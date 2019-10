Ni una butaca vacía ante el Barça Gerard Piqué felicita a Leo Messi tras el gol del argentino al Sevilla en el Camp Nou, el pasado domingo. / josep lago / afp El Efesé fija precios muy económicos, entre 12 y 20 euros, para llenar el campo en el amistoso del 13 de noviembre por los afectados por la DANA FRANCISCO J. MOYA Martes, 8 octubre 2019, 03:11

Hoy, a las 10.00 horas, se ponen a la venta en las oficinas del FC Cartagena las entradas para el amistoso ante el Barça del próximo 13 de noviembre, que se disputará a las 19.00 horas en el Cartagonova y cuya recaudación se destinará de manera íntegra a los afectados por la DANA que barrió la Región de Murcia el pasado 13 de septiembre. En el municipio hizo verdaderos estragos en Los Urrutias y Los Nietos, mientras que la localidad más afectada del sureste español fue, junto a la ciudad alicantina de Orihuela, la vecina Los Alcázares. La última estimación de daños por las inundaciones de septiembre en la Región es de 600 millones de euros en pérdidas.

El club que preside Paco Belmonte ha fijado unos precios muy económicos, idénticos a los que rigen en los partidos de Liga del equipo que entrena Gustavo Munúa. La diferencia es que enfrente de los albinegros no estará el Don Benito o el Algeciras. Será el Barça, el único club del mundo cuyo presupuesto supera los 1.000 millones de euros. Así, la mayoría de las localidades cuestan entre 12 y 20 euros. Las hay más caras, pero son minoría. Las de tribuna central (apenas medio centenar de butacas) valen 20 euros. Las de palco VIP, 50. Y las del palco de autoridades, donde se sentarán fundamentalmente directivos de ambos equipos y políticos del Gobierno local y regional, valdrán 100 euros. Todo el mundo pagará.

Los precios Niños hasta 5 años Gratis en todo el campo, excepto en tribuna baja. Niños abonados (en tribuna alta) 10 euros. Niños no abonados (hasta 14 años) 10 euros, excepto en tribuna baja. Lateral bajo y fondos 12 euros. Tribuna baja y lateral alto 15 euros. Tribuna alta 20 euros. Tribuna central 30 euros. Palco VIP 50 euros. Palco de autoridades 100 euros. Venta de localidades Solo en las oficinas del club, en el estadio Cartagonova. Los abonados del Cartagena tienen su butaca reservada hasta el 26 de octubre. Aforo actual del estadio 14.353 espectadores.

Los más de 7.300 abonados del Cartagena pagarán lo mismo que los que no son socios, pero tendrán una ventaja: su asiento estará reservado hasta el sábado 26 de octubre. Los que no hayan comprado su entrada el lunes 28 podrían perder su butaca habitual, desde la que siguen todos los partidos del Efesé. Los niños menores de 5 años tendrán acceso gratuito al estadio, mientras que los que tienen entre 5 y 14 pagarán una entrada de 10 euros, sean o no socios del club blanquinegro.

A por los 14.353

Ya lo dijo Belmonte el jueves pasado, cuando anunció la visita del Barça para el 13 de noviembre. «El objetivo es llenar el estadio esa tarde, por una causa tan importante y tan justa», aseguró. Y en el club están convencidos de que se puede lograr. El Cartagonova, tras la última reforma y la colocación de la UCO que después se transformó en una zona VIP de la empresa Talasur Group, tiene un aforo de 14.353 localidades.

«No debe quedar una butaca vacía en el Cartagonova, hay que establecer una buena estrategia de comunicación y solidaridad. En el Cartagena queríamos hacer algo importante por los afectados de la DANA. Nosotros estamos muy contentos de poder ayudar y llevar a cabo un acto de esta magnitud. Queremos que todo salga bien y ahora nos toca poner la maquinaria en marcha para llenar el estadio», explicó el dueño, presidente y director deportivo de la entidad cartagenerista.

