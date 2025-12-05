La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De Blasis lamentando el penalti fallado.

Ver 49 fotos
De Blasis lamentando el penalti fallado. Antonio Gil / AGM

Una batalla increíble con un final amargo para el FC Cartagena

El Efesé vuelve a llevar al límite a un Valencia que pasa con un gol de Jesús Vázquez en el 120 tras fallar De Blasis un penalti en el 118

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:30

Comenta

El resultado volvió a ser el de siempre: 1-2. Venció el Valencia sufriendo en el Cartagonova, un estadio en el que siempre gana pero ... en el que también siempre sufre. Eso sí, nunca tanto como anoche, ya que en sus dos anteriores visitas jamás había estado tan en el alambre. Díaz de Mera pitó un penalti a favor del Efesé a falta de dos minutos para que terminara la prórroga tras una mano de Comert cuando Kevin armaba el disparo. La pena máxima la iba a lanzar Luismi Redondo, pero De Blasis tiró de galones y tuvo una victoria para el recuerdo en sus botas. Ajustó bastante el tiro, a la izquierda de Dimitrievski, pero el arquero macedonio demostró que es de élite absoluta. Se fue con todo a ese poste y sacó la bola. Se quería morir el Chiquito. Y la afición local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  3. 3 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  4. 4

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  8. 8

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar
  9. 9 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería
  10. 10

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una batalla increíble con un final amargo para el FC Cartagena