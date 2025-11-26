Asunto cerrado: el FC Cartagena, vendido a Alejandro Arribas por 5'5 millones de euros El acuerdo entre Duino y Cortadone será oficial en las próximas horas y a partir de este jueves la nueva gerencia se pondrá a los mandos del club

Asunto cerrado. Duino Inversiones ya es historia en el FC Cartagena y Alejandro Arribas, a través de su empresa Cortadone Inversiones SL, se convierte en el nuevo dueño al adquirir el 100% de las acciones por un precio de 5'5 millones de euros. El acuerdo será oficial en las próximas horas.

Paco Belmonte deja de ser el presidente después de 10 años, donde tuvo una crecida de popularidad brutal, pero su gestión y su actitud en los últimos años echaron por tierra el cariño que se había labrado de la afición. La marea albinegra ha estado esperando durante muchos meses su adiós y nunca van a olvidar lo que hizo con el equipo de sus amores. Arribas, además de dueño, será el nuevo presidente del club.

Con el exfutbolista llegarán Víctor Alonso y Javier Hernández, director general y director deportivo, respectivamente. Ardua tarea la que tiene el nuevo núcleo duro de los despachos albinegros: reducir la deuda, que estiman en torno a unos 4 millones de euros. Ahora, ya con plenos poderes, deberán hacer una auditoría para saber a ciencia cierta cuál es la deuda exacta y empezar a buscar fórmulas de ingresos para pagar esa cantidad ingente de dinero. De momento, si la afición responde, cuentan con las taquillas de los partidos más importantes del año. La eliminatoria de Copa del Rey contra el Valencia y el derbi frente al Real Murcia. Poner los precios de las entradas para estos choques es el paso más próximo, algo que iba a ocurrir este miércoles a las 12.00 horas, pero Arribas ha preferido que saliesen cuando el acuerdo estuviese firmado.

Estos ingresos pueden aliviar pagos como los 800.000 euros de deuda que tienen con Hacienda y la Seguridad Social, la media docena de embargos, de hasta seis acreedores distintos, o los 180.000 euros que tienen que pagarle a Ríos Reina en un plazo de cinco meses. Las púas con la administración pública le impiden recibir los derechos televisivos por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El 'quid' de la cuestión

Han sido semanas de tira y afloja entre Duino Inversiones, representado por Fernando Carreño, estrecho colaborador de Felipe Moreno, y Alejandro Arribas. Todo estaba atado aquel jueves 30 de octubre cuando se anunció el acuerdo, pero saltó por los aires dos días después. Desde ese preciso instante, las partes llevan negociando una solución óptima para todos.

El trato con Belmonte estaba hecho desde hace días, recordemos que el ya expresidente tenía el 15% de las acciones. No estaba poniendo ninguna traba a la entrada de Arribas a la SAD.

El punto del acuerdo que quedaba por desatascar era el préstamo de 2'5 millones de euros que Felipe Moreno hizo de manera particular al Efesé. En julio de 2025, los intereses habían causado que ese dinero se incrementase hasta los 2.752.000 de euros por los intereses. Lo que se discutía era el cuándo y el cuánto se iba a devolver, además de la garantía de que eso iba a pasar.

Arribas aseguró que podía hacer frente a ese cargo con la garantía de avales, pero quería que ese importe se redujese porque sabe que tiene que poner dinero de su bolsillo para costear las deudas heredadas de la administración Belmonte. En los próximos días se irán conociendo más detalles sobre el acuerdo final.

A todo esto hay que añadirle que el nuevo dueño, para hacerse con la propiedad, ya ha aportado alrededor de 2'8 millones. Estos meses atrás puso cerca de 1'6 millones de su cartera, y que de no haberse hecho la venta hubiese perdido. Más lo que ha pagado ahora: 1.174.000 euros, donde están incluidos los finiquitos de Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y Sivori. Este dinero, en el mes de julio, se acordó que lo pagaría en dos plazos iguales en marzo de 2026 y en marzo del 2027. Al querer hacer el traspaso de propiedad antes de lo previsto, esto se ha visto modificado.

A la nueva gerencia no le va a dar tiempo a estar en la junta de seguridad de cara al derbi de mañana, donde se decidirán cuestiones como la localización de los aficionados granas en la grada del Cartagonova o el despliegue policial. El partido está declarado de alto riesgo. Donde sí estarán Víctor Alonso y Javier Hernández será en la ciudad deportiva del Betis, acompañando a la plantilla y al cuerpo técnico en el duelo liguero de este próximo viernes a las 19.00 horas. Alejandro Arribas intentará acudir si termina unos asuntos antes.

El FC Cartagena empieza hoy una nueva era en sus 30 años de historia, en la que sus aficionados esperan volver a ser solventes económicamente, sin deudas y, de nuevo, en el fútbol profesional.