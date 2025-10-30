Arribas toma la palabra mientras sigue negociando con Moreno

Francisco J. Moya Jueves, 30 de octubre 2025, 01:32 Comenta Compartir

Jornada importante para el futuro del FC Cartagena. Alejandro Arribas, quien pretende comprar el club y hacerse con el control del día a día de manera inminente, ha convocado hoy a los medios a una rueda de prensa que arrancará a las 12.00 horas en el estadio Cartagonova. Es una cita en la que no ha intervenido el club y que no ha publicitado la entidad todavía presidida por Paco Belmonte. Por tanto, no se retransmitirá por los canales oficiales del club albinegro y no se dará ninguna información sobre ella por parte del Efesé.

Arribas da este paso para responder a todas las dudas que se han generado desde que el pasado 15 de octubre desapareciera de la escena albinegra. Ha dejado de representar al Efesé en los palcos y Víctor Alonso, su mano derecha, no ejerce sus funciones desde ese día. El tira y afloja con Felipe Moreno ha sido constante durante todo el mes de octubre y, sin embargo, la compraventa del Cartagena sigue sin cerrarse. Y así se presentará hoy Arribas, quien ha puesto ya una cantidad cercana a los dos millones de euros y, sin embargo, no tiene ningún poder ejecutivo. Y lo quiere tener ya. O se lo ceden o se marcha.

Moreno y Paco Belmonte, quien ha repetido en las últimas semanas a sus principales colaboradores que desea irse y no va a ser un problema para que esta operación se cierre, han pedido a Arribas que aporte otro millón de euros para, al menos, sobrepasar el 50% del precio que se pactó para traspasar las acciones de Duino a manos de la familia Arribas. Moreno quiere un aval con garantías de que Arribas pagará de aquí al 30 de junio de 2027 los 6 millones de euros que acordaron como precio del club el pasado mes de julio.

También se ha incluido una cláusula en los últimos días por la que Moreno y Arribas se repartirían al 50% el dinero de una futura venta a una tercera persona que superara los 7 millones de euros y que se cerrara después del 30 de junio de 2026. Y, por supuesto, la familia Arribas asume toda la deuda generada por Belmonte en los últimos años, entre la que destaca una de casi 500.000 euros con Hacienda. Arribas quiere entrar y entiende que no puede dar más facilidades a Moreno. Pero, de momento, no se ha firmado el acuerdo.