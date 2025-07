Breis confirma que el Cartagena está inscrito en las primeras presentaciones del verano

Pruden López Cartagena Jueves, 24 de julio 2025, 00:18 Comenta Compartir

El Cartagena empezó ayer con las presentaciones de futbolistas para esta temporada en Primera RFEF. Los primeros en pasar por la sala de prensa del Cartagonova fueron el portero Lucho García y los centrales Imanol Baz y Rubén Serrano. Los tres estuvieron acompañados por Manuel Sánchez Breis, el director deportivo que trató el tema de la inscripción en la categoría.

El primero en hablar fue Imanol Baz que se mostró firme con su decisión de venir al cuadro albinegro: «no tuve ninguna duda de firmar, es un gran reto para mí». El propio Baz se definió como «un central contundente, líder y agresivo» como ya demostró en el Unionistas. Su objetivo principal es «llegar al fútbol profesional y he venido aquí para que tanto el club como yo podamos cumplirlo» y «meter algún gol a balón parado».

El segundo fue Lucho García, el colombiano describió la competencia con Iván Martínez como «buena, porque nos hace mejorar a los dos». También habló sobre Jhafets, comparándolo con su situación cuando era internacional: «Jhafets me recuerda mucho a mí cuando tenía su edad, creo que tiene muchas cualidades». De sus características destacó que «está en mi personalidad ser líder porque los porteros tenemos una visión privilegiada del juego para ayudar a los compañeros». También remarcó su «fe inquebrantable».

«Viví dos ascensos con más de 20.000 personas en el campo, pero el año pasado fue muy malo», destaca Rubén Serrano

El último de los jugadores en hablar fue Rubén Serrano, el central onubense se ha embarcado en su primera experiencia lejos de su Huelva natal donde viene de una temporada difícil: «el año pasado fue muy malo en todos los aspectos, pero el futbolista tiene que vivir todos los aspectos del fútbol, también viví dos ascensos con más de 20.000 personas en el campo», y adelantó que «vamos a ser un equipo sólido, compacto y con buen trato de balón para llevar el peso del partido».Además, negó tener presión alguna: «no vengo con ninguna presión, vengo con ganas de reivindicarme y conseguir el ascenso».

Breis intentó aclarar dudas

Por último, Breis habló sobre la incertidumbre acerca del retraso en la inscripción del equipo en la categoría: «el club ya está inscrito y no hay ningún tipo de problema», destacó el director deportivo que la no aparición en la resolución lo achacó a «otras circunstancias, no porque no esté inscrito» y negó que haya problemas económicos: «no hay problema con el dinero, sino no habríamos fichado a tantos jugadores ni a un cuerpo técnico».

También habló sobre el rol de Javi Hernández, colaborador en la dirección deportiva: «Javi conoce muy bien los mercados de México y la zona de Madrid, es uno más de nosotros».

Temas

Cartagena FC