El Ayuntamiento media con las dos partes para ayudar a cerrar la compraventa del Cartagena
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:34
El Ayuntamiento de Cartagena está mediando en el proceso de compraventa del Efesé. Según pudo saber LA VERDAD, existen conversaciones entre las dos ... partes de la operación para ayudar a que esta llegue a buen puerto, se cierre definitivamente la etapa de Paco Belmonte y el equipo de trabajo de Alejandro Arribas acceda al 100% del accionariado con todos los poderes.
El Ayuntamiento nunca se ha quedado al margen de esta cuestión, aunque ha tomado una postura parcial, de abrir conversaciones con las dos partes y de alguna manera tender puentes y estar a disposición de lo que fuera necesario. Así, desde un principio se abrieron conversaciones con Alejandro Arribas y desde el Ayuntamiento se le facilitaron los contactos del presidente de las peñas y de la asociación de veteranos, como carta de presentación a dos colectivos representativos de la masa social albinegra. También se le invitó a conocer la ciudad.
Anteriormente el Ayuntamiento también colaboró para tender puentes en la posible llegada de un fondo extranjero americano, y se estuvo presente en reuniones que en su momento compartieron Belmonte y el presidente del Jimbee Cartagena de fútbol sala Miguel Ángel Jiménez Bosque. Ahora, sin hacer declaraciones al respecto por el momento, abogan porque este proceso de compraventa fructifique y llegue a buen puerto. Entienden que es la solución a que todo esto termine y se pueda empezar un nuevo ciclo en el primer equipo deportivo del municipio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión