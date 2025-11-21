La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Arribas charla con el concejal de Deportes, José Martínez, antes del partido del Efesé contra el Atlético de Madrid B. J. M. Rodríguez/ AGM

Arribas tirará la toalla «en muy poco tiempo» si Moreno sigue sin ceder

El madrileño asegura que el freno ya no lo pone Belmonte y desliza que no se da mucho más de 48 horas para decidir; o entra ahora o espera a 2027

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:02

Comenta

Cansado, agotado y desgastado por el paso de las semanas sin que se cierre la compraventa del FC Cartagena, Alejandro Arribas aseguró ayer a ... LA VERDAD que renunciará a acceder al poder del FC Cartagena «en muy poco tiempo» si Duino Inversiones no da su brazo a torcer y acepta los términos del contrato que todas las partes aprobaron verbalmente en la mañana del jueves 30 de octubre en las oficinas del estadio Cartagonova.

