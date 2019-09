Carlos David, un líder a primera vista Carlos David agarra de la camiseta a su compañero Rodrigo, el pasado domingo. / j. m. rodríguez / agm «Al llegar, me pidieron que me implicara y que diera un paso adelante. He aceptado ese rol y estoy ayudando a hacer un buen grupo», cuenta FRANCISCO J. MOYA Jueves, 26 septiembre 2019, 02:38

Carlos David Moreno (Mérida, 1986) ha vuelto este verano al Cartagena, tras cinco años fuera del club y dos ascensos vividos con el Huesca (a Segunda en 2015 y a Primera en 2018). Pero es como si el tiempo no hubiera pasado. Porque tiene galones, es uno de los capitanes y se ha convertido desde el minuto uno en un referente para sus compañeros, dentro y fuera del terreno de juego. Es decir, como en su primera etapa en el Efesé (2013-14), donde completó la mejor campaña de su carrera en lo individual, a las órdenes de Luis Tevenet (41 partidos y 7 goles).

El defensa extremeño admitió ayer, en su comparecencia ante los medios, que está cómodo con el rol que le toca desempeñar en el conjunto de Gustavo Munúa. «Me siento importante en la plantilla. Al llegar, me pidieron que me implicara y que diera un paso adelante. Yo he aceptado ese rol, que va más allá de lo que son los 90 minutos del partido del domingo. Hacer un buen grupo es la base para conseguir objetivos y en eso estoy ayudando. Me gusta estar encima de los compañeros y hacer piña», contó el '20' del Efesé, quien será padre de una niña a finales de noviembre.

En ese sentido, el pasado domingo todo el mundo se fijó en una imagen en la que Carlos David agarró de la camiseta a su compañero Rodrigo Sanz y le dio una arenga. Fue tras sacarle el extremo navarro una amarilla a su defensor, Cobo, lateral zurdo del Cádiz B. «No tiene más importancia. Me gusta estar dentro del partido y cuidar todos los detalles. Fui a animarlo y a decirle que siguiera así», admitió.

«La ilusión y las ganas de la gente es idéntica a la de mi primera etapa aquí», dice el central emeritense

En estos cinco años que ha estado fuera de Cartagena, «he seguido siempre el día a día del club, a través de los medios. Y he visto los partidos que he podido. La ilusión y las ganas de la gente es idéntica a la de mi primera etapa. Ha cambiado la gente que manda, pero a diario veo caras conocidas, como utillero, delegado o la gente de oficina. Y entre los aficionados he notado el mismo cariño de entonces», apuntó el zaguero emeritense.

Carlos David habló de la posición que está ocupando en este inicio de temporada, la de central por la izquierda. No jugaba ahí desde su etapa en el filial del Celta, entre 2009 y 2011. «En Vigo sí jugué bastante de central zurdo. Luego, siempre lo hice de central por la derecha o de pivote en el centro del campo, como en mi año en el Cartagena. No obstante, no me supone un problema. Me adapto bien a esa posición. El único problema que me supone es en la salida de balón, ya que soy diestro. Pero no tiene mayor importancia», apuntó.

Este domingo toca volver a La Línea de La Concepción, sitio en el que marcó el gol de la victoria en su última visita. Fue con el Cartagena (0-1), en marzo de 2014. «Fue un día que no olvidaré nunca. Marqué gol y ganamos, pero también falleció mi abuelo ese mismo día. Y es algo que se te queda para siempre», señaló Carlos David.

Sobre el partido de este domingo, dijo que «el Linense ataca mucho, tiene buenos delanteros y propone bastante fútbol directo. Ellos han empezado la Liga muy bien, igual que el año pasado. Tenemos que ser eficaces, dejar la portería a cero y mostrar el nivel de concentración de Don Benito y Sanlúcar». Por último, Carlos David restó importancia a la clasificación, «ya que a estas alturas ni la miramos, porque es anecdótica. Lo que cuenta es sacar adelante los partidos».