El Barça vendrá sin la mayor parte de sus estrellas, ya que esa semana hay parón FIFA y sus jugadores internacionales estarán concentrados con sus respectivas selecciones. Aún faltan seis semanas y en este tiempo el cuadro entrenado por Ernesto Valverde afrontará compromisos de mucho calado. Eibar, Real Madrid, Valladolid, Levante y Celta en Liga y los dos enfrentamientos ante el Slavia de Praga en Champions son los partidos que tienen que disputar los azulgrana antes de esa cita en el Cartagonova.

Más allá de los lesionados que para esa fecha pueda tener el conjunto culé, lo esperado es que solo siete jugadores de la primera plantilla puedan ser reclutados por Valverde para venir a Cartagena. Son el meta brasileño Neto, el central Gerard Piqué, los laterales zurdos Jordi Alba y Júnior Firpo (ahora lesionados), el lateral y medio Sergi Roberto, el interior Aleñá y el extremo Ansu Fati, la gran revelación del fútbol nacional en este comienzo de temporada. Son, además del sancionado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Leo Messi, los que no han ido con su selección en este parón FIFA.

El resto de los jugadores del Barça son fijos con sus respectivos combinados nacionales y se da por hecho que no podrán venir a disputar el amistoso benéfico de Cartagena. Son Ter Stegen (Alemania), Semedo (Portugal), Lenglet, Dembelé, Todibo, Umtiti y Griezmann (Francia), Arthur (Brasil), Wagué (Senegal), De Jong (Holanda), Rakitic (Croacia), Arturo Vidal (Chile), Busquets (España) y Luis Suárez (Uruguay). Además, Carles Pérez y Jorge Cuenca son fijos en la sub 21 española de Luis de la Fuente.

Messi, con Argentina

Así las cosas, el gran reclamo de la expedición azulgrana será Gerard Piqué, quien se retiró de la selección tras el pasado Mundial de Rusia. «El compromiso que tenemos por parte del Barça es que vendrán todos los jugadores de la primera plantilla que no sean citados por su respectiva selección nacional», contó Belmonte el pasado jueves. No habrá suerte con Messi, cuya sanción expira el 3 de noviembre, solo diez días antes del encuentro a favor de los damnificados por la DANA.

El '10' del Barça fue sancionado el pasado 3 de agosto por la Conmebol por sus duras declaraciones contra este organismo al terminar la Copa América, en las que acusaba a la Conmebol de manejar todo a favor de Brasil. «No podemos ser parte de esta corrupción», dijo Messi. Por esas palabras se ha perdido los tres últimos partidos de la selección Argentina. Sí estará en los dos amistosos contra México de los días 17 y 20 de noviembre.

Antes de recibir al Talavera y después de ir a Granada El amistoso ante el Barça le vendrá al Cartagena entre una salida a la Ciudad Deportiva del Granada para enfrentarse al filial nazarí (jornada 12) y el choque en el Cartagonova frente al Talavera de Fran Alcoy (jornada 13). La prioridad para Gustavo Munúa, desde luego, está en la Liga. Y por eso en la alineación del Cartagena también habrá muchas novedades la tarde del amistoso ante el Barça. «El partido es lo de menos. Lo importante es el gesto precioso de los dos clubes. Hay mucha gente necesitada en la Región de Murcia tras las inundaciones y hay que colaborar con ellos», destacó Munúa el viernes.

Los peñistas del Efesé quieren estar en Marbella Los peñistas del Cartagena quieren acompañar a su equipo el próximo domingo en el Municipal de Marbella, donde los de Munúa se enfrentan a un equipo que todavía no ha perdido. El viaje que se ha programado cuesta 20 euros para peñistas, 22 para abonados y 25 para no abonados. El autocar saldrá a las 06.00 horas desde la explanada del Cartagonova y llegará a Marbella a las 12.00. Los expedicionarios volverán nada más terminar el encuentro y llegarán a Cartagena cerca de las 02.00 horas del lunes.