De Blasis celebra sus 500 partidos: «No pensé que este sueño se cumpliría» «Que Musto y yo seamos los extranjeros que más veces han vestido la camiseta del Cartagena habla de nuestro sentido de pertenencia», dice

Francisco J. Moya Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:31

El argentino Pablo de Blasis (La Plata, 37 años) alcanzó el viernes en Sevilla una cifra increíble de partidos en el fútbol profesional: 500 encuentros. De esos, 110 han sido con el Cartagena. Y está a solo cinco de superar los 115 que disputó con el Mainz alemán, el club cuya camiseta más veces se ha puesto en una trayectoria con pasos por su equipo de toda la vida, el Gimnasia y Esgrima (94), el Asteras Tripoli griego (90), el Eibar (58) y el Ferrocarril Oeste (33).

«Cumplir los 500 partidos es especial, porque te hace revivir muchas cosas y te recuerda lo que viviste de chico. Hace 17 años cuando debuté en Primera no me paré a pensar en lo que iba a venir. Yo soñaba con venir a jugar a Europa, pero nunca pensé en que este sueño se cumpliría. 9 de cada 10 argentinos queremos ser futbolistas y yo he podido ser profesional y alcanzar los 500 partidos», dijo el medio argentino en una entrevista con los medios oficiales del club.

De Blasis es ya el extranjero con más partidos disputados en la historia del Cartagena, rebasando a su amigo Damián Musto. «Superar a Dami es un honor. Hay un sentido de pertenencia en ambos muy claro y estas cifras lo demuestran. También le doy chance al club por haber querido que nosotros nos quedáramos aquí», explicó el Chiquito.

Ya piensa en la semana que entra, posiblemente la más especial del año. «El partido de Copa con el Valencia es muy bonito y ya tenía ganas de vivir un derbi contra el Real Murcia, porque todo el mundo me ha hablado de este partido y de lo especial que es en la Región. Seguro que el campo se va a llenar los dos partidos y espero que nuestra afición se pueda divertir. A los que están viniendo todos los domingos les damos las gracias y seguro que a partir de ahora van a estar más entusiasmados con el horizonte que tenemos. Necesitamos el apoyo de todos para lograr nuestro objetivo», concluyó De Blasis.

