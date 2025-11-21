Arribas tirará la toalla «en muy poco tiempo» si Moreno sigue sin ceder

Cansado, agotado y desgastado por el paso de las semanas sin que se cierre la compraventa del FC Cartagena, Alejandro Arribas aseguró ayer a ... LA VERDAD que renunciará a acceder al poder del FC Cartagena «en muy poco tiempo» si Duino Inversiones no da su brazo a torcer y acepta los términos del contrato que todas las partes aprobaron verbalmente en la mañana del jueves 30 de octubre en las oficinas del estadio Cartagonova.

El exfutbolista madrileño sostiene que en estas semanas de tira y afloja no ha encontrado ningún freno ni oposición por parte del actual presidente Paco Belmonte, sino de la otra parte, la que representa Fernando Carreño, estrecho colaborador del presidente del Real Murcia Felipe Moreno. Este, precisamente, ha asegurado públicamente participar en el proceso de compraventa, supuestamente en condición de «amigo» de Belmonte aunque realmente con un papel de peso en las decisiones de Duino. Siempre fue así en las decisiones más importantes de la SAD en esta última década. Y ahora es quien no quiere vender y se opone a ceder el control del Cartagena a Arribas, curiosamente a quien él mismo buscó en julio.

El presidente grana anda ocupado, la semana que viene se marcha a Brasil y nadie se aventura a poner una fecha del fin de esto

Arribas dice estar muy molesto con que se modificaran ciertas condiciones que se acordaron verbalmente y por escrito en un contrato. Y aún sostiene arrastrar el agotamiento de ver cómo cifras que habían recibido la luz verde por todas las partes fueron modificadas prácticamente de la noche a la mañana, cuando él personalmente ya había salido públicamente a la sala de prensa a exponer su proyecto en el Cartagena.

La economía, «crítica»

El exfutbolista reitera que no contempla alargar esta situación mucho más allá, sin entrar en más detalles «En muy poco tiempo» decidirá si mantiene abierta la negociación o se retira definitivamente. Otras fuentes cercanas a Arribas explican que el ex del Rayo Vallecano, Sevilla y Oviedo, entre otros, confesó hace unos días a sus colaboradores que no contemplaba estirar las negociaciones mucho más allá del partido de este domingo (Cartagonova, 18.15 horas) contra el Eldense.

Arribas dice estar centrado en su familia y ya abre la puerta resignado a que quizá no pueda entrar en el Efesé hasta 2027

Durante estos últimos días las partes han debatido sobre la forma de proceder para abonar los 2,7 millones de euros de mayo de 2027, inicialmente con avales pero con la posibilidad de reducir esa cuantía con el abono de las deudas que el equipo de Arribas vaya encontrando en el camino. De momento son decenas de proveedores, Hacienda y la Seguridad Social, además de una deuda neta que a junio de 2024 superaba los ocho millones.

El exfutbolista entiende que la situación de la SAD es «crítica» y el asunto no puede demorarse mucho más. El 'sí' de Moreno veremos cuándo y cómo llega, si es que llega, puesto que ayer el presidente del Real Murcia estuvo atareado con el cierre de contratos del entrenador Adrián Colunga; mañana juega el equipo grana en Antequera y el lunes tiene intención de marcharse a Brasil. El equipo de Arribas cree que para Moreno no es «ninguna prioridad» cerrar el acuerdo con Arribas en el Efesé.

LAS CLAVES EL MISMO ACUERDOA Arribas no le entra en la cabeza que el pacto del 30 de octubre saltara por los aires y solo aceptará esas condiciones

UNA INCÓGNITA El acuerdo parece por momentos estar próximo, pero nadie se atreve a dar nada por hecho dados los antecedentes que hay

EL TIEMPO CORRE Quedan 14 días para el partido de Copa, no hay entradas a la venta y sí una amenaza de boicotearlo por parte de las peñas

Por todo ello, Arribas está a la espera de acontecimientos y, fruto de sus desgaste, dice estar en Madrid plenamente centrado en el reciente nacimiento de su hijo. Si todo se tuerce, el exfutbolista, resignado, no cierra la puerta a la SAD albinegra pero ya solo le quedaría la vía que se acordó el 17 de julio, la que le devuelve a la casilla de salida con unas perspectivas realmente inciertas: la de cumplir con el calendario de pagos que inicialmente se comprometió a abonar en marzo de 2026 (587.000 euros) y marzo de 2027 (587.000 euros). Hasta entonces alguien tendría que asumir el control, ir pagando deudas, levantando embargos y afrontando los gastos del día a día.

Si nada cambia en estas próximas 48 horas, el palco del Cartagonova volverá a presentar una imagen impropia y absolutamente anómala en el fútbol español: sin directivos locales y solo una pequeña representación del Ayuntamiento de Cartagena, que quiere ser optimista y pensar en que acudirán Arribas o Víctor Alonso. Ellos, por otro lado, no lo harán salvo que el contrato, a falta del visto bueno del Consejo Superior de Deportes, quede firmado y sea oficial por parte del Efesé; de lo contrario no irán al encuentro ante el Eldense, pues en la actualidad ni ocupan cargos en la SAD ni son gestores del club.