El Barça y el Efesé, de la mano por la DANA

Será la cuarta vez que el primer equipo del FC Barcelona juegue en el estadio Cartagonova. La primera ocasión fue el 25 de enero de 1989; la segunda, el 23 de agosto de 1996; y la tercera y última, el 6 de diciembre de 2013, en aquel histórico partido de los muchachos de Tevenet, en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que terminó 1-4 pero con el subidón del tanto inicial de Fernando. Esta vez, los azulgranas viajarán hasta Benipila el miércoles 13 de noviembre. No importará el resultado ni las estrellas que se queden en casa, porque lo importante de ese día en el amistoso solidario contra el Efesé no será otra cosa que llenar el estadio. Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a ayudar a los afectados por el bestial paso de la DANA por la Región, y en concreto por la comarca de Cartagena, en septiembre. Sobre todo, Los Nietos, Los Urrutias y Los Alcázares.

El encuentro se disputará las siete de la tarde, y fue anunciado por el presidente del club, Paco Belmonte, en el acto de presentación de las 25 primeras firmas que se han sumado al club de empresas FCC Business, sumando alrededor de 75.000 euros. La primera entidad beneficiada será el Club Deportivo Adaptado ICUE Santa Ana.

Para tenerlo claro Cuándo Es el 13 de noviembre, a las 19 horas, contra el FC Barcelona. Las entradas se pondrán a la venta a partir del lunes o martes, a un precio todavía por determinar. El club planteará una Fila 0. Cómo Partido amistoso a beneficio de los afectados por la DANA que sufrió la Región de Murcia en septiembre. Coincidirá con el parón por las selecciones. Última visita La última vez que el Barça visitó el estadio Cartagonova fue el 6 de diciembre de 2013, en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Ganaron los azulgranas 1-4, pero los albinegros se adelantaron en el marcador con un gol de Fernando que provocó la locura en la grada. Por qué Es la primera acción solidaria que lanza FC Cartagena Business, el club de empresas que presentó hace dos semanas el Efesé y que ya ha captado el interés de 25 empresas, con 75.000 euros recaudados. Otros. La iniciativa incluye dos proyectos un parking solidario en la zona sur del estadio y un palco vip en el fondo sur bajo. No hay fechas para su puesta en marcha. Las 25 empresas Allianz Seguros, Hotel Alfonso XIII, Arocam Mecanizados, Ayuntamiento de Cartagena, Gasolinera BP, Cabisuar, Casa Tomás, Carpenter's Son, Estrella de Levante, FC Cartagena, Federación de Fútbol de la Región de Murcia, Virgen de la Caridad, Inmohogares, Jimsa, La Caixa, La Pañería, Pequeña Moma, Rótulos Sáez, Ricardo Fuentes e Hijos, Royalverd, Talasur, 7 Región de Murcia, Terrabus, Terra Fecundis y Viajes Ortuño.

Un acto «de magnitud»

El partido contra los de Valverde es la primera gran acción solidaria de FCC Business, dado a conocer al público hace apenas dos semanas y que, con este anuncio, lógicamente ha dado un importante de visibilidad al resto del tejido empresarial.«Lo importante era hacer algo de dimensión. Desde que ocurrió la desgracia [el paso de la DANA por la Región] nos habían pedido ayuda. Queríamos poner el sello del Cartagena, y ayudar de verdad. Dar 500 euros o ayudar a limpiar, que teníamos que haber ido pero no pudimos por la agenda, hubiera sido una acción más y quizá no hubiera sido de la importancia que debe tener el club. Nos pusimos manos a la obra», relató Belmonte tras el acto de las 25 empresas, que tuvo lugar en un abarrotado palco VIP.

Los abonados tendrán preferencia para sacar las entradas, cuyos precios se conocerán el lunes

«Es cierto que el Cartagena tiene buena imagen allí de cuando el Barcelona vino aquí [en 2013 y, más adelante, en 2017, en la fase de ascenso contra el filial azulgrana y a la que acudió el presidente Josep María Bartomeu]. Nos pusimos en contacto con ellos y en un primer momento parecía que no iba a ser posible, pero después la respuesta fue positiva. Nos dieron el 'ok' hace 48 o 72 horas, a falta de unos últimos flecos. Ya nos lo han confirmado y estamos muy contentos de llevar a cabo un acto de esta magnitud», explicó.

El precio de las entradas se dará a conocer el lunes o el martes, con el fin de «llenar el Cartagonova» y de que «todos mostremos el carácter solidario». «No se trata de poner precios altos o bajos; la estrategia va a ser clave». El Cartagena tiene pensado lanzar alguna estrategia para «sumar a las empresas», además de poner en marcha una 'Fila 0' y no hacer diferencias entre abonados y no abonados, más allá de la «preferencia» para ir a las oficinas y sacar la entrada antes.

El partido coincidirá con un parón de los equipos de Primera por las selecciones. Eso, lógicamente, hará que futbolistas como Messi y Griezmann no viajen hasta Cartagena al estar defendiendo la camiseta de su país. «El compromiso del Barcelona es que van a venir todos los jugadores que no estén seleccionados, luego jueguen o no. No hay que lamentarse por eso. Esto es solidario y a mí me da igual. Con esto hemos demostrado que estamos vivos: nos podíamos haber quedado de brazos cruzados y quitarnos de en medio. Hay que recaudar lo máximo posible», dijo Belmonte, y agradeció la predisposición del Barça, porque no es habitual que en fechas tan saturadas acepte este tipo de compromisos.

El club de empresas seguirá dando pasos y en breve está previsto anunciar el nombre de las 25 siguientes. Ya aparecen en diferentes dependencias del estadio y en la web. La iniciativa tiene dos proyectos, un parking solidario en la zona sur del estadio y un palco vip en el fondo norte bajo. En ambos se necesita el permiso municipal. «El palco lo podemos hacer ya mismo y estrenarlo ante el Barça. No se toca la estructura. Hay que hablar ya con el Ayuntamiento».