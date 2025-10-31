Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé Los tres directivos reciben el aplauso del equipo antes del entrenamiento en el Cartagonova

Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y Sívori acudieron este viernes al entrenamiento del Cartagena para despedirse de jugadores y cuerpo técnico. Las tres caras visibles de la entidad albinegra dedicaron unas palabras a los chicos de Javi Rey en un momento emotivo de abrazos y aplausos. El momento significó el cierre de una era iniciada en abril de 2015 y que dará ahora paso a una etapa capitaneada por el ex futbolista Alejandro Arribas.

El presidente, el director deportivo y la mano derecha de este reunieron en un círculo pasadas las diez y media de la mañana. Cada uno dedicó unas palabras a los presentes que se correspondió con aplausos, palmadas y abrazos. Seguidamente abandonaron el lugar y dio inicio la sesión de trabajo, previa al partido de mañana (Cartagonova, 18.30 horas) contra el Villarreal B.

Ayer jueves se alcanzó un acuerdo para que de ahora en adelante Alejandro Arribas y su equipo de trabajo, entre ellos Víctor Alonso y Javier Hernández, tomen el control de la SAD albinegra. La parte compradora asume que en unas semanas todo será oficial con la firma de documentos ante notario y la notificación oficial al Consejo Superior de Deportes. Próximamente se sucederán los nuevos cargos y se establecerá un nuevo consejo de administración. Del Cartagena también se marcha el hermano de Paco Belmonte, Mariano, así como uno de los estrechos colaboradores del día a día: César Remón.

