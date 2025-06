Un 'Calero' para levantar a un club cadavérico

El primer ladrillo del FC Cartagena en Primera RFEF parece ser Dani Ponz. Salvo sorpresa mayúscula, el valenciano será el técnico albinegro a partir del ... 1 de julio. Es un entrenador que debe suponer un haz de luz en un ambiente turbio que impide ver el futuro del equipo albinegro. Lo que está claro es que la primera piedra del proyecto tiene que estar en el banquillo tras dos temporadas donde de cinco entrenadores solo funcionó Julián Calero. Ni Sánchez del Amo, ni Jandro Castro, ni Romo, ni Abelardo dieron la talla en el Cartagonova. Ahora, la apuesta apunta al técnico valenciano, ex del Alzira, Unionistas y Eldense.

El dato 86 partidos ha dirigido Dani Ponz en el tercer escalón del fútbol español. Estuvo una temporada en Segunda B con el Alzira y un año y medio en el Unionistas. Además, el curso pasado estuvo 23 encuentros en el Eldense en Segunda División.

Calero trae recuerdos a la afición albinegra de un temperamento fuera de lo común. Transmitía una energía desmedida tanto a los jugadores como a la afición, generando un aura especial que llevó al equipo hasta la permanencia cuando eso parecía imposible. Dani Ponz tiene un carácter similar al de Calero dentro del campo, aunque diferente fuera, donde no es tan vehemente como el madrileño. Es una persona noble pero con una vena de competición gigante, que transmite a sus jugadores en cada partido siendo duros de roer.

Ponz comenzó desde el barro en esto de los banquillos con cerca de 300 partidos en Tercera División alternando entre el Eldense, el Atlético Saguntino y el Alzira, equipo donde más tiempo estuvo al frente. Con el Alzira disputó cinco 'playoff' de ascenso a Segunda B y a Segunda RFEF, categoría que consiguió en la última promoción que disputó y que mejor conclusión tuvo para el equipo del Luis Suñer.

Ídolo en Alzira

En Segunda RFEF, con el Alzira, solo perdió 9 partidos y llevó al equipo azulgrana a rozar el 'playoff' de ascenso a Primera RFEF. Solo le separaron cinco puntos del Hércules para entrar en la promoción en su temporada de estreno en la cuarta categoría. Tanto él como el Alzira debutaban en la Segunda RFEF. Ese papel que tan buen sabor dejó en Alzira le llevó a la Primera RFEF como recambio de Raúl Casany en el banquillo del Unionistas de Salamanca. En el Reina Sofía guardan un grato recuerdo de Ponz. El técnico valenciano cogió al equipo en puestos de descenso. Un club humilde, de accionariado popular y sin grandes recursos, que se vio en una situación comprometida en la clasificación y que apostó por Ponz para salir del fondo de la tabla. Allí, el valenciano debutó en la tercera categoría haciendo un gran papel y demostrando las ideas y su filosofía en esto del fútbol.

Ficha personal Nombre Dani Ponz.

Edad Tiene 51 años y nació en Valencia.

Trayectoria como entrenador Categorías inferiores del Levante (2008-10), Saguntino (2010-12), Alzira (2012-14, 2015-17 y 2020-22), Eldense (2017-18 y 2024-25) y Unionistas de Salamanca (2023-24).

Principales logros Ascenso a 2ª RFEF con el Alzira en 2021 y séptimo puesto en 1ª RFEF con el Unionistas de Salamanca en la 2023-24.

En Salamanca logró que el Unionistas saliese de los puestos de descenso ganando nueve partidos y tan solo perdiendo tres, con dos empates de por medio. Cifras que hicieron que el equipo rozase los puestos del 'playoff' después de estar hundido en la clasificación y consiguiese el billete a la Copa del Rey. Lo que en Cartagena logró ser Calero, Ponz lo fue en aquella temporada para el Unionistas. En esa primera etapa, por cierto, coincidió con Neskes, que cambió el Cartagena por el Unionistas sin mucho protagonismo allí.

Como premio, Ponz continuó en tierras salmantinas una campaña más. La temporada de la consolidación como un buen entrenador fue en esta campaña donde demostró su nivel. La pizarra de Ponz era clave con un balón parado muy trabajado aprovechando a jugadores de calidad como Javier Villar, que acabó explotando y yéndose al Albacete en la siguiente campaña. Un equipo intenso, con una defensa férrea donde se priorizaba la portería a cero, algo importante en una categoría como la Primera RFEF.

Experiencia copera

Aquel Unionistas acabó la temporada en la séptima posición con 58 puntos a seis de los puestos de 'playoff' que marcaba la Ponferradina. Además, fue una temporada especial por su participación en la Copa del Rey. En el torneo del 'ko' consiguió derrotar al Sporting de Gijón en el Reina Sofía y a todo un Villarreal en la tanda de penaltis. Como plato fuerte, consiguió plantarle cara al Barça, donde el equipo de Ponz se adelantó en el marcador demostrando un dinamismo en el juego especial con la presión como principal ingrediente. En aquel partido debutó Pau Cubarsí con el primer equipo del Barcelona. Ganaron finalmente los azulgranas 1-3.

A pesar de los buenos números conseguidos en el Unionistas, el equipo no solía dominar los partidos, pero era un planteamiento adecuado a los jugadores a los que dirigió en Salamanca. Ese buen trabajo le dio la oportunidad de escalar a Segunda División con el Eldense. Su temporada en la división de plata empezó muy bien, con un fútbol vistoso, apostando por ser valiente con la pelota y haciendo grandes partidos en escenarios importantes de la categoría.

Su campaña en el Eldense empezó muy bien, haciendo grandes partidos en escenarios importantes de Segunda

Fue la apuesta de la dirección deportiva del Eldesen para reemplazar a Fernando Estévez. Aquella dirección deportiva, eso sí, se vio en la cuerda floja haciendo que todo se viniera abajo y Ponz no supiese reconducir la situación. Cambió el estilo de juego a algo más defensivo y no encontró ninguna alternativa ante la adversidad. Aún así, el comienzo fue bueno, siguiendo el patrón de un entrenador muy táctico. Algo que se podrá ver en el Cartagena con su más que posible llegada, posiblemente de la mano de Alfonso Serrano, ex director deportivo de Albacete, Tenerife, Córdoba y Deportivo.

El perfil de Dani Ponz es el de un hombre de carácter tranquilo y noble en rueda de prensa y en las relaciones cara a cara con la gente. Es un hombre hecho por y para el fútbol y, gente que ha tenido la oportunidad de conocerle en persona afirman que es un erudito de este deporte.

Se transforma

Sin embargo, cuando se enfunda el chándal con el escudo que representa, se transforma. Se convierte en un hombre con temperamento y con un aura incipiente sobre sus futbolistas. Es un entrenador de los que se dejan la voz entre sudores para transmitir el mensaje a sus jugadores durante el partido. Quizá por ese motivo, la labor de defender con garra para tener la portería a cero y la de presionar alto en la salida de balón son sus principales actividades, gracias a lo que puede llegar a transmitir desde su área técnica durante los 90 minutos de sus duelos.

En el Unionistas tienen un gran recuerdo de él e incluso gozaron de una gran experiencia copera. En Elda, guardan con buen recuerdo algunos encuentros pero todos aseguran que puede ser buen técnico para un equipo como el Cartagena, cuyo objetivo debería de ser disputar la promoción de ascenso.