Arribas y Víctor Alonso hablan con los ediles José Martínez y Cristina Mora.

El Ayuntamiento media con las dos partes para ayudar a cerrar la compraventa del Cartagena

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:34

El Ayuntamiento de Cartagena está mediando en el proceso de compraventa del Efesé. Según pudo saber LA VERDAD, existen conversaciones entre las dos ... partes de la operación para ayudar a que esta llegue a buen puerto, se cierre definitivamente la etapa de Paco Belmonte y el equipo de trabajo de Alejandro Arribas acceda al 100% del accionariado con todos los poderes.

