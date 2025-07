Breis: «Me considero tan capaz como el que más en 1°RFEF, Segunda y si algún día estoy en Primera»

Definitivamente, Manuel Sánchez Breis se ha convertido en el portavoz oficial del FC Cartagena, tal y como sucedió en los dos últimos mercados, el de ... enero y el del pasado verano. Tras medio año en silencio, el director deportivo vuelve a copar todo el protagonismo estos días en las presentaciones de los futbolistas (ya van quince nuevos) en la sala de prensa del estadio Cartagonova. A pesar de que hay un nuevo propietario, Alejandro Arribas, y un nuevo gerente, Víctor Alonso, Breis ficha, presenta y responde a los periodistas (cada vez menos) que se interesan por las cuestiones que se van acumulando en el día a día de un club cuya actividad desde el pasado 17 de julio es frenética.

No obstante, tras un par de importantes derrapes la semana pasada, el director deportivo albinegro ha aprendido la lección y ya solo está dispuesto a hablar de lo que a él le compete. Así, preguntado ayer por LA VERDAD por los motivos por los que el club ha estado sin pagar a los futbolistas del primer equipo y del filial durante los últimos cuatro meses, tras asegurar Paco Belmonte en septiembre que la entidad estaba en el «mejor momento económico desde que estamos en Segunda», Sánchez Breis tiró balones fuera. «No voy a hablar de temas económicos. Yo soy el director deportivo y solo hablo de temas deportivos», respondió Breis.

Tampoco contestó cuando este periódico le preguntó por las deudas acumuladas e impagadas con, al menos, media docena de representantes, entre ellos los de Bodiger, De Blasis y Abelardo y si estas le han perjudicado a la hora de cerrar alguna operación, algo que ya sucedió el pasado verano con el delantero argentino Panichelli. «Ya he dicho que no voy a hablar de temas económicos. Pero por fortuna, cuando llamo como director deportivo del Cartagena a un agente, la predisposición de todo el mundo es buenísima para venir. Ningún representante me ha dicho que no quiere traer un jugador al Cartagena. Otros lo pondrán más fácil, otros más difícil, pero nadie me ha dicho que no», contestó Breis.

«Un mal año de diez lo puede tener cualquiera, como futbolista, como director deportivo, como entrenador y como periodista», afirma Breis

Faltaba por hacer un balance de lo sucedido la temporada pasada, en la que el FC Cartagena fue arrastrando el escudo desde el principio de la competición y jamás estuvo en la pelea por la permanencia. Dos meses después del cierre de la liga en Segunda ante el Mirandés, con la última de los 31 derrotas consechadas, Breis hizo algo de autocrítica, de nuevo tras preguntas de LA VERDAD. «Cuando se hace una temporada como la que nosotros hicimos el año pasado es porque se hicieron muchas cosas malas. No una, ni dos, ni tres. Desde la dirección deportiva tenemos culpa, desde el club tenemos culpa, desde la plantilla tienen culpa. Todos pusimos nuestro granito de arena para que fuera un año muy malo. Lo iremos arrastrando durante tiempo, porque fue duro para todos pasar por lo que se pasó», contó.

«Pienso en positivo»

Y añadió que ese descenso está olvidado y en el departamento que él dirige ya solo se piensa en el futuro. «Yo me puse, en cuanto a la planificación de esta temporada, a reciclarme mentalmente en absoluto. Solamente pienso en positivo. Quiero pensar que, después de un año tan duro, vamos a conseguir formar una plantilla que gane muchos más partidos que pierda y que vamos a recuperar la ilusión y esa seña de identidad que siempre ha marcado al Cartagena desde que nosotros estamos en el club», dijo.

En ese sentido, se da la circunstancia de que los directores deportivos de los otros tres equipos que han bajado, Racing de Ferrol, Eldense y Tenerife, han sido despedidos. Sin embargo, él se mantiene en el cargo, incluso después de un cambio de propiedad en el Cartagena, lo que no deja de ser aún más rocambolesco.

«Estoy preparado para todo. En el mundo del fútbol, el que no esté preparado para todo se equivoca. Confío muchísimo en mí, en mi trabajo. Mi trayectoria está ahí. Me considero tan capaz como el que más en 1ª RFEF, en Segunda y si algún día estoy en Primera, en Primera. Un mal año de diez lo puede tener cualquiera, como futbolista, como director deportivo, como entrenador, como periodista. El nuestro fue muy malo, el mío como director deportivo fue muy malo, y espero que este año se parezca mucho más a los otros nueve que al del año pasado», apuntó un Sánchez Breis que no quiere mirar atrás y se centra solo en el nuevo proyecto que está construyendo.

La RFEF sigue sin validar la inscripción del Efesé en la competición, a solo 72 horas del final del plazo

«El equipo está inscrito totalmente. Antes de bajar he vuelto a preguntar, por si acaso, porque sabía que me iba a caer la pregunta. Es una cuestión del formalismo de la Federación Española a la que yo no puedo contestar, pero está todo en orden, todo presentado y el equipo inscrito. Es decir, sin ningún problema en ese sentido». Son palabras de Manuel Sánchez Breis, director deportivo del FC Cartagena, cuando se le preguntó ayer a mediodía por el hecho de que el club albinegro sea, junto al Avilés, el único que todavía no aparece como inscrito en 1ªRFEF.

Lo cierto es que en el club no hay ninguna preocupación, se ha pagado todo lo que se debía a los futbolistas con el dinero desbloqueado por LaLiga en la Comisixón Mixta con AFE y lo normal es que hoy mismo, a solo 72 horas de que el plazo termine, el FC Cartagena aparezca ya inscrito, de una vez por todas, en una tercera categoría que arrancará el último fin de semana de agosto.

Breis, además, explicó que la «transición ordenada» con Alejandro Arribas está siendo «muy buena», ya que «estamos trabajando todos de la mano, cada uno en su parcela. Todo el mundo sumando y ayudando al que tiene al lado, como deben hacer los jugadores dentro del campo».

Y, por último, lanzó un mensaje a los aficionados. «Mientras más seamos, mucho mejor. Vamos a pelear contra clubes que tienen el mismo objetivo, la misma historia, o incluso más, y una gran masa social. Queremos recuperar resultados, pero también esa grada prácticamente llena que tantas veces nos ha llevado a conseguir victorias y objetivos».