Una batalla increíble con un final amargo para el FC Cartagena

El resultado volvió a ser el de siempre: 1-2. Venció el Valencia sufriendo en el Cartagonova, un estadio en el que siempre gana pero ... en el que también siempre sufre. Eso sí, nunca tanto como anoche, ya que en sus dos anteriores visitas jamás había estado tan en el alambre. Díaz de Mera pitó un penalti a favor del Efesé a falta de dos minutos para que terminara la prórroga tras una mano de Comert cuando Kevin armaba el disparo. La pena máxima la iba a lanzar Luismi Redondo, pero De Blasis tiró de galones y tuvo una victoria para el recuerdo en sus botas. Ajustó bastante el tiro, a la izquierda de Dimitrievski, pero el arquero macedonio demostró que es de élite absoluta. Se fue con todo a ese poste y sacó la bola. Se quería morir el Chiquito. Y la afición local.

FC Cartagena Iván Martínez; Perejón, Fidalgo, Imanol Baz, Nil Jiménez (Nacho, 78); Edgar, Chuca (De Blasis, 68); Calderón (Diego Gómez, 58), Ander Martín (Luismi Redondo, 58), Nacho Sánchez (Chiki, 90); y Ortuño (Kevin, 68). 1 - 2 Valencia Dimitrievski; Foulquier (Thierry, 63), Iranzo, Comert, Jesús Vázquez; Santamaría, Ugrinic (Javi Guerra, 71); Ramazani (Hugo Duro, 45), Dani Raba (Diego López, 63, Danjuma (Luis Rioja, 63); y Lucas Beltrán (Almeida, 100). Goles: 1-0, Ortuño (minuto 21). 1-1, Lucas Beltrán (minuto 79). 1-2, Javi Vázquez (minuto 120).

Árbitro: Díaz de Mera (manchego ). Amarillas a los locales Chuca, De Blasis y Kevin y a los visitantes Diego López, Comert y Javi Guerra. Doble amarilla y roja a Santamaría en el 100. Roja directa a Javi Rey en el 90.

El estadio: Cartagonova. 6.606 espectadores, unos 300 de Valencia.

Dos minutos después, en la última acción del choque, los albinegros no supieron sacar del área un balón suelto tras un córner botado por Luis Rioja y Jesús Vázquez, con una pizca se suerte, la metió en la jaula y le dio un pase agónico a la tercera ronda al equipo de Corberán. Impactó ver la celebración de todo el banquillo che. Un campeón de Europa (en horas muy bajas, eso sí) festejando a lo grande una clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey en el campo de un rival que está dos categorías por abajo. Pero así se vieron los visitantes. Y así sacaron toda esa angustia al final.

Para el Cartagena es un golpe anímico terrible: porque a este corajudo grupo de muchachos que tan bien dirige Javi Rey le pasó lo que lleva pasando al Efesé toda la vida. Y es que no hay ni una sola vez que algo salga bien cuando se trata de rematar la faena, repartir ilusión entre tu gente y darte un capricho. Esperaba en la siguiente ronda un grande de Primera muy grande. Y en dos minutos se le escapó ese sueño al Cartagena, los que fueron desde el penalti que no pudo marcar De Blasis hasta el gol que se encontró Jesús Vázquez.

Terminaron muy tocados los locales, sobre todo porque lo tuvieron muy cerca. Pero cuando se haga de día y recapaciten tendrán que olvidar el castañazo. Primero, porque el derbi está a la vuelta de la esquina y no hay tiempo para lamentarse. Segundo, porque fueron muchas más las cosas positivas que las negativas que dejó este partido.

Ortuño resucita

Vamos con la primera de ellas. Definitivamente, a Alfredo Ortuño siempre se le enciende la luz cuando juega contra el Valencia. De hecho, si cada fin de semana tuviera delante al conjunto che sería pichichi en todas las competiciones, ya que sale a gol por partido contra los de Mestalla. A Jaume Domenech le marcó hace tres años en aquel penalti a medio camino entre lo cómico y lo viral por la posición adoptada bajo palos por el portero recientemente retirado. A Jaume volvió a marcarle hace casi dos años en un mano a mano. Y anoche, de nuevo tras quedarse solo ante el meta visitante, superó a Dimitrievski.

El fútbol es un estado de ánimo y, desde ese tanto el ariete yeclano, que tan mal ha estado en los últimos meses, pareció un jugador diferente. Se convirtió en el faro ofensivo de su equipo, protagonizando una enorme pelea con los centrales valencianistas, Iranzo y Comert, que en bastantes ocasiones perdieron en el cuerpo a cuerpo con el '9' local.

Solo faltó algo más de tiempo para hacer el segundo a un Cartagena que fue mejor que su rival en un primer tiempo donde Ander Martín, asistente en el 1-0 tras un error garrafal de Danjuma, Calderón y Edgar brillaron como nunca. No obstante, el MVP en los locales fue Imanol Baz, convertido en un 'kaiser' que negó una y otra vez a Dani Raba y Lucas Beltrán la oportunidad de darle la vuelta y chutar. Fidalgo, improvisado central por la falta de efectivos en el eje de la zaga, combinó muy bien con Imanol Baz y fue creciendo muchísimo.

El cansancio fue haciendo mella en los de casa. Y el Valencia fue mejorando y dando pasos hacia adelante tras el descanso. Se fue exhausto Ortuño y se quedó el Cartagena sin su único plan posible a esas alturas de partido: el de buscar lanzamientos largos a su ariete, para que este bajara la pelota en campo contrario, abriera a una banda y se generara peligro ante el marco de Dimitrievski.

Luis Rioja lo cambia todo

Porque mediado el segundo acto , Corberán se dio cuenta de que la eliminatoria se le escapaba y él mejor que nadie sabe que no está el horno para bollos en Mestalla. Y metió a Thierry, Diego López y Luis Rioja para que arreglaran la situación. En el descanso había puesto a Hugo Duro.

Luis Rioja fue, sin duda, el hombre que cambió el rumbo del encuentro. Tenía una misión: evitar un ridículo histórico del Valencia en el Cartagonova. Y se la tomó muy en serio. Se adueñó del partido y cada vez percutió por su banda le hizo un roto a Nil Jiménez, que en medio del asedio solo podía mirar al banquillo pidiendo un poco de misericordia. El chico estaba completamente superado por la estrella valencianista y suplicaba por un cambio que Javi Rey tardó en realizar. Lo hizo justo después del gol del empate, cuando lo suyo es que Nacho hubiera entrado por Nil en cuanto Luis Rioja comenzó a dejar claro que iba a destrozar al '3' albinegro.

Hasta el triple cambio de Corberán, el Valencia había tenido la pelota, pero exceptuando un par de remates lejanos de Ugrinic no había creado peligro. Con Luis Rioja en el campo la cosa cambió: el asedio a la portería de Iván Martínez era total y el 1-1 se veía venir. Llegó, no obstante, de la manera más absurda, tras una falta de entendimiento entre Iván Martínez y Nil Jiménez. La jugada estaba controlada, pero se liaron dentro del área chica y permitieron que Lucas Beltrán.

Resistió el Cartagena hasta el 90 y en la prórroga volvió a crecerse. Chiki y Diego Gómez pudieron marcar. También Luis Rioja y Hugo Duro, en remates que se fueron a la madera. Se fue a la calle Santamaría y llegó el 'casi milagro' en ese penalti finalmente errado por De Blasis. Fue un final cruel. Como siempre por aquí.