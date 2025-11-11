Belmonte sigue trabajando en la sombra y paga ya facturas atrasadas

Paco Belmonte no pisa el palco del estadio Cartagonova desde la temporada pasada, no habla públicamente desde febrero y hace quince días desapareció definitivamente del ... plano deportivo al despedirse de futbolistas y cuerpo técnico en una sesión de entrenamiento. Sin embargo, el proceso de compraventa a Alejandro Arribas sigue atascado y el todavía presidente del Cartagena no puede quedarse de brazos cruzados.

Hasta que un notario diga lo contrario, Belmonte va a figurar como presidente del Efesé y como miembro del Consejo de Administración junto a su hermano Mariano y el director deportivo Manuel Sánchez Breis. Mariano sigue compartiendo en sus redes sociales información del club y Breis, por el contrario, ya no va a los entrenamientos ni partidos. Pero Paco Belmonte sí trabaja en la sombra, a menudo acude a las oficinas del estadio y asume tareas de gestión en el día a día para evitar que la SAD quede paralizada a todos los niveles. Es más, el pasado viernes se presentó en el entrenamiento del equipo en La Manga Club y antes de que los jugadores se subieran al autobús para viajar a Teruel habló con los capitanes y con el técnico, Javi Rey.

LA CIFRA 6.000 euros aproximadamente, debe el club al proveedor Confitería Gallego por los servicios prestados en las temporadas 2022/23 y 2023/24. Belmonte ya ha afrontado estos últimos días casi la mitad de esa deuda antigua.

Belmonte transmitió un «mensaje de tranquilidad» a Ortuño, De Blasis, Nacho, Fran Vélez y Javi Rey, quienes le escucharon con atención y le dieron las gracias por acercarse a hablar con ellos. Les dijo también que era optimista y que pensaba que la operación se iba a cerrar pronto. Pero que mientras eso no sucediera él seguirá «atendiendo» las necesidades de la plantilla.

El caso es que Belmonte se fue, pero realmente no se ha ido del todo. Según ha podido saber LA VERDAD, el presidente del Efesé ha empezado a moverse y a asumir facturas pendientes a proveedores de diferente calado. El club debe dinero a decenas de pequeñas, medianas y grandes empresas por un volumen de alrededor del millón de euros. Y muchos no pueden esperar más.

LAS CLAVES Decisiones urgentes Hay cuestiones que obligan al presidente a seguir trabajando cada día en la entidad hasta que se aclare la compraventa

Asuntos importantes Hay que gestionar precios de la eliminatoria copera y del derbi regional, ambos en menos de un mes

Otra transición OTRA TRANSICIÓN Continuar así varios meses, adelantar posibles ingresos y tener a Castellano como figura institucional es un escenario que se valora

Uno de los proveedores que ha empezado a recibir pequeñas transferencias es la Confitería Gallego. Durante años, esta empresa suministró al club numerosos servicios de catering tanto en el palco del Cartagonova, la zona exclusiva del FCC Business en el fondo sur bajo y en eventos privados que se realizaban en este espacio de empresas. Bandejas variadas de salados que se acumularon sin pagar. Esta firma cartagenera con varios locales en el municipio formó parte de la iniciativa FCC Business y los días de partido puso empanadillas, dulces y canapés en el palco.

Las temporadas 2022/23 y 2023/24 fueron las últimas de este proveedor. Ese verano de 2024, el espacio FCC Business dio un giro y se reinventó al quedar en manos de la cafetería Madness. Y de ahí viene pendiente una factura a Confitería Gallego generada por un valor aproximado de 6.000 euros. El club aún no ha resuelto la totalidad de ese montante, pero en las últimas semanas ha sido el propio Paco Belmonte el que ha empezado a moverse para de momento completar ya prácticamente la mitad de esas facturas pendientes con este proveedor. Más allá de eso, esto es una evidencia de que el presidente sigue trabajando en la sombra y no se detiene, sabiendo que el proceso de compraventa se demora más de lo esperado inicialmente y no puede quedarse de brazos cruzados.

Mover pagos

En este sentido, si la compraventa se alargara más de la cuenta fuentes consultadas por este diario sostienen que Belmonte sería capaz de alargar su estancia en las oficinas del Cartagonova «unos meses más». Con el dinero de subvenciones, mecanismos para prolongar pagos y si fuera necesario el adelanto de algunos otros, el aún presidente aguantaría un tiempo más si hiciera falta, colocando a José Luis Castellano, de Inmohogares, como figura institucional en el palco.

Fuentes cercanas al club ven al presidente capaz de estirar su tiempo unos meses si se demora más la llegada de Arribas

De hecho, próximamente deben tomarse importantes decisiones. De cara a la primera semana de diciembre, en menos de un mes, hay que poner precios y gestionar tanto la eliminatoria de la Copa del Rey como el derbi regional ante el Real Murcia. Este primer choque puede ser contra un Primera o Segunda División el 2, 3 o 4 de diciembre, mientras que el domingo 7 se ha fijado el de la visita grana. Ese día pasarán por taquilla los casi 6.000 abonados.

Las partes quieren intentar cerrar la venta esta misma semana

El equipo de trabajo de Alejandro Arribas inició ayer la semana con cierto optimismo para cerrar su entrada definitiva en el Cartagena. El exfutbolista, Víctor Alonso y Javier Hernández confían en que durante estos días se desatasque la situación, las partes lleguen a un acuerdo, Duino Inversiones ceda el 100% de las acciones y el Consejo de Administración dimita de sus responsabilidades para que se pueda elevar ante notario y elevar el pacto al Consejo Superior de Deportes.

Como ya avanzó este diario la semana pasada, la voluntad de Arribas y de Belmonte es solventar la situación antes del partido del día 23 en casa contra el Eldense. Ese es el plan de las dos partes, pues les gustaría evitar que se repitiera la escena de hace dos semanas: un palco huérfano de directivos locales y nuevas manifestaciones de la Federación de Peñas en la puerta del estadio Cartagonova. El contrato que prevalece de compraventa es el firmado el 17 de julio, pero Arribas pretende que sea el que acordaron verbalmente el 30 de octubre.