en el pago, y me han puteado lo máximo que han podido. Hay una denuncia puesta y no sé cuándo se resolverá», aseguró. En el Córdoba, próximo rival del Efesé, ayer empezaron a quedar resueltos los pagos a jugadoras del femenino y del filial, así como algunos cobros pendientes del primer equipo.