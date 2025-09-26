El Atlético Sanluqueño, un equipo trampa que pone a prueba al invicto Cartagena

Sanlúcar de Barrameda es la siguiente parada en el calendario para el Cartagena, que el próximo domingo (12.00 horas) culminará una semana de ... más de 2.000 kilómetros de autobús. Que si ya de por sí el viaje hasta El Palmar es una paliza, hay que sumarle la visita a Sabadell del pasado miércoles para jugar lo que restaba del partido suspendido.

El Efesé marchará hacia la localidad gaditana el próximo sábado y hará noche allí para poder disputar el encuentro contra el Sanluqueño el domingo a mediodía. Un lugar idílico para el Efesé donde ha ganado en cuatro de sus cinco visitas ligueras.

El equipo de José Herrera es una de las revelaciones de este inicio de competición, donde todavía no conocen la derrota y buscarán ante el Efesé celebrar el primer triunfo en casa del año. De momento, los gaditanos han empatado sus dos encuentros, mismo resultado que han sacado los de Javi Rey en sus duelos a domicilio.

Un patrón que se repite

El caso del Atlético Sanluqueño es algo sorprendente. Fuera de cualquier porra de verlos tan arriba en la clasificación cuando el pronóstico más acertado que les rodea es el de la lucha por el descenso, por lo menos es lo que han demostrado en sus tres temporadas previas en esta categoría.

A TENER EN CUENTA Expulsiones En todos los partidos que ha jugado este año ha habido alguna roja para alguno de los dos combinados.

Capacidad ofensiva Los de Herrera son un equipo que llega y acaba la jugada. 53 disparos llevan en los cuatro duelos.

Jugador a seguir Zequi está consolidado en la categoría. Es la estrella del Sanluqueño. No ha marcado todavía.

Sus comienzos siempre son ilusionantes, pero la temporada se les hace larga y acaban con el agua al cuello para intentar salvarse. Sorprende que en 2022 comenzaron el año con 8 puntos de 12 posibles y ha sido la única vez que han descendido. Lo hicieron con 46 puntos, misma puntuación que les valió para salir del pozo y mantener la categoría el pasado mes de mayo; casualmente, el pasado curso fue su peor inicio. Su otra experiencia en Primera Federación fue la de su regreso en 2024. Empezaron mejor que este año con 7 tantos en su casillero pero, de nuevo, volvieron a pedir la hora, acabando cerca del descenso.

Seguro que José Herrera y su renovado vestuario quieren zanjar el asunto de la permanencia cuanto antes y, a partir de ahí, si puede ser, soñar con cosas más grandes. De la plantilla del año pasado solo repiten cuatro futbolistas. Kikín, Julio Cabrera, Castellano y Javi Feria viven su segundo curso en El Palmar y son los más veteranos del equipo, a los que se les pueden sumar Paquito Mwepu y Zequi Díaz porque ya estuvieron en la disciplina del Sanluqueño algunas temporadas atrás. Todos los demás efectivos son nuevos inquilinos en Sanlúcar.

Es un equipo joven, al que además se le añade el hándicap de la inexperiencia en la categoría. Menos Zequi, Mwepu y Sato, todos los nuevos fichajes vienen de Segunda Federación. Es una apuesta arriesgada sobre el papel, pero que, a sabiendas de que es muy difícil competir con los cocos por los mejores jugadores de la categoría, optan por acudir a otro tipo de mercado para buscar las piezas necesarias para cumplir el objetivo.

A los blanquiverdes se les dan bien los comienzos de liga, pero luego la temporada se les hace larga y acaban sufriendo

De momento, la apuesta por José Herrera como líder del vestuario va bien encaminada. El de Jerez de la Frontera llegó al Atlético Sanluqueño cuando faltan tres jornadas y lo salvó con dos victorias y un empate, lo que le valió para que la directiva confiara en él de cara a esta temporada. Herrera no ha fallado y sigue invicto en el banquillo gaditano. Su equipo muestra sobre el césped una valentía encomiable con mucha llegada sobre la meta rival.

El Sanluqueño recibe al Cartagena después de haber disparado 53 veces, 29 a puerta, lo que sale una media de 13'25 por encuentro. La poca precisión y las expulsiones han protagonizado el inicio liguero de los blanquiverdes.

El partido contra el Atlético Madrileño estuvo igualado, ambos tuvieron ocasiones para desnivelar la balanza, pero la más clara la tuvo Agustín Juárez en el último minuto. En el estreno ante su público rescató un punto tras haberse quedado con uno menos en el minuto seis por la expulsión de Diallo. La doble amarilla de Sergi al borde del descanso igualó los efectivos sobre el césped, pero el gol de López-Pinto amplió la ventaja. Aún así, los de Herrera fueron mejores que su rival y consiguieron el empate a dos en el último minuto.

José Herrera sigue invicto como entrenador de los andaluces después de siete partidos y una salvación de por medio

Lo que unas rojas te dan, otras te quitan. Eso debió pensar el entorno del Sanluqueño cuando se llevaron la victoria contra el Nàstic y empataron a uno contra el Teruel. En ambos partidos, los rivales vieron la cartulina roja. Los catalanes se llegaron a quedar con nueve jugadores, eso sí, cuando eso ocurrió, el marcador ya lucía un 0-2. Mientras, los turolenses se quedaron con diez cuando mandaban en el electrónico, pero tras la roja a Relu, Gallastegi puso las tablas en un partido en el que merecieron mucho más.

Ninguna incógnita

En este primer tramo de competición, José Herrera ha ido perfilando un once en el que la mayoría de sus piezas estaban claras. Kudakovskiy, Trapero, Julio Cabrera, Tounkara, Rodri, Javi Feria y Zequi Díaz siempre han salido de inicio en estas primeras cuatro jornadas. Los otros cuatro puestos han ido variando, pero sus dos últimos onces han sido idénticos. Las expulsiones en la zaga han dejado la línea de cuatro defensores clara. A Kikín y a Diallo les han pasado factura sus respectivas expulsiones. Ambos empezaron como titulares, pero ahora sus sitios los ocupan Sola y Castellano.

El doble pívote estará compuesto por el inamovible Tounkara y Sato. El ex del Yeclano le ha ganado la partida a Gbizie con sus goles llegando desde atrás. La línea de tres cuartos de campo, si no hay ninguna sorpresa de última hora, también tiene nombres y apellidos. Rodri, en la derecha, y Zequi Díaz, en la izquierda, serán los extremos de un esquema en el que Javi Feria hará de enganche con el delantero, la duda más clara. Agustín Juárez parte con ventaja sobre Arruabarrena, pero ninguno ha visto puerta todavía. Al igual que la estrella Zequi, que ha fallado varias ocasiones claras en este inicio y espera quitarse esa espina ante el Efesé